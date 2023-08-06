5 вещей, которые нужно знать о добавках витамина D

Витамин D играет важную роль для здоровья. Как правильно его комбинировать с другими витаминами и минералами, чтобы получить максимальную пользу? Например, витамин D работает в гомеостазе кальция для костной ткани, увеличивает усвоение ключевых минералов. Но взаимодействие между витаминами D и A бывает антагонистическим.

В отношении полезных для здоровья добавок существует проблема: как необходимые вещества усваиваются, взаимодействуют между собой, используются организмом. Витамины и микроэлементы могут иметь синергетическое / антагонистическое взаимодействие - или и первое, и второе, причем часто доза определяет их взаимоотношения.

Взаимодействие добавок витамина D с другими веществами

Умеренного содержания поливитаминов и минеральных добавок недостаточно, чтоб спровоцировать отрицательное взаимодействие. Но, если вы собираетесь употреблять добавки в достаточно высоких дозах, имеет смысл проконсультироваться с доктором.

Важно, например, знать о взаимодействии витамина D с прочими питательными соединениями.

Добавки витамина D

Вит. D работает по аналогии с гормоном и может производиться организмом - при условии достатка солнечного излучения и отсутствия трудностей к преобразованию вит. D в его активную форму. Данная активация идет в 3 этапа: в коже, потом в печени и, напоследок, в почках.

Из-за снижения синтеза по причине проживания в северных широтах, длительного пребывания в помещении, все больше людей принимают Вит. D дополнительно.

Добавки, которые люди принимают наиболее часто: витамин D, рыбий жир, магний (Mg), куркумин, поливитамины, пробиотики, вит. C, вит. B и кальций (Са).

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Важно рассмотреть взаимоотношения витамина D с:

кальцием (Са),

магнием (Mg),

витамином А ,

, витамином Е,

витамином К.

Функция витамина D в гомеостазе минерала Са - при содействии витамина К

Роль витамина D - это его действие в гомеостазе кальция и состоянии костной ткани. Теперь становится понятным включение вит. D в добавки кальция.

Витамин D и паратироидный гормон (ПТГ) работают вместе для осуществления гомеостаза кальция и фосфата. ПТГ активирует выработку вит. D в почках, а вит. D негативно воздействует на секрецию ПТГ, усиливает всасывание кальция в кишечнике. ПТГ контролирует показатель кальция в сыворотке, действуя на костную ткань, почки, кишечник для хранения, выведения, реабсорбции и абсорбции. При недостаточном содержании минерала Са в сыворотке крови ПТГ увеличивает концентрацию Са в сыворотке, забирая его из костей и наращивая абсорбцию в кишечнике и реабсорбцию в почках.

Поэтому между вит. D и минералом Са есть определенные взаимодействия, и вит. D имеет значение в повышении показателя кальция больше, чем просто добавка минерала Са.

Преимущества комбинации «вит. D + кальций» не ограничиваются состоянием костей. Совместный прием кальция и вит. D пациентами с диабетом улучшает гликемический статус и липидный профиль. Имеются также потенциальные выгоды сочетания вит. D и препаратов минерала Са в вопросе резистентности к инсулину.

Вит. К может оказаться еще одним компонентом, усиливающим данную синергическую связь между кальцием и вит. D. Вит. К и вит. D оба имеют решающее значение в гомеостазе кальция, кальцификации сосудов и состоянии костной ткани. Поэтому снижение показателей вит. К и вит. D увеличивает вероятность переломов бедра у лиц преклонного возраста, артериальной жесткости и гипертензии.

Имеются преимущества приема комбинации вит. D, K и кальция для здоровья костной ткани. В результате наблюдается увеличение минеральной плотности костей и мин. содержания костной ткани.

Польза вит. К проявляется при приеме женщинами с диагнозом «синдром поликистозных яичников». В результате улучшаются маркеры триглицеридов, холестерина ЛПОНП и метаболизма инсулина.

Аналогичные преимущества витамина К проявляются улучшение гормональных маркеров.

У больных сахарным диабетом комбинированный прием вит. D, кальция и вит. K способствует уменьшению маркеров метаболического статуса.

Mg и витамин D

Достаточное содержание вит. D увеличивает усвоение минералов Са, Mg, Zn, Cu, Fe.

Mg работает как кофактор витамина D на этапах синтеза, транспортировки и активации витаминного гормона. Поэтому для оптимизации содержания вит. D необходим достаточный объем Mg.

Магний взаимодействует и с кальцием. Их соотношения, как правило, не сбалансированы из-за активного потребления минерала Са без соответствующего потребления Mg. Плюс к этому, современный рацион питания включает мало Mg из-за наличия обработанных продуктов.

У беременных женщин, страдающих гестационным диабетом, прием кальция, вит. D, магния и цинка в продолжение 6 недель привел к снижению биомаркеров оксидативного стресса и воспаления.

Комбинированный прием добавок Са, Mg, Zn и вит. D женщинами с гормональным дисбалансом приводит к улучшению гормональных маркеров и маркеров воспаления и оксидативного стресса.

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Вит. А и вит. D - антагонисты?

Взаимодействие между вит. D и A часто проявляется антагонистически.

Повышенное потребление вит. А (ретинола) у лиц с низким статусом вит. D может увеличить вероятность переломов, тем более, у женщин в период постменопаузы. Дело в том, что высокий показатель вит. А мешает витамину D, что действует на гомеостаз кальция и состояние костной ткани.

Вит. А, Mg и Zn имеют значение в функции вит. D, в том числе и взаимодействие с экспрессией генов. Рецептор активированного витамина D, кальцитриол, должен активироваться ретиноевой кислотой. А это может активировать гены, работающие в воспалительных и аутоиммунных процессах. Поэтому для противовоспалительных функций витамина D необходим вит. А.

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Прием вит. А противодействует реакции сывороточного кальция на прием добавки вит. D3, но при этом не наблюдается влияния на резорбцию костей / всасывание витаминов. Возможно, антагонистические отношения связаны с патологией всасывания минерала Са в кишечнике.

Таким образом, прием вит. А в избытке может воздействовать на вит. D.

Взаимодействие на абсорбции: жирорастворимые витамины

Возможное взаимодействие с вит. D касается абсорбции. Пероральный прием вит. D в любой форме должен всасываться в кишечнике. Вит. D - это жирорастворимый витамин и борется за абсорбцию и транспортировку с жирорастворимыми витаминами А и Е.

Избыток вит. А может снизить всасывание вит. D на треть, а средняя и повышенная концентрации вит. E ведут к снижению всасывания вит. D на 15%. Витамины К и D тоже конкурируют за всасывание в области кишечника.опубликовано econet

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