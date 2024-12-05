6 домашних средств, очищающих стенки артерий

Очистив стенки артерий при помощи этих натуральных средств, вы улучшите здоровье сердечно-сосудистой системы и избежите опасных для жизни осложнений.

Если вы думаете, что стенки артерий не стоит дополнительно очищать, вы ошибаетесь. Налет на них представляет одну из основных опасностей для нашего здоровья. Так, обструкция сосудов может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инсульт.

Как очистить стенки артерий: 6 натуральных средств

Ешьте чеснок

Рецепты с яблоком

Гранатовый сок

Куркума поможет «прочистить» артерии

Ешьте рыбу 2 раза в неделю

Имбирь — суперпродукт для сердца

Когда в диете преобладают продукты, богатые насыщенными жирами, и мы преимущественно ведем сидячий образ жизни, артерии забиваются холестериновыми бляшками и сгустками крови. В свою очередь, это затрудняет кровообращение и работу сердца.

Последствия этого нарушения проявляются не сразу, они имеют накопительный эффект. Тем не менее, если не уделять внимания этому вопросу, результат может стать фатальным. Вот лишь некоторые заболевания, которые могут появиться вследствие нарушения кровотока:

Стенокардия

Инсульт

Инфаркт миокарда

Хорошей новостью является то, что некоторые продукты помогают очистить стенки артерий естественным образом. Их действие можно сравнить с эффектом средства от засоров, которое вы используете для прочистки труб у вас дома. В результате кровообращение восстановится, а это значит, что кислород, антиоксиданты и питательные вещества смогут вновь свободно поступать в ткани организма.

Конечно, есть и фармацевтические препараты, которые тоже обещают очистить стенки артерий. Тем не менее всегда лучше для начала воспользоваться натуральными средствами. Они недорого стоят и их очень легко достать. Кроме того, они выведут из организма токсины, что также положительно скажется на вашем здоровье.

Натуральные рецепты для очищения стенок артерий:

1. Ешьте чеснок

Чеснок — продукт, обладающий многочисленными антиоксидантными свойствами. А потому его потребление помогает понизить уровень «плохого» холестерина (LDL) в артериях и одновременно повысить уровень «хорошего» холестерина (HDL).

Кроме того, благодаря высокому содержанию витамина В чеснок борется с отвердением стенок сосудов и образованием тромбов.

Если вы хотите очистить стенки артерий, советуем есть 1 зубчик чеснока каждый день с утра натощак. Глотайте его целиком, как пилюлю. Это простое и эффективное натуральное средство.

Также вы можете комбинировать чеснок с другими целебными продуктами для того, чтобы усилить его действие:

Ингредиенты

1 чеснок

сок 1 лимона

1 чашка воды (250 мл)

Приготовление

Вскипятите воду и добавьте в нее очищенный чеснок и лимонный сок. Дайте остыть.

Поставьте настой в холодильник на 3 дня, процедите и снова поставьте охлаждаться.

Принимайте по 1 столовой ложке перед едой в течение 40 дней. Повторяйте этот курс лечения раз в год.

2. Рецепты с яблоком

С одной стороны, яблоки содержат растительную клетчатку, что способствует понижению уровня холестерина. С другой стороны, это источник флавоноидов. Доказано, что эти вещества на 50% уменьшают риск инфаркта. Конечно, полезнее всего есть яблоки в свежем виде. Тем не менее хотим поделиться с вами этим рецептом, который поможет очистить стенки артерий.

Ингредиенты

2 яблока

3 моркови

Приготовление и употребление

Помойте яблоки и морковь, порежьте на кусочки и положите в блендер. Взбивайте несколько минут, пока у вас не получится однородный смузи.

Пейте 1 стакан натощак в течение недели. Остатки вы можете хранить в холодильнике.

Средство из яблочного уксуса, способное очистить стенки артерий

Ингредиенты

1/2 чашки яблочного уксуса (125 мл)

1 зубчик чеснока

Приготовление и употребление

Взбейте в блендере яблочный уксус с зубчиком чеснока.

Принимайте натощак 1 столовую ложку средства в течение 1 недели, запивая стаканом воды (200 мл)

3. Гранатовый сок

Гранат ценится за высокое содержание антиоксидантов и полифенолов. Поэтому он является идеальным фруктом для того, чтобы очистить стенки сосудов, а также понизить холестерин.

Для того чтобы воспользоваться всеми его полезными свойствами, рекомендуем есть его в свежем виде, а также пить гранатовый сок. Пейте его в течение 1 недели, желательно с утра натощак.

4. Куркума поможет «прочистить» артерии

Эта специя ценится за приятный вкус и целебные свойства. В том числе куркума стимулирует выработку желчи. Это, в свою очередь, помогает организму абсорбировать жиры, а затем расщеплять их.

Также куркума известна тем, что помогает понизить уровень холестерина в крови, защищая таким образом от эмболии и атеросклероза. Используйте ее для приготовления блюд, она идеально сочетается с рыбой, овощами, мясом и многими другими продуктами.

Также вы можете попробовать приготовить напиток по этому рецепту.

Ингредиенты

1 чашка растительного молока (250 мл)

1/2 столовой ложки куркумы (7,5 г)

1 столовая ложка меда (25 г)

Приготовление и употребление

Добавьте в чашку растительного молока куркуму и мед.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и пейте 1-2 раза в день после еды.

5. Ешьте рыбу 2 раза в неделю

Добавьте в свою диету морскую рыбу. Она богата омега-3 жирными кислотами, а потому ее регулярное потребление помогает понизить холестерин и заботиться о сердце.

Особо рекомендуем такие сорта, как сардины, анчоусы, лосось, сибас. К рыбе лучше всего подходит овощной гарнир, например, мангольд или брокколи. Так вы сделаете свой обед еще более полезным.

6. Имбирь — суперпродукт для сердца

Имбирь — корень, который широко используется в кулинарии, преимущественно восточной. Также его добавляют к пище в качестве приправы.

Если же вы хотите получить максимальную пользу, заварите из него чай.

Ингредиенты

стакан воды (230 мл)

1 столовая ложка имбиря (15 г)

2 чайные ложки меда (15 г)

Приготовление и употребление

Во-первых, мелко порежьте имбирь.

Во-вторых, положите его в воду и доведите до кипения. Дайте настояться несколько минут, а потом при желании добавьте чайную ложку меда.

Пейте этот чай перед сном в течение 1 недели.

И наконец, если вы хотите, чтобы у вас было здоровое сердце, помните о вреде курения и пользе ежедневной физической активности. Ешьте побольше овощей, фруктов и будьте здоровы!опубликовано econet

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