5 стратегий, которые помогут сбалансировать гормоны естественным способом

Дисбаланс гормонов негативно отражается на разных сферах здоровья. Его некоторыми симптомами являются депрессия, нарушение пищеварения, бесплодие. Для улучшения гормонального здоровья можно скорректировать образ жизни, изменить питание и начать употреблять пищевые добавки.
Терапия гормонального дисбаланса, как правило, представляет собой заместительную терапию синтетическими гормонами (противозачаточные, лекарства для лечения щитовидки, инсулиновые инъекции и т.д.). Но это лишь маскирует симптомы, а не помогает избавиться от них.
Есть ряд стратегий как привести в порядок соотношение гормонов без побочных эффектов синтетических медикаментов.
Потоотделение оказывает позитивный эффект на баланс гормонов. Например, физическая активность - отличный естественный способ снизить инсулин, победить стресс, воспаление, повысить тестостерон и другие гормоны, поддерживающие мышцы (они снижаются с годами).
Аэробные упражнения, упражнения на выносливость, силовые тренировки и даже обычные прогулки после еды нормализуют показатель гормонов, снизив вероятность болезни и сохранив мышечную массу.
Потребление белка в достаточном объеме:
Рекомендуется съедать 20-30 г белка каждый раз, когда садитесь за обеденный стол.
Систематическое потребление ценных жиров снижает инсулинорезистентность и дает высвобождение гормонов, которые ответственны за чувство сытости.
Триглицериды (MCT) – прекрасный выбор здоровых жиров. MCT абсорбируется печенью для немедленной выработки энергии. MCT имеется в кокосовом, пальмовом масле.
Мононенасыщенные жиры в составе орехов, оливкового масла, в молочных жирах повышают чувствительность к гормону инсулину.
Чтобы нормализовать баланс гормонов, полезно ввести в свой рацион авокадо, кокосовое масло, океанического лосося.
В состоянии стойкого стресса показатель кортизола неуклонно повышается, что грозит перееданием и ожирением.
Адреналин, еще один гормон, влияющий на стресс, обеспечивает организм волной энергии в ответ на угрозу / опасность, но стабильно повышенный адреналин связан с высоким давлением и беспокойством.
Есть целый ряд техник медитации и осознанности, которые позволяют поддерживать кортизол и адреналин на оптимальном уровне у представителей обоих полов.
Массажная терапия снижает кортизол примерно на 31%.
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Источник: https://econet.kz/
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