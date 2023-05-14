6 естественных санитаров печени

Некоторые продукты обладают прекрасными очищающими свойствами, которые помогут оздоровить организм естественным образом. В отличие от лекарственных препаратов, натуральные продукты не нагружают организм химическими веществами и бережно очистят печень. Какие продукты можно назвать санитарами печени?

Наша печень – главный «фильтр» организма, и она постоянно подвергается неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Существует множество факторов, нарушающих ее работу и разрушающих печень. Одним из них, является постоянное воздействие токсинов, которые проникают в человека через воздух, воду и пищевые продукты.

Топ-6 продуктов для здоровой печени

1. Свежий чеснок

Чеснок является источником аллицина и селена. Это биологически активные вещества, которые благоприятно воздействуют на печень и кровеносную систему, бережно очищая организм естественным способом. Аллицин блокирует болезнетворных возбудителей, которые проникают в иммунную систему, а селен способствует естественной детоксикации.

Это значительно снижает нагрузку на печень и активирует печеночные ферменты, выводящие токсины и продукты распада из организма, что улучшает систему пищеварения. Но такими свойствами обладает только свежий продукт, а не его экстракты или порошок.

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2. Свекла

Эти овощи являются источниками энергии и полезных веществ для организма. В ней содержится огромное количество растворимой клетчатки, которая обладает отличными очищающими свойствами и насыщает даже в небольшом количестве. Кроме этого, в свекле имеются антиоксиданты, витамин В, железо и бетаин. Врачи в древности считали, что красный цвет служит доказательством, что свекла особенно полезна для кровеносной системы. С помощью свеклы можно прекрасно почистить печень, избавиться от токсинов, которые в ней накапливаются, и улучшить ее функции.

3. Чечевица обыкновенная (культурная)

Семена чечевицы очень полезны для работы печени, потому что очень богаты пищевыми волокнами, являющимися источниками растительного белка. Он усваивается намного лучше белков животного происхождения и способствует естественному улучшению печени. Для увеличения очистительных свойств, чечевицу рекомендуется комбинировать с другими продуктами.

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4. Сладкий картофель

Плоды батата богаты каротином, естественным противовоспалительным веществом, которое очень полезно для нашего организма. Печень обрабатывает бета-каротин и синтезирует его в витамин А. Лучший способ получить витамин – это натуральные продукты, не содержащие вредных синтетических добавок. Хотя аптечные витаминные комплексы сейчас очень популярны и доступны, они могут перегружать печень химическими компонентами, содержащимися в них. А плоды батата и другие натуральные продукты не вызовут передозировки, и насыщают организм клетчаткой и другими полезными витаминами и минералами.

5. Луковое очищение

Лук является кладезем полезных веществ. Он богат аллицином, очищающим печень и пищеварительный тракт. В нем очень много калия, пищевых волокон и флавоноидов, обеспечивающих нормальную работу всех органов. Все это делает лук незаменимым компонентом во многих лекарственных препаратах. Нейтрализовать его специфический запах и вкус, помогут другие продукты, а предотвратить расстройство кишечника, способна его тепловая обработка.

6. Плоды цитрусовых

В этих фруктах имеется огромное количество витамина С. С его помощью, токсические вещества превращаются в простые соединения, которые легко перерабатываются печенью и выводятся из организма. Регулярное употребление плодов цитрусовых способствует оздоровлению и улучшению функций печени.

Основные правила здорового образа жизни

С помощью этих правил вы сможете поддержать здоровье печени и значительно оздоровить организм:

постарайтесь употреблять преимущественно натуральные продукты;

уменьшайте в пище количество жира и соли;

ежедневно пейте достаточно чистой негазированной воды.

Следует помнить, что основная нагрузка по очищению от вредных веществ ложится на печень, и задачей человека является помощь этому жизненно важному органу.

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