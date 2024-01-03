5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Когда человек пребывает в депрессии, ему не хочется двигаться, заниматься физической активностью. Эти упражнения не потребуют много усилий. Зато они помогут вернуть доброе расположение духа, снимут стресс и напряжение. Вот подробное описание гимнастики от депрессии.

Депрессия - самая распространенная психологическая проблема в мире. Что первым делом перестают делать те, кто страдает от депрессии? Двигаться. Физическая активность требует от них огромных усилий.

Упражнение «Поза льва»

Упражнение на расслабления мускулатуры сжатой / жесткой челюсти. Не рекомендуется при травмах колена.

Выполнение

Садимся на пол на колени. Спина ровная. Руки упираются в колени.

Делаем полный вдох, подаемся вперед и с силой выталкиваем язык изо рта. Задерживаем дыхание и фиксируем позу насколько возможно.

Делаем плавный выдох и медленно возвращаемся в исходное положение.

Упражнение «Рыба»

Убирает напряжение шеи, плеч, поясницы; расслабляет и восстанавливает дыхание. Упражнение раскрывает грудину (снимает ощущение сдавленности в зоне груди).

Выполнение

Лежа на спине, упираемся локтями в пол и делаем прогиб в грудине, чтоб плечи оторвались от плоскости, а макушка касалась пола.

Отводим плечи от ушей и соединяем лопатки.

Шея свободна, на линии позвоночника.

Фиксируем положение до 1 мин. Делая выдох, приподнимаем голову, возвращаясь в первоначальную позицию.

Упражнение «Поза ребенка»

Упражнение легко в исполнении. Почувствуется растяжение мускулов нижней части спины и рук.

Выполнение

Опускаемся на колени: стопы и колени сводим вместе, большие пальцы ног прикасаются друг к другу.

Опускаем таз на пятки и расслабляемся. На выдохе опускаем торс на колени, лоб - на пол.

Руки либо вытянуты вперед за голову, ладони в пол; либо вдоль туловища назад, плечи к полу.

Тянемся копчиком к пяткам, грудной клеткой стремимся прижаться к бедрам.

Шея и руки расслаблены. Расслабленные плечи и руки тянутся под своим весом вниз.

Выполняем таким образом 5-6 дыхательных циклов.

На вдохе перемещаем руки к бедрам (ладони вниз). Опираемся на ладони и плавно поднимаем голову с корпусом, высвобождаем ноги.

Упражнение «Воин»

Упражнение дарит заряд энергии.

Выполнение

Исходное положение стоя, стопы вместе, колени подтягиваем вверх, копчик тянем вниз, плечи отводятся назад.

Расставляем ноги, расстояние между ними немного больше метра.

Разворачиваем вправо туловище и правую стопу. Левую стопу поворачиваем вправо приблизительно на 60 градусов. Таз развернут вперед. Грудная клетка раскрыта, плечи расправлены.

Сгибаем правую ногу, выдвигаем колено вперед, будто выталкивая бедро из сустава. Левая нога ровная.

В идеале бедро параллельно полу, а голень - перпендикулярна. Угол в согнутой ноге - 90 град.

Ступня, которая направлена вперед, прижата к полу, другая делает упор на носок.

Выпрямляем поясницу тянем макушку головы вверх.



Тянемся вверх. Взгляд устремлен за руками - вверх.

Выполняем вдох - выдох и опускаем руки. Проделываем действие на вторую сторону.

Время выполнения: полминуты – минута.

Упражнение «Поза трупа»

Рекомендуется выполнять упражнение, если вы расстроены, подавлены.

Выполнение

Лежа на коврике, соединяем пятки и разводим носки.

Руки покоятся вдоль тела, не касаются его. Ладони вверх.

Мысленно «вдавливаем» позвоночный столб в пол, поясница приближена к полу.

Не делаем усилий. Лежим естественно, без напряжения и зажимов мышц. Глаза закрыты.

Глаза закрыты. Дыхание плавное, спокойное.

Начинаем в мыслях обращать внимание на каждый участок тела, расслабляя его: от пальцев ног до мускулов шеи, лица, головы. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet