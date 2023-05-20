6 «ленивых» упражнений для похудения

Многих беспокоит проблема лишнего веса, но не каждый находит в себе силы бороться с этой проблемой. Одним не хватает времени, другим силы воли, а кто-то пробует очередную диету и снова безуспешно. Признайтесь, хотели бы вы воспользоваться такой методикой, которая позволяет лежать на диване, а при этом лишние килограммы будут «таять на глазах»? Такая методика существует!

Достаточно выполнять шесть простых упражнений, лежа на диване и через несколько недель фигура заметно преобразится! Этот метод действительно работает, попробуйте на практике и не пожалеете.

Эффективные упражнения для борьбы с лишними килограммами

1. «Лягушка».

В данном случае разрабатываются мышцы живота и ягодиц. Следует лечь на спину и согнуть ноги так, чтобы пятки располагались максимально близко к ягодицам. Затем нужно поднять таз, опираясь плечами и ступнями и вернуть его в первоначальное положение. Достаточно сделать три подхода, в каждом от 15 до 20 таких движений.

2. «Тянем дальше».

Данное упражнение позволяет разработать ягодичные, бедренные и поясничные мышцы. Необходимо сесть на край кровати, поставив ноги ровно на пол на ширину плеч и поочередно наклоняться к правой, затем к левой ноге, стремясь руками охватить стопы. Во время наклонов грудь должна касаться колен. Если не выходит дотянуться до стоп, необходимо охватывать руками голени или колени. Важно следить за положением спины, она должна быть ровной. Всего требуется сделать пару подходов по 14 раз каждый.

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3. «Подскакиваем сидя».

Это упражнение направлено на разработку ягодиц, бедер и нижней части живота. Нужно занять исходное положение как в предыдущем упражнении, затем опереться руками о кровать и по очереди поднимать ноги, сгибая их в коленном суставе и подтягивая к груди. Спина должна быть ровной. Достаточно сделать пару подходов от 12 до 16 раз каждый.

4. «Качели».

Это упражнение помогает разработать зону живота. Нужно занять исходную позицию как в предыдущем упражнении, но руки расположить за головой. Затем следует повернуть корпус вперед, чтобы подбородок касался груди, а лопатки и плечи были приподнятыми над поверхностью кровати. Далее вернуться в прежнее положение и подтянуть к груди колени, чтобы таз был приподнять над кроватью. Достаточно выполнить пару подходов по 10 раз.

5. «Убираем ноги».

Данная тренировка позволит разработать низ живота, бедренные и ягодичные мышцы. Необходимо сесть на край кровати, немного откинуться назад и опереться на руки, затем сомкнуть ноги на полу, согнув их в коленях и обе ноги подтянуть к груди, затем вернуть в исходное положение. Всего нужно выполнить три подхода, от 10 до 12 подтягиваний в каждом.

6. «Залазим на стену».

Основная зона воздействия в данном случае – это живот и ягодицы. Необходимо лечь на спину и поднять согнутые под прямым углом ноги так, чтобы они опирались о стену и ступни были расположены на ширине плеч. Руки можно положить вдоль тела и постараться максимально поднять таз, опираясь только на ступни, руки и плечи. Всего нужно выполнить три подхода по 5-7 раз. опубликовано econet

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