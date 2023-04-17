6 тревожных симптомов опасных патологий

Если в организме что-то идет не так, он всегда подает сигналы. Важно научиться их распознавать, чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем со здоровьем. Специалисты в сфере медицины обозначили, какие именно состояния являются поводом для беспокойства.

Какие симптомы нельзя игнорировать

1. Постоянная усталость. Чувство усталости считается нормой, особенно после тяжелого рабочего дня. Но если это чувство сохраняется даже после полноценного отдыха, это может быть признаком анемии, клинической депрессии или онкологии.

2. Субфебральная температура тела. Этот симптом должен насторожить, особенно если сохраняется на протяжении долгого времени. Возможно, причиной повышенной температуры служат нарушения в работе внутренних органов, инфекционные заболевания или лимфома.

3. Стремительное снижение веса. Если за короткий период человек теряет 5% от общей массы тела, возможно, это связано с онкологическим заболеванием, сахарным диабетом, проблемами в работе кишечника или щитовидки, почечной недостаточностью или другими недугами.

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4. Боль за грудной клеткой. Боль в этой области зачастую провоцируют нарушения в работе сердца. Если при этом учащается дыхание, повышается давление и возникает тошнота, тогда следует обязательно обратиться к кардиологу. Но боль в груди может быть признаком и других патологий – плеврита, пневмонии или онкологии, поэтому не стоит откладывать обследование.

5. Внезапная потеря сознания. Часто резкая потеря сознания – предвестник инсульта, поэтому нельзя игнорировать этот симптом. Обморок происходит в результате нарушения мозгового кровотока, перед этим человек может ощущать слабость, тошноту, шум в ушах. В случае обморока помощь врача требуется незамедлительно.

6. Судороги. Этот симптом знаком многим. Если часто сводит ноги, велика вероятность наличия сердечных патологий. Иногда судороги свидетельствуют о тромбе в организме. Своевременное обращение к специалисту в этом случае обязательно.опубликовано econet

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