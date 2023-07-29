6 альтернатив антидепрессантам, эффективность которых доказана наукой

При депрессивном состоянии и неврозах врачи назначают специальные препараты. Но многие антидепрессанты имеют противопоказания, часто дают побочные осложнения, вредят здоровью. Альтернативой стандартному подходу к терапии могут стать нетрадиционные методы, эффективность которых давно доказана и подтверждена наукой.

Разные проявления депрессивного состояния встречаются у 40–50% людей, живущих в больших мегаполисах. Стрессы, нервозность, перемены настроения мешают сосредоточиться на работе, приводят к проблемам в личной жизни. Чтобы не запустить заболевание, применяйте натуральные антидепрессанты, корректируйте питание и образ жизни.

Подбираем альтернативу антидепрессантам

Основное предназначение препаратов – терапия депрессивных состояний, повышение в организме уровня некоторых гормонов. Действие антидепрессантов направлено на подавление симптомов и уменьшение тревоги, раздражительности. Но нередко под депрессию «маскируется» гормональный дисбаланс при климаксе, болезнях щитовидной железы и надпочечников. В этом случае используйте альтернативу таблеткам и успокоительным препаратам.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Когнитивная поведенческая терапия

Традиционный метод лечения и выведения пациента из депрессивного состояния практикует большинство психологов. Он помогает разобраться, какие проблемы беспокоят человека в этот промежуток времени. Опытный специалист проводит индивидуальные сеансы без антидепрессантов. Более 70% больных после 15–20 посещений показывают отличные результаты, избавляясь от тревожных симптомов.

Экстракт зверобоя

Полезное растение содержит аминокислоты и соединения, которые ингибируют выработку серотонина и дофамина. Эти гормоны улучшают эмоциональное состояние, поднимают настроение, избавляют от навязчивых мыслей и бессонницы. Экстракт присутствует в составе многих успокоительных препаратов, продается в виде настойки или таблеток.

Лечение светом

Не секрет, что сезонная депрессия часто развивается из-за недостатка солнечного света. Без него организм не вырабатывает витамин Д, не может поддерживать стабильную работу нервной системы. Светотерапия снижает уровень мелатонина – гормона, провоцирующего перепады настроения, раздражительность и хроническую усталость.

Физические нагрузки

Клинические исследования доказали, что физкультура стимулирует выработку серотонина и других гормонов удовольствия. Дополнительно выводятся токсины, подавляющие работу мозга и нервной системы. По наблюдениям специалистов по степени воздействия регулярные занятия спортом сравнимы с приемом некоторых сильнодействующих антидепрессантов.

Общеукрепляющий массаж

Во время процедуры происходит стимуляция активных точек, ускоряется лимфодренаж. Это на 25–30% снижает уровень гормонов, отвечающих за стресс, улучшает качество сна, снимает перевозбуждение. В коре мозга запускаются процессы, направленные на подавление депрессии.

Прием витаминов группы В

Доказано, что недостаток витамина В6 и В12 может спровоцировать нарушение работы нервной системы, привести к развитию депрессивного состояния. Пиридоксин и цианокобаламин – важные элементы, которые поддерживают регенерацию аксонов и нейронов, участвуют в синтезе гормонов удовольствия. Они укрепляют иммунитет, помогая без потерь пережить сезонную депрессию и стрессовую ситуацию.

Для поддержания уровня витаминов В6 и В12 обязательно включайте в рацион следующие продукты:

мясо курицы, свинину, печень;

морепродукты;

твердый сыр;

куриные и перепелиные яйца;

грецкие орехи и арахис;

зеленые овощи.

Помните, что термическая обработка разрушает витамины. Поэтому откажитесь от жарки в пользу тушения, приготовления в собственном соку. Уровень цианокобаламина снижает никотин и этанол, поэтому от вредных привычек лучше наотрез отказаться.

Процесс лечения с помощью психотерапии

Мы уже упомянули о методике когнитивно-поведенческой терапии, которая широко применяется с 60-х годов прошлого века. Она помогает справиться с невротическими и психическими расстройствами, избавляет от комплексов и переживаний. Ее основной принцип – принять особенности личности пациента и сохранить здоровую критику его действий.

Среди интересных и простых приемов, которые помогают избавиться от депрессивного состояния без антидепрессантов:

Запись собственных мыслей. Их изложение на бумаге помогает навести порядок в голове. После психологического анализа становятся очевидны первостепенные проблемы, волнующие человека.

Ведение личного дневника. На протяжении нескольких дней или недель рекомендуется записывать все действия, поступки и размышления в отдельную тетрадь. Это показывает, что тревожит сильнее, какие моменты провоцируют беспокойство.

Это наиболее простые способы, которые можно использовать в домашних условиях. Они не имеют побочных эффектов, запускают скрытые ресурсы человека. Ведение дневника снижает уровень стресса, поэтому рекомендуется психологами каждому эмоциональному человеку.

При стрессовой ситуации и сезонной депрессии антидепрессанты являются мощным средством, но способны вызвать привыкание. Попробуйте перечисленные альтернативы, занимайтесь спортом и правильно питайтесь, чтобы противостоять неврозам, с легкостью справляться с раздражением и переутомлением. опубликовано econet.ru

Художник Daehyun Kim

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet