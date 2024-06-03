6 УРОВНЕЙ ЗДОРОВЬЯ

Что значит для вас быть здоровым? Быть здоровым -- это то, чем вы активно занимаетесь, то, что вы делаете. Будучи ЗДОРОВЫМ, вы можете вести свою жизнь так, как вам хочется.

Будучи здоровым, вы можете вести свою жизнь так, как вам хочется, в индивидуальном, эмоциональном, социальном и духовном плане. Быть здоровым – значит иметь цели. Нездоровье и болезнь означают, что вы теряете возможность свободно следовать этим целям. Мы также думаем, что быть здоровым – это состояние баланса, включающего тело, разум и дух, такое естественное состояние, которое мы называем "быть самим собой". Каждый из нас уникален, и столь же уникальным является наше состояние равновесия. Не существует такого "рецепта здоровья", который удовлетворил бы каждого. Это равновесие подобно равновесию акробата, идущего по перекладине, постоянно покачиваясь, чтобы сохранять баланс. Внезапный порыв ветра может нарушить его.

Как с помощь НЛП улучшить здоровье и благополучие

Три тысячи лет медицины

Ограничения медицины

Ответственный или обвиняемый?

Логические уровни здоровья

Выбор уровня

Комната с видом на

Так и вы немного покачаетесь, затем ваши естественные способности поддерживать свое здоровье вернут вас снова в состояние равновесия. Быть может, вы подошли "слишком близко к краю". Чем более напряженным и жестким вы будете, тем больше вероятность упасть.

Не существует монолитного состояния здоровья в противоположность нездоровью. Наши тела все время подстраиваются к изменяющимся окружающим условиям. Никто не может полностью избежать нездоровья, потери, горя, неприятностей. Каждый из нас как может справляется с превратностями судьбы. В наших телах таится огромный запас внутренних способностей поддерживать здоровье, который мы часто игнорируем, обращаясь за помощью в медицинский кабинет. Кроме того, иногда мы нуждаемся в медицинском лечении, чтобы усилить естественно протекающие процессы выздоровления и снова вернуться в состояние равновесия.

Заболевания можно разделить на нездоровье и болезнь. Болезнь представляет собой доказуемый патологический процесс. Нездоровье является субъективным переживанием, ощущением, то все идет не очень хорошо. Мы ощущаем нездоровье в теле, вот оно оказывает влияние на все стороны нашей жизни: работу, взаимоотношения с другими людьми и на то, как мы относимся к самим себе. Мы можем чувствовать себя нездоровыми без всяких видимых на то причин, доктор может не обнаружить у нас ничего подозрительного, никакого заболевания, но ощущение недомогания будет совершенно отчетливым.

Современная медицина склонна обращаться с нездоровьем как с болезнью. С точки зрения лечения, болезнь представляет собой особый случай нездоровья, который может потребовать профессионального медицинского вмешательства. Болезнь наступает тогда, когда мы теряем равновесие и нуждаемся в помощи со стороны, чтобы восстановить его. И болезнь не проходит без мобилизации нашей собственной способности к выздоровлению.

Большая часть недомоганий проходит сама собой – некоторые исследования утверждают, что до 80%, – то есть, вы выздоравливаете сами, независимо от медицинского вмешательства.

В большей части оставшихся случаев медицинское лечение будет успешным. Но иногда неправильно поставленный диагноз, неправильное лечение, вредные побочные воздействия лекарств или послеоперационные осложнения могут привести к возникновению ятрогенных проблем у некоторых пациентов, т.е. проблем, вызванных лечением.

Три тысячи лет медицины

Примерно 2500 лет назад Гиппократ учил, что состояние здоровья является доказательством того, что человек достиг состояния гармонии как внутри себя, так и со своим окружением, и все, что оказывает влияние на мозг, воздействует и на тело. И только сейчас, кажется, мы снова возвращаемся к этой точке зрения. Как сказал Марк Твен: "Древние украли все наши лучшие идеи".

Это понимание было забыто в XVII веке, когда западное научное мышление, во главе которого стоял Декарт, разделило человеческое существо на две отдельные части: тело (soma) и разум (psyche). Два различных слова, ошибочно взятые для обозначения двух различных вещей, породили дуалистический способ мышления и медицину, в которой господствующее положение заняло тело.

Исследования психологического влияния на тело не признавались законными вплоть до XX века. Почему-то тело считалось "реальным", а разум – нет, поэтому мысли стали "нереальными". Все то, что не имело под собой строгой физиологической основы, относилось к разуму. Субъективный опыт не принимался в расчет. Пациент представлял собой тело, которое следовало лечить, и медицина сосредоточивалась главным образом на лечении болезней и нездоровья как отклонений от биологической нормы, применяя физическое вмешательство, чтобы компенсировать любой дисбаланс. Человека, грациозно перемещающегося по перекладине, заменили роботом.

Период с 1780 по 1850 годы известен как "век рискованной (heroic) медицины" (определенно, только герои (hero) могли выдержать все эти методы лечения). Кровопускание было самым распространенным методом лечения для самых разных заболеваний – обычно по одной пинте за сеанс. Другой популярный метод – очищение кишечника, часто с применением каломели (хлорида ртути), поэтому отравления ртутью случались довольно часто. Такое рискованное лечение, должно быть, подталкивало многих пациентов к смерти.

В 1803 г. немецкие фармацевты получили морфий из опиума. К концу девятнадцатого столетия рискованные методы лечения вытесняются использованием больших доз морфия и кокаина при многих недомоганиях. Героин был синтезирован в 1898 г. и довольно быстро завоевал рынок в качестве эффективного средства от кашля.

Начиная с 1870-х годов медицина начала мощное наступление против целого ряда инфекционных заболеваний, поняв роль микроорганизмов на этапе зарождения болезни. В 1882 г. Роберт Кох выделил туберкулезную палочку. Луи Пастер уже продемонстрировал возможности прививок. Появилась возможность предупреждать те болезни (туберкулез, дифтерия, оспа), которые ранее уносили жизни миллионов людей.

В XX веке были найдены более эффективные лекарства. Антибиотики, открытые в 40-х годах, стали обыденным явлением при лечении множества таких заболеваний, которые прежде вызывали летальный исход.

Тем не менее, медицинские исследования до сих пор проводятся теми же методами, что и в прошлом. Огромная отрасль занята сейчас созданием лекарств для каждого заболевания в отдельности.

Ограничения медицины

У медицинской науки есть свои ограничения, которые обнаруживаются сразу, как только мы сами или наши близкие заболеваем. Повышение качества лечения не означает улучшения здоровья. Медицинская помощь совершенствуется, но количество заболеваний продолжает расти. И наиболее мучительные из них продолжают оставаться неподвластными медицине.

Существует три основных способа оценки здоровья населения. Первый: жили ли вы вообще – детская смертность. Второй: хорошо ли вы живете. Это можно приблизительно определить по числу рабочих дней, пропущенных по болезни. Третий: как долго вы живете – взрослая смертность, или средняя продолжительность жизни. Влияние современной медицины на эти показатели оценивается менее чем в 10%. Остальное определяется теми факторами, которые доктора едва ли могут контролировать: интенсивностью физической нагрузки, питанием, качеством воздуха – другими словами, социальными условиями, окружающей средой и индивидуальным образом жизни.

Мы не хотели бы принижать достижения медицины. В выбранном ею направлении достигнуты весьма значительные результаты, повышающие как продолжительность жизни, так и ее качество. Однако самые значительные успехи в здравоохранении были достигнуты благодаря нейтрализации загрязнений, очистке воды, пастеризации молока и улучшению питания. Именно это привело к значительному росту качества и продолжительности жизни.

Современная медицина действует так, как будто все проблемы со здоровьем являются биологическими и могут быть, в конечном счете, разрешены путем исследований. Но болезни, которые угрожают нам сейчас, очень сильно отличаются от тех инфекционных заболеваний, в борьбе с которыми медицина проявила себя столь успешно.

Сейчас основную угрозу представляют болезни сердца, рак, ревматический полиартрит, остеопороз, диабет, заболевания, связанные с нарушениями иммунной системы (СПИД). Болезнь Альцгеймера (Alzheimer) становится огромной проблемой по мере того, как стареет население. Возникает ряд новых заболеваний: миальгический энцефаломиелит (МЭ), сезонные эмоциональные расстройства и повторяющиеся нарушения, связанные с переутомлением (repetitive strain injury). Сейчас становится понятным, что многие факторы окружающей среды способствуют заболеваниям, и невозможно сделать прививку или назначить лекарство против загрязнения атмосферы или перенаселения городов.

Природа тоже не отстает от изобретательности нашей медицины. Как только мы создаем новое лекарство для борьбы с инфекциями, микроорганизмы начинают изменяться и приспосабливаться. Например, пневмококк – это бактерия, вызывающая развитие менингита, пневмонии и инфекционных заболеваний среднего уха. Исследования, проведенные в 1995 г. в Американском центре контроля и профилактики заболеваний, обнаружили, что 25% пациентов были инфицированы штаммом пневмококков, устойчивых к действию пенициллина. Десятью годами ранее, в 1985 г., доля заболеваний, вызванных стойкими к пенициллину пневмококками, составляла менее 1/10 процента.

Медицина оказывает меньше влияния на наше здоровье, чем мы думаем, у нас же самих значительно больше влияния, чем мы порой полагаем. Это становится очевидным, когда доктора называются недоступными. В 1973 г., когда в Израиле врачи бастовали в течение месяца, количество госпитализированных больных сократилось на 85%. Смертность упала на 50%, достигнув самого низкого своего уровня. Предыдущее падение смертности наблюдалось двадцатью годами ранее – также во время забастовки врачей. Во время такой забастовки, проходившей в 1976 г. в округе Лос-Анджелеса и направленной против высоких страховых выплат за преступную небрежность врача, смертность упала примерно на 20%. Было проведено на 60% меньше операций. К концу забастовки смертность резко поднялась до своего обычного уровня. Такие забастовки наталкивают на мысль, что ваша собственная продолжительность жизни и собственное здоровье в ваших руках.

Ответственный или обвиняемый?

Означает ли это, что мы заслуживаем порицания за то, что болеем? Конечно, нет. Недомогание и болезнь довольно трудно пережить без дополнительного ощущения вины за то, что вы сами каким-то образом нагнали их на себя.

Прежде всего мы хотели бы провести различие между сохранением здоровья и излечением от болезни. Болезнь – это самый последний сигнал: что-то не в порядке и требует решительных мер. Представители крайнего направления холистической медицины заявляют, что каждый человек способен вылечиться без всяких лекарств, если же у него не получается, значит он просто недостаточно усердно это делает. Некоторые сторонники неортодоксального направления лечения раковых заболеваний придерживаются этого же взгляда.

Но идея о том, что, вызвав у себя болезнь самостоятельно, без помощи врачей, вы действительно должны уметь избавиться от нее также без их помощи, является несостоятельной. Угрожающие жизни заболевания имеют длительное и сложное происхождение, и не существует простой причины, вызвавшей их. Здоровье и болезнь не сосредоточиваются целиком в теле или целиком в разуме, они захватывают обе эти субстанции.

Любое заболевание, в особенности серьезное, типа злокачественной опухоли, показывает, что в теле сильно нарушено равновесие, и вы должны предпринять все необходимые и уместные в данном случае шаги для восстановления баланса. И если вы отклонились слишком далеко, то существует некая критическая точка, из которой вы не в состоянии вернуться назад самостоятельно. Вам необходима вся помощь, которую вы можете получить и для тела, и для разума.

Некоторые любят обвинять себя за свою болезнь, потому что для них оказываются предпочтительными чувство беспомощности, наводящие ужас ощущения, которые изматывают наши. силы, дух и иммунную систему. После этого они стремятся бороться с заболеванием и чувством беспомощности, опираясь исключительно на силу воли. Но мы не беспомощны, у нас есть много ресурсов, которые могут помочь нам.

Любое заболевание является комбинацией различных факторов, многие из которых выходят за пределы нашего контроля. То же самое относится и к выздоровлению. Как неразумно чувствовать полную ответственность за свое здоровье, точно так же бессмысленно целиком возлагать ответственность на медиков и не прикладывать никаких собственных усилий. Самообвинение затрудняет самоисцеление.

Поэтому говорить, что мы вызываем свои болезни и, следовательно, несем ответственность за их лечение, было бы сильным упрощением. Если вы будете долго лежать под открытым солнцем, ничем не защищаясь от его палящих лучей, то сгорите. Если выйдете на проезжую часть – попадете под машину. Все это простые, очевидные взаимосвязи, которые легко увидеть, потому что следствие идет за причиной немедленно. Но причина и следствие не всегда так явно взаимообусловлены в таком сложном и замечательном организме, каким является человеческое тело.

Проблемы здоровья осложняются тем, что человеческое тело представляет собой сложную живую систему. Все, что вы можете, – это контролировать то, что находится в вашей власти. Например, существуют многочисленные статистические данные о связи курения с ишемической болезнью сердца, эмфиземой и раком легких. Однако никто не сможет утверждать наверняка, что если вы будете курить, то у вас возникнут эти заболевания.

Столь же ошибочно полагать, что курение безопасно, потому что у вас есть знакомый старик восьмидесяти лет, который выкуривает по пачке сигарет в день и может бегать марафон. Курение – это привычка, находящаяся под вашим контролем и повышающая вероятность развития серьезных заболеваний. Если вы никогда не стали бы рисковать своими деньгами, делая ставки в казино, то нет никакого смысла рисковать своим собственным здоровьем.

Трудно разглядеть связи в организме еще и потому, что понимание причин в медицине наступает очень медленно. Могут потребоваться многие годы, чтобы доказать связь болезни с некоторым событием в прошлом. Прошли десятилетия, прежде чем мы поняли, что асбест является канцерогенным. В настоящее время мы обнаруживаем некоторую связь между солнечными ожогами и раком кожи и содрогаемся, читая о тех военнослужащих, которые наблюдали взрыв первых атомных бомб с расстояния в несколько километров. Просто мы должны действовать настолько осторожно, насколько состояние наших знаний позволяет нам делать это в данный момент времени.

Логические уровни здоровья

Ваше здоровье – это ваш образ жизни в целом, и на него оказывают влияние очень многие факторы: индивидуальные, психологические, социальные, физические, особенности питания. Существуют два важных вопроса, касающиеся любой проблемы здоровья:

На какие факторы вы можете воздействовать?

Какой из них вызовет наиболее сильное изменение?

Одни факторы поддаются нашему влиянию в значительной степени, другие – только частично, а третьи вовсе не поддаются. НЛП предлагает полезный способ мышления о различных уровнях контроля и влияния (их называют "неврологическими уровнями" или просто "логическими уровнями"), который имеет практическую пользу при работе со здоровьем. Эта концепция была разработана Робертом Дилтсом.

Первый уровень – это окружение, те вещи и люди, которые вас окружают.

Факторы окружающей среды –загрязненность воздуха, качество пищи – имеют огромное значение для нашего здоровья. Лекарства, основные средства медицинского вмешательства, тоже находятся на уровне окружения.

Чем вы наполняете свое внутреннее окружение? Воздухом и пищей какого качества? Например, вы можете съесть много фруктов, чтобы потребление витаминов соответствовало рекомендуемой ежедневной норме, но, если они не совсем свежие, витаминов в них значительно меньше. Кроме того, не исключена и вероятность наличия пестицидов, являющихся необходимым атрибутом современного сельского хозяйства.

Фактором внешнего окружения, который может представлять опасность, является повышенное электромагнитное излучение от линий электропередач. В ряде исследований была обнаружена связь такого излучения с повышением риска заболеваний раком у детей.

Особенно важным является социальное окружение. Было проведено несколько исследований на животных, когда увеличение их численности при сохранении всех остальных элементов окружения приводило к росту детской смертности, повышению частоты возникновения атеросклероза и снижению сопротивляемости к болезням. Кажется, что социальное проектирование в известной степени ставит такой же эксперимент на людях, и мы только начинаем осознавать некоторые его последствия.

Проблемы перенаселения, методы производства продуктов питания и состояние воздуха находятся вне контроля большинства людей. Изменение этих факторов окружающей среды требует времени и настойчивых политических действий. А тем временем, если вы не живете на далеком острове и не выращиваете продукты сами, вам придется иметь дело с тем окружением, какое есть.

Друзья, семья и коллеги по работе тоже являются частью нашего окружения, и с 1980 г. собрано огромное количество данных, подтверждающих, что качество наших взаимоотношений оказывает очень сильное влияние на здоровье. В некоторых исследованиях оно затмевает даже такие факторы, как место, где вы живете, и ваш достаток. Одиночество, изоляция и плохие взаимоотношения с другими людьми представляют собой значительную опасность для здоровья.

Второй уровень – поведение, то есть то, что мы делаем.

Здесь два аспекта касаются здоровья: избегать нездоровых привычек и развивать здоровые.

Это приводит нас к третьему уровню – к тому, что в НЛП называют способностями. Это повторяющиеся последовательные действия и привычки.

Например, маловероятно, что одна сигарета принесет какой-нибудь вред, но привычка курить связана с повышением вероятности развития заболеваний сердца и легких. Другой пример – это диета. Случайное пирожное с кремом, бисквит или пакет консервированного сока не нанесет вреда, но построенная на этих продуктах диета приведет к увеличению риска развития чрезмерной полноты, диабета и разрушения зубов. Привычное поведение не останавливается волевым усилием, чаще всего мы можем изменить его, определив цель, стоящую за привычкой, и выбрав более здоровый способ ее достижения.

Кроме того, это тот уровень, который в НЛП называется "стратегии" – ставшие привычными способы мышления и реагирования. У нас есть стратегии для поддержания стресса, формирования взаимоотношений, гнева, выбора, когда и что есть, и определения, в какое время и какое количество физических упражнений нам делать. Стратегии – это последовательности мыслительных операций, которые используются нами постоянно и, следовательно, приводят к привычным действиям. В поведенческой терапии есть данные о том, что такие состояния разума, как депрессия и пессимизм, оказываются связанными с определенными проблемами здоровья. Это результаты привычных способов мышления.

В середине 70-х годов, когда НЛП только создавалось, в психологическом мышлении возник определенный пробел. Поведенческая психология того времени рассматривала действия и реакции, стимулы-реакции, взаимодействие между окружением и поведением. Кроме того, существовало множество психологических направлений, в основе которых лежали представления о ценности личности и которые основной упор делали на убеждения, ценности и самооценку. Все они имели свою ценность, но практические инструменты и руководства выпали из рассмотрения. НЛП заполнило этот пробел на уровне способностей. Моделируя успех, оно предложило ряд техник и методик; анализируя структуру нашего опыта – сделало стратегии здоровья понятными и доступными для всех.

Четвертый уровень – убеждения и ценности.

Они оказывают огромное влияние на наше здоровье. Убеждения – это принципы, которые управляют нашими действиями. Они определяют то, как мы относимся к самим себе, как мы реагируем на других людей и какой смысл мы придаем нашим переживаниям. Эффект плацебо показывает, что мы способны вылечить самих себя, если мы верим в эффективность лекарства (при этом не имеет никакого значения, оказывает ли это лекарство какое-то физиологическое воздействие или нет).

То, о чем мы думаем, как о чистом разуме (убеждении), вызывает изменения в теле, которые оказываются ощутимыми и реальными. Кроме того, исследования в поведенческой терапии обнаружили, что степень, в какой мы верим в способность контролировать собственные реакции, является важной составляющей способности защищаться от пагубных воздействий стресса.

Часто мы поступаем по принципу "увижу – поверю". Но, к сожалению, к тому времени, когда вы увидите результат нездоровой привычки, будет слишком поздно: вы уже будете больны. Основанием для вашей веры должно стать то, чего вы хотите избежать.

Убеждения вызывают еще и более глубокий эффект. Например, если вы убеждены, что существует лекарство от любой болезни, ваше поведение, по-видимому, будет отличаться от поведения человека, который убежден, что его здоровье предопределено наследственностью.

Ценности – это то, к чему мы стремимся: здоровье, благополучие, счастье, защищенность, любовь. Ценности, как магниты, притягивают наше поведение.

Зачем мы делаем то, что делаем? Чтобы получить нечто важное для себя и избежать того, что является вредным. Поведенческая терапия зачастую оказывается неэффективной оттого, что не принимает в расчет уровень убеждений и ценностей. Люди не будут меняться до тех пор, пока не поверят, что для этого есть хорошая причина и это изменение принесет им нечто важное или уведет их от того, чего они хотели бы избежать. Убеждения и ценности не поддаются логическому обоснованию (хотя они не обязательно должны быть нелогичными).

Пятый уровень идентичность (индивидуальность, система черт личности).

Идентичность – это ваше восприятие самого себя, глубинные убеждения и ценности, которые определяют вас и вашу миссию в жизни в ваших собственных глазах. Если у человека хроническое заболевание, он может считать себя "пациентом". Такое представление может тормозить выздоровление. Ведь пациент – это тот, кто болеет. И поскольку он продолжает думать о себе, как о пациенте, он продолжает болеть. Личность – это не только болезнь и не только боль, хотя порой обе эти вещи могут затмевать все остальное. С другой стороны, "Я – здоровый человек" является утверждением, которое может иметь огромное влияние на здоровье.

И, наконец, шестой уровень – это уровень духовности, ваша связь с другими людьми и с тем, что оказывается выше вашей личности, как бы вы об этом ни думали.

Подведем итоги:

Здоровье воздействует на все неврологические уровни и, в свою очередь, подвергается влиянию со стороны каждого уровня. В нем много измерений. Ваше здоровье включает в себя вас целиком: окружение, поведение, мысли, убеждения, идентичность и духовность.

НЛП, выделив эти уровни, предоставляет нам практические методы, позволяющие:

действовать на уровне окружения, создавая и поддерживая прочные и хорошие взаимоотношения;

действовать на уровне поведения и способностей, формируя здоровые привычки и стратегии мышления, предоставляющие нам возможность реагировать более изобретательно. Поэтому мы можем меньше подвергаться воздействию стресса и легче управлять своим состоянием;

действовать на уровне убеждений и ценностей, осознавая свои убеждения и то, что является важным для нас. НЛП предлагает конкретные приемы для разрешения конфликтующих убеждений и замены старых убеждений новыми, способными более эффективно поддерживать наше здоровье;

действовать на уровнях идентичности и духовности, регулируя все остальные уровни.

Выбор уровня

Неврологические уровни оказываются чрезвычайно полезными при определении проблем, связанных со здоровьем. Сначала выделите уровень, на котором вы работаете. Некоторые проблемы здоровья, например, загрязненность воздуха и плохие условия труда, имеют отношение к окружению. Существует даже "синдром больничной палаты" ("sick building syndrome"), признанный Всемирной Организацией Здравоохранения. Симптомы могут включать утомляемость, головные боли, повышенную возбудимость кожи, сухость в горле и воспаление глаз. Не существует какой-то определенной причины для этого синдрома, но люди, работающие в офисах с кондиционерами, оказываются более восприимчивыми к нему.

Наш собственный опыт подсказывает, что естественная обстановка является приятной и расслабляющей. Именно к такой мы стремимся во время выходных. Есть что-то завораживающее в наблюдении за течением воды в ручейке. Медицинское исследование подтвердило то, о чем наше тело интуитивно уже знало: приятная обстановка ускоряет процесс выздоровления. Мы можем не догадываться о том, что наше кровяное давление падает, когда мы любуемся природой, но мы чувствуем это в своем теле.

Комната с видом на

Роджер Ульрич (Roger Ulrich) из Университета Делавэра провел интересное исследование воздействия обстановки на 46 пациентов госпиталя, которые выздоравливали после операции на желчном пузыре. Половина пациентов была размещена в палатах, окна которых выходили на бурую кирпичную стену стоявшего рядом здания. Другая половина располагалась в палатах с видом на аллею лиственных деревьев. Те, у которых окна смотрели на природу, провели в госпитале значительно меньше времени после операции (они выписались в среднем на полтора дня раньше представителей первой группы), и им потребовалось меньше обезболивающих средств. Меньше было у них и послеоперационных осложнений.

Вид стены не так приятен, как вид деревьев, и Ульрич предположил, что он может тормозить выздоровление. Во многих отделениях интенсивной терапии (ОИТ) совсем нет окон, и некоторые пациенты испытывают состояние, известное как "бред": галлюцинации, потеря ориентации и частичная потеря памяти. Это значительно затягивает процесс выздоровления. Подобный бред возникает в два раза чаще у тех пациентов, которые располагаются в палатах без окон. Кроме того, пациенты ОИТ в палатах без окон в три раза чаще страдали от глубокой депрессии. Больничные палаты могут плодить болезни.

Чтобы быть здоровым, физическое тело нуждается в надлежащей диете, определенном количестве физических упражнений, регулярном и достаточно полном сне, чистом воздухе и некотором уровне комфорта и защищенности. Существуют базовые потребности, и никакие мыслительные усилия не заменят их. Начните с изменения своего физического окружения, если оно не соответствует здоровому образу жизни.

Проблемы здоровья могут возникнуть на любом уровне, и разрешать их необходимо на том, на котором они развивался. Например, один доктор на нашем семинаре по НЛП рассказывал, что, когда люди приходили к нему и начинали жаловаться, что не знают, как расслабляться, он обычно предлагал им устроить себе выходные дни. Познакомившись с логическими уровнями, он осознал, что это было предписание на уровне окружения и вряд ли могло изменить их ситуацию, разве что на короткое время. Отдых расслабит их, но он не имеет отношения к жалобе, выраженной на уровне способностей: как расслабляться.

Изменение привычек не является самым прямым путем даже тогда, когда преимущества здорового образа жизни очевидны. Мы действуем в наших лучших интересах – как мы понимаем их. Убеждения и ценности являются одними из самых сильных фильтров. Человек может знать, что делать (поведение) и даже как делать (способность), и, тем не менее, ничего не делать, потому что это не представляет для него никакой ценности (ценность), или он убежден, что это ничего не изменит (убеждение).

Убеждение определяет, как мы поступаем с предписаниями докторов. Многие рецепты остаются невостребованными, потому что пациента успокоил сам визит к доктору.

Очень важно не делать комментариев и не подвергать критике поведение и способности на уровне идентичности. Критиковать то, что вы делаете, вовсе не значит критиковать вас как личность. Обвинение и критика могут быть весьма неприятными и часто приводят к взаимным упрекам и депрессии, которые могут значительно ослабить иммунную систему.

Многие люди полностью или частично приравнивают свою личность к той работе, которой они занимаются. На вопрос "Что вы делаете?" они описывают свою работу. Поэтому неудивительно, что безработица, увольнение по сокращению штатов и даже выход на пенсию воспринимаются многими как отторжение. Потерю работы многие люди переживают как тяжелую утрату: они чувствуют, что потеряли часть себя. Они впадают в депрессию, падают духом и могут заболеть.

Эта склонность перепутывать поведение и идентичность берет свое начало в детстве. Взрослые любят повторять "ты очень плохой", когда ребенок провинится. Дети очень доверчивы, они верят тому, что говорят взрослые, и основание для перемешивания идентичности и поведения закладывается в раннем детстве.

Одним из наиболее важных методов снижения восприимчивости к угрожающему здоровью стрессу является четкое разделение того, что вы делаете, от того, кем вы являетесь. опубликовано econet

Мак-Дермотт Ян , О'Коннор Джозеф "НЛП и здоровье (Использование НЛП для улучшения здоровья и благополучия)"

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