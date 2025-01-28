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5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Источник: bit.ua 28 января 2025 6820
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Профессиональные фитнес-тренеры считают, что лучше всего мышцы кора тренирует… планка! Она заставляет работать около 20 мускулов и задействует даже самые труднодостижимые зоны мышечного каркаса корпуса.

5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Многие утверждают, что скручивания пресса – основное упражнение для мышц кора, но это не совсем так. Во время выполнения этого движения работают всего 6-7 мускулов, потому что оно не задействует мышцы-стабилизаторы, которые необходимы нам для различных действий вроде ношения ребенка на руках, подъема пакетов и других физических активностей. К тому же слишком частое выполнение упражнения может нанести ущерб пояснице.

Комплекс из 5 упражнений, чтобы подтянуть и отточить ваш пресс

Профессиональные фитнес-тренеры считают, что лучше всего мышцы кора тренирует… планка! Она заставляет работать около 20 мускулов и задействует даже самые труднодостижимые зоны мышечного каркаса корпуса.

Инструкция: выполняйте все 5 упражнений, выделяя по 30 секунд на каждое и делайте за это время как можно больше повторов. Перерыв между упражнениями – 30 секунд.

Крокодил

Как делать: начните с планки на правом боку, ноги прямые, правая рука полностью выпрямлена, ладонь под плечом. Положите левую руку на бедро, согните левое колено так, чтобы ступня располагалась перед правым бедром. Одним движением подайте бедро так высоко, как только сможете. Вернитесь в исходное положение и сделайте столько повторений, сколько помещается в 30 секунд.

5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Повторите на другую сторону. Если вам трудно балансировать с прямой рукой, обопритесь на предплечье.

Планка с отведением ног

Как делать: начните с позиции классической планки, предплечья на полу. Опустите правое бедро к полу, вернитесь в исходное положение.

5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Повторите на другую сторону.

Планка со сгибанием ног

Как делать: начните с позиции классической планки. Согните правую ногу и положите стопу на подколенную связку левой ноги и удерживайте такое положение.

5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Вернитесь в планку и повторите на другую сторону. Сжимайте ягодицы и пресс как можно сильнее во время выполнения.

Планка со сгибанием корпуса

Как делать: лягте на правый бок, ноги вытянутые и прямые, опираетесь на правый локоть, предплечье перед вами. Затем поднимите левую руку перед собой и одновременно сделайте ею и левой ногой движение, чтобы рукой коснуться колена.

5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Маятник

Как делать: начните с положения, будто вы собираетесь сделать отжимание. Согните колено и подожмите ногу под живот. Затем отогните ее в сторону как можно выше и быстрее. Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.опубликовано econet

Автор Мария Дереш

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Мария Дереш планка пресс фитнес спорт

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