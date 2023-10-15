5 упражнений для упругих ягодиц и ног без целлюлита

Хотите укрепить мышцы ног и ягодиц, но совершенно нет времени посещать тренажерный зал? Выход есть! Уделяйте несколько минут в день выполнению простых упражнений. Регулярная тренировка позволит добиться удивительных результатов.
На ягодицах чаще всего появляются растяжки и целлюлит. С возрастом мышцы слабеют и теряют тонус, а при отсутствии тренировки ситуация стремительно ухудшается. Начните заботиться о своем теле как можно раньше. Сделать это не сложно, даже если ваше личное время ограничено. Тренировка ягодичных мышц займет всего несколько минут.
Упражнения для укрепления мышц ног и ягодиц
1. Приседания
Это наиболее легкое и эффективное упражнение, позволяющее хорошо разработать нижние мышцы ягодиц. Необходимо:
встать, выровнять спину, расставить ноги на ширину плеч и немного согнуть колени;
руки направить перед собой, опустить бедра, словно пытаетесь присесть на стул;
опустить бедра максимально низко, через 3 секунды занять первоначальную позицию;
сделать 3 подхода, от 10 до 15 повторов в каждом.
Упражнение можно усложнить и взять в руки гантели или штангу.
2. Подъем бедер
Такая тренировка поможет повысить мышечный тонус ног и ягодиц. Регулярные занятия также улучшат состояние кожи и предотвратят появление целлюлита. Упражнение выполняется следующим образом:
нужно лечь на живот на любую жесткую поверхность и опустить ноги вниз, чтобы бедра при этом находились на самом краю;
поднять ноги вверх до уровня бедер, максимально напрячь бедренные и ягодичные мышцы (можно делать легкие «удары» бедрами в воздухе);
задержаться на 3 секунды, сделать от 10 до 12 повторений;
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