6 продуктов, которыми легко отравиться

Ежедневно мы употребляем продукты, которые диетологи причисляют к категории здоровой и полезной пищи. Но не все из них говорят о том, что при неправильном приготовлении или хранении, ими очень легко отравиться.

Практикующие врачи, которым чаще всего приходится принимать пациентов с пищевыми отравлениями, приводят самые распространенные продукты, которые могут представлять опасность для вашего здоровья.

Опасные продукты

1. Заправленные салаты

Все любят праздники, особенно новогодние, и готовят к ним много вкусных салатов, особенно, традиционный оливье, заправленный майонезом. Затем, в течение нескольких дней, люди с удовольствием доедают оставшуюся после застолья пищу и травятся салатами с майонезом или соусами, которые не рекомендуется хранить более 12 часов после приготовления. А некоторые просто покупают готовые салаты в супермаркетах, но никогда нельзя быть уверенным в том, сколько времени они простояли на витрине.

Салатов следует готовить столько, сколько вы съедите за один раз, и их не следует заправлять заранее – только перед едой. Незаправленные салаты, в отличие от заправленных, на холоде могут храниться на 6 часов дольше – в течение 18 часов.

2. Свежие помидоры

Многие не знают о том, что помидоры категорически не сочетаются с крепкими алкогольными напитками, в особенности с водкой. Закуска, в которую входят свежие томаты, может вызывать проблемы с пищеварением: несварение желудка, вздутие живота. Кроме этого, даже если на столе нет алкогольных напитков, они могут представлять опасность, если они слегка подпортились.

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Проблема состоит в их мягкой и нежной кожице, которая очень легко травмируется. Даже небольшой прокол или царапина открывает болезнетворным микробам доступ к мякоти, в которой они быстро размножаются. Поэтому, следует очень тщательно выбирать крепкие томаты с блестящей неповрежденной кожурой. Не рекомендуется приобретать мятые помидоры, с надтреснутым боком, поврежденной или слишком мягкой мякотью. Кроме этого, их следует тщательно промывать под струей горячей воды. Лучше окатить их кожицу кипятком или водой не менее 60оС.

3. Свежая зелень и овощи

Зелень укропа, петрушки, листовые овощи, лук или зеленый салат, также могут вызывать проблемы в желудочно-кишечном тракте, а в самых тяжелых случаях, и отравления. Мало кто подвергает зелень термической обработке. Обычно, их просто споласкивают под струей холодной воды и употребляют в пищу. Но следует помнить, что в земле находится огромное количество самых разных бактерий и паразитов, к тому же они передаются через грязные руки.

Врачи не рекомендуют, приобретать свежую зелень с уличных лотков, лучше купить ее в вакуумной упаковке. Следите, чтобы листья салата не были испорченными, слишком мягкими. А дома тщательно, и достаточно долго, промывайте все под проточной водой.

4. Яйца

На поверхности яичной скорлупы в изобилие размножаются сальмонеллы, которые при приготовлении пищи, могут проникнуть на белок и желток. Чтобы снизить риск пищевых отравлений, не приобретайте яйца с потрескавшейся или грязной скорлупой. Следует промывать их в проточной воде, можно с мылом или содой. Также, врачи не рекомендуют употреблять яйца всмятку, лучше варить их в кипящей воде не менее десяти или пятнадцати минут.

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5. Вареный картофель

Плоды картофеля относятся к сорбентам – продуктам, которые обладают связывающими свойствами. Поэтому, его желательно больше есть, если вы собираетесь употреблять алкогольные напитки. Вареный картофель, благодаря абсорбирующим свойствам, активно впитывает все бактерии и вирусы от других продуктов, которые находились рядом с ним. Например, если картофель лежал рядом с сырым мясом или рыбой, или вы резали его на доске, которую плохо обработали после разделки сырой продукции.

Следует помнить, что картофель, это высокоуглеводистый продукт, который не следует оставлять на следующий день. При повторном разогреве, вы уже не сможете достичь температуры, необходимой для уничтожения бактерий, которые в нем уже поселились и начали активно размножаться.

6. Пакетированные соки

После вскрытия, соки следует хранить в холодильнике не более суток. Если вскрытый сок остался на ночь в комнате, то лучше его выбросить.опубликовано econet

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