6 шагов для избавления от аллергии

Эта программа создана с мыслью о пациентах, страдающих пищевой непереносимостью и заболеваниями, зависящими от диеты, возникающими в результате фундаментальных ошибок в образе питания.

Пищевые непереносимости чаще всего относятся к пище одного типа, обычно к молочным или глютеновым продуктам. Непереносимость лактозы требует от нас устранение из нашего рациона молочных продуктов, но не обязательно содержащих глютен или гистамин. Я помню моего первого маленького пациента – трехлетнего мальчика с болезнью центральной нервной системы. Общая концентрация иммуноглобулина Е (IgE) в крови ребенка составляла выше 6000, что указывало на серьезное воспалительное состояние в организме. Оно было причиной проблем нарушения речи и работы нервной системы. В этом случае симптомы аллергии проходили очень медленно. Однако месяц спустя у мальчика получалось уже строить первые простые предложения.

Рекомендации по программе «Шесть шагов для избавления от аллергии»

Игнорирование недугов, возникающих в результате пищевых непереносимостей, ведет к обострению симптомов – в случае развития аллергического марша могут появиться аутоиммунные заболевания и аллергии. В таком случае надо ввести все этапы программы «Шесть шагов для избавления от аллергии».

Шаг I – восстановление кишечника

Основанием программы «Шесть шагов для избавления от аллергии» служат: восстановление кишечника, восстановление благоприятного состояния бактериальной флоры, успокоение иммунной системы и исключение модифицированной еды из ежедневного меню. Они необходимы. Только в случае введения указанных правил мы можем сберечь силы для борьбы со всеми неполадками в нашем организме.

Для восстановления кишечника введите рекомендации, исключите из диеты:

• глютен;

• молоко;

• сахар.

Шаг II – ликвидация псевдоаллергических реакций

Псевдоаллергические реакции могут быть вызваны различными факторами:

• выброс гистамина тучными клетками;

• химические добавки в пище;

• непереносимость салицилатов;

• токсины, выработка которых связана с нарушениями бактериальной флоры;

• паразиты и грибы, такие как лямблия, аскарида, Candida albicans.

Псевдоаллергические реакции проходят после элиминации вышеуказанных факторов.

Шаг III – противоастматическая профилактика

Астма часто ассоциируется с дыхательной аллергией. Вполне может быть. Так что меня не удивит, если кто-нибудь задаст мне вопрос, зачем я ввожу противоастматические рекомендации, если у пациента отсутствует аллергия на пыль. Ответ один: для укрепления иммунной системы необходимо удалить все потенциальные аллергены, одним из которых может оказаться пыль.

Стоит выбросить из квартиры перьевые метелки для удаления пыли, просмотреть содержания шкафов, избавиться от старой одежды, отдать в подарок прочитанные книги и плюшевые игрушки, с которыми наш ребенок уже не играет.

Отказаться от ковров, подкладок, гардин, занавесок, снять обои.

Не использовать средства для полировки.

Убирать пыль с помощью тряпки и чистой воды. Может быть, дом будет менее пахучим и блестящим, зато более чистым для организма.

Не забывайте проветривать квартиру, удерживать в ней правильную концентрацию влажности, спать с открытым окном.

Поскольку мы проводим много времени за компьютером, помните о регулярной чистке клавиатуры. Это среда обитания вдыхаемых нами клещей. Нажимая каждую клавишу, мы контактируем с клещами, которые скрываются во всех уголках, ими покрыты предметы домашнего обихода. Помните, что клещи могут оказаться сильным аллергеном.

Шаг IV – детоксикация организма

В чем заключается суть детоксикации? Это нечто похожее на генеральную уборку организма путем введения правильного питания: натуральной диеты, без добавок к пище.

Существует множество толковых терапий, помогающих очищению организма. Однако без изменения в образе питания они всегда окажутся безрезультатными. Их действие кратковременно.

Много людей имеют привычку применять один раз в год в течение нескольких дней фруктово-овощную диету или голодание. Ну а после завершения процесса очищения они начинают есть все без разбора. Загрязняют свой организм. Повторно набирают вес, что заставляет их вторично проходить детоксикацию и садиться на следующую диету для похудения. Ведь такое поведение не приведет к улучшению здоровья, только к проблемам с его сохранением.

Любая ограничительная терапия сильно загружает организм. Если мы постоянно будем к ней возвращаться, с течением времени она начнет приносить все меньший эффект. Бывает, что это даже может привести к серьезному ослаблению надпочечников и щитовидной железы.

Фруктово-овощная диета и вынужденное голодание оказывают положительное влияние на здоровье. Я сама их применяю. Однако существует одно условие: они должны идти в паре с кардинальным изменением пищевых привычек.

Один из моих пациентов, маленький ребенок, страдал острой сыпью на попе. Ее элиминация, даже после введения пищевых навыков, оказалась невозможной. С течением времени мы обнаружили, что мальчик страдает сильной аллергией на пыль, находящейся в большом количестве в диване, на котором пеленали ребенка.

Шаг V – приобретение переносимости вредной пищи

После периода восстановления слизистой оболочки тонкой кишки, который может длиться с трех месяцев до трех лет, мы вторично вводим в наш рацион глютен (в случае, если не страдаем целиакией) и молоко (в случае, если не страдаем врожденной непереносимостью лактозы). Я предлагаю продолжать диету, допускающую низкое содержание сахара.

Шаг VI – поддержание лечебных эффектов (6П)

Очень важно поддерживать целебный эффект в течение всей жизни. Когда пациент прочувствовал, как сильно образ питания влияет на процесс восстановления организма, он хочет делиться этой радостной новостью со всем миром. Многие из моих пациентов, которым удалось получить «вторую жизнь» благодаря здоровой диете, решились дальше разведывать тайны здоровой кухни. Одни начали обучение в сфере диетологии. Другие ведут интернет-блоги. Они прямо-таки становятся заступниками здорового образа жизни.

Вот ШЕСТЬ фундаментальных правил, которые стоит соблюдать:

1. Избегать производственно модифицированной пищи.

2. Соблюдать разнородную диету.

3. Умеренность в еде и питье.

4. Занятия спортом.

5. Избегать лишнего стресса.

6. Ложиться спать вовремя.

В конце трудного пути, во время которого приходится преодолеть не всегда «шесть крошечных шажков», а иногда даже «шесть гигантских шагов», нас ожидает бесценный сюрприз – ЗДОРОВЬЕ. опубликовано econet

Божена Кропка, из книги «Твой второй мозг - кишечник. Книга-компас по невидимым связям нашего тела»

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