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6 ранних признаков того, что ваши надпочечники устали

Автор: Econet 08 сентября 2022 7126
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Синдром усталости надпочечников возникает из-за длительного или внезапного стресса и хронических заболеваний. Если вы заметили у себя симптомы недостаточности надпочечников, не стоит расстраиваться. Есть естественные способы лечения этого состояния и общей поддержки надпочечниковой системы.

6 ранних признаков того, что ваши надпочечники устали

Синдром усталости надпочечников (СУН) имеет еще одно красноречивое название - синдром напряжения XXI столетия. Это один из «побочных эффектов» современной жизни. Он может развиться из-за напряженного графика человека, когда вы много нервничаете, работаете на износ и мало отдыхаете.

Причины и симптомы синдрома усталости надпочечников

Что такое недостаточность надпочечников

Данный синдром отмечается практически у 80% населения Земного шара. Развивается он по причине постоянного стресса и попыток организма самостоятельно решить проблему физического, психического, эмоционального стресса. Кроме того, хронические недуги могут спровоцировать состояние усталости надпочечников.

Ключевые признаки усталости надпочечников

  • чувство ломоты в теле,
  • сложности с концентрацией,
  • раздражительность, перепады настроения,
  • стабильная усталость,
  • гормональный сбой,
  • стремление к сладкому и соленому.

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Что полезно помнить о надпочечниках

  • Они находятся над почками (что ясно из их названия). Выступают элементом эндокринной системы организма.
  • Работают в синтезе примерно пятидесяти гормонов.  
  • Функционируют в комплексе с гипоталамусом и гипофизом. 
  • Выполняют ключевую роль в реакции на стресс.

6 ранних признаков того, что ваши надпочечники устали

Механизм действия надпочечников

  • Мозг получает сигнал некоей угрозы.
  • Надпочечники активируют выброс адреналина.
  • Данный гормон работает в реакции на угрозу, усиливая ток крови к мозгу, сердцу и мускулатуре.
  • В коре надпочечников высвобождаются кортикостероиды. Последние должны замедлить переваривание пищи, ответ иммунитета и прочих функций, не играющих первостепенной роли для того, чтобы выжить сию минуту.

Надпочечники контролируют гормональный баланс 

  • Глюкокортикоиды (кортизол) поддерживают показатель сахара в крови, связаны с энергообменом и метаболизмом, поддерживают в борьбе со стрессом и руководят иммунными реакциями.
  • Минералокортикоиды (альдостерон) обеспечивают оптимальное кровяное давление, регулируют соотношение компонентов крови.
  • Половые гормоны эстроген и тестостерон.
  • Адреналин отвечает за здоровье сердца, работает, чтобы ко всем областям тела нормально поступала кровь, трансформирует гликоген в глюкозу в печени.

Что провоцирует СУН

Если организму не под силу преодолеть стресс, надпочечники дают сбой в функционировании. Это и есть состояние надпочечниковой недостаточности (усталости).

Причины СУН  

  • мощный внезапный стресс,
  • влияние токсинов внешней среды и прочих токсичных агентов,
  • продолжительный стресс, 
  • дефицит сна,
  • неудовлетворительное питание,
  • недостаточный объем физических нагрузок.

Симптоматика надпочечниковой недостаточности

  • сложности с концентрацией,
  • гормональный сбой,
  • усталость после утреннего подъема,
  • депрессивные состояния,
  • слабость мышц,
  • ухудшение внимания,
  • снижение массы костной ткани,
  • воспалительный процесс,
  • активизация аллергии,
  • сложности со сном,
  • плохое настроение,
  • утомляемость,
  • стремление к сладкому,
  • потеря волос
  • увеличение веса (а именно -  в зоне талии),
  • спазмы мышц.

Диагностика недостаточности надпочечников

Чтобы поставить диагноз, важно провести определенные эндокринологические тесты. Достаточно отправить на экспертизу свою слюну.

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Мероприятия по исцелению усталости надпочечников

  • минимизация физических и умственных нагрузок,
  • детоксикация организма,
  • постараться уходить от негативного мышления,
  • сбалансированный пищевой рацион.

Диетический протокол при надпочечниковой усталости 

Пищевые продукты, нежелательные при усталых надпочечниках

  • кофеиносодержащие продукты,
  • сахар и его синтетические аналоги,
  • гидрогенизированные масла.  

Что рекомендуется есть для здоровых надпочечников

  • авокадо,
  • крестоцветные овощные культуры,
  • жирные сорта рыбы,
  • орехи и семечки (небольшое количество),
  • морские водоросли,
  • оливковое масло.

Ценные советы для нормализации функций надпочечников  

  • Ночной сон должен длиться 8 – 10 час.  
  • Практикуйте регулярные разумные физические нагрузки (подойдут даже обычные прогулки на свежем воздухе).
  • Полезно общение с позитивными людьми.
  • Посвящайте время себе. Практикуйте косметические процедуры, релаксирующие ванны. 
  • Постарайтесь не отзываться негативно себе и окружающих.

В этом состоянии необычайно важное значение имеет позитивный настрой, любовь к себе, оптимистичный взгляд на жизнь. Больше отдыхайте и берегите себя. Тогда ваши надпочечники будут функционировать полноценно, и вы станете бодрыми и энергичными.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье надпочечниковая недостаточность гормоны стресс адреналин

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