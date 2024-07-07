6 проверенных способов справиться со стрессом

Стрессовые ситуации возникают практически ежедневно, нарушают привычный ритм жизни современного человека. Обычные вещи начинают раздражать, проблемы нарастают, словно снежный ком. Иногда непросто самостоятельно разобраться в ситуации, найти правильный выход, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии.

По статистике в состоянии повышенного стресса постоянно проживает большая половина жителей мегаполисов. Поэтому психологи активно изучают проблему, стараются найти эффективные способы, как справиться с нервозностью и раздражительностью. Специалисты предлагают простые методы, которые помогают сохранить душевное равновесие даже в экстремальных ситуациях.

Как распознать стресс

Стрессом психологи называют природную реакцию организма на внешние раздражители. Причиной может стать физическая или моральная боль, состояние обиды, развод или потеря близкого человека. Эмоциональные люди испытывают повышенную тревожность от ожидания долгожданной встречи, поездки или тяжелого разговора.

Постоянное пребывание в состоянии стресса запускает опасные реакции в организме. Это становится причиной повышенного артериального давления, приступов мигрени, бессонницы или нарушения пищеварения. Человек становится излишне раздражительным, обостряя отношения с коллегами и членами семьи.

Состояние хронического стресса имеет характерные признаки:

потеря интереса к работе и личным отношениям;

резкая смена настроения;

ухудшение сна;

потеря аппетита;

набор или снижение веса;

замкнутость и отказ от общения с друзьями.

Врачи считают стресс опасным заболеванием. В хронической форме оно приводит к развитию депрессии, требует профессиональной помощи и лечения.

Проверенные и эффективные способы борьбы со стрессом

На многие ситуации невозможно закрыть глаза, сложно отстраниться от раздражителя или сменить обстановку. Если стресс накрывает с головой, не спешите пить сильнодействующие препараты: попробуйте простые советы опытных психологов.

1. Правильно дышите. Зачастую при испуге или обиде перехватывает дыхание, резко выбрасывается адреналин. Постарайтесь расслабиться, и глубоко вдохните грудью на счет от 1 до 10. Не спеша выдохните на 8 счетов, повторите 3–4 раза. Постарайтесь задействовать живот и мышцы диафрагмы, концентрируйтесь на подсчете, постепенно отвлекаясь от ситуации.

2. Включайте любимую музыку. Эффективный метод борьбы со стрессовым раздражителем – переключение внимания. На работе или в автомобильной пробке слушайте мелодии, вызывающие приятные ассоциации и воспоминания. Подберите плейлист из лучших композиций, чередуйте классические и современные альбомы.

3. Легкий массаж рук. В неординарной ситуации сохранить самообладание и снизить остроту стресса помогает самомассаж ладоней и пальцев. Исследования американского университета в Майами доказали, что поглаживание и давление на активные точки нормализует кровоток, сердечный ритм, успокаивает центр возбуждения мозга. Перебирайте мелкие предметы, крупы, листайте страницы книги, занимайтесь вязанием или вышивкой, стимулируйте нервные окончания.

4. Охладитесь. Резкое понижение температуры снижает возбудимость, уменьшает интенсивность стресса. Выйдите на улицу, в прохладный коридор, ополосните лицо и руки водой.

5. Массаж мочек. Эффективный способ справиться со стрессом – стимуляция верхней части ушных мочек возле хряща. Подушечками пальцев мягко массируйте активные точки по часовой стрелке в течение 3 минут. Процедура помогает расслабиться, снять напряжение и переутомление. Повторяйте упражнение в течение дня, во время перерыва.

6. Держите ритм. При перевозбуждении человек бессознательно совершает автоматические движения: качает ногой, ходит из угла в угол, нажимает кнопку светильника. Это естественная реакция, основанная на эффекте маятника, который применяют гипнотизеры. Попробуйте повторять молитвы, текст песни или стихотворение, используйте четки.

Помогает уменьшить проявление стресса наведение порядка. Психологи рекомендуют начать с уборки на рабочем месте, в шкафу, советуют перебрать вещи или перемыть посуду. Монотонная работа приносит физическую усталость, меняет обстановку. Одновременно человек успокаивается, начинает по-новому смотреть на ситуацию или ссору.

Вред пассивного отдыха при стрессе

Последние исследования ученых Мичиганского университета доказали, что лучший способ борьбы с неврозом – физическая активность и умеренные нагрузки. В условиях постоянного стресса, пробок и переработок жители мегаполисов стараются больше отдыхать после рабочего дня. Основное время они проводят на диване перед телевизором или в социальных сетях, получая дополнительную негативную информацию.

Пассивный отдых и попытки «выспаться» могут усугубить ситуацию при стрессе. Если организм не переключается на новый вид деятельности, продолжается накопление гормона кортизола, снижается выработка эндорфинов. Психологи рекомендуют больше гулять, посещать кружки по интересам, нагружать мозг чтением, изучением иностранных языков.

В условиях большого города невозможно избежать стрессовых ситуаций на работе или в семье. Но правильное отношение к раздражителям, сочетание активного отдыха и позитивного общения снижает негативное воздействие на организм, укрепляет нервную систему человека.опубликовано econet

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