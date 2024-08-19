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5 стратегий, которые помогут сбалансировать гормоны естественным способом

Источник: Econet 19 августа 2024 5824
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Дисбаланс гормонов негативно отражается на разных сферах здоровья. Его некоторыми симптомами являются депрессия, нарушение пищеварения, бесплодие. Для улучшения гормонального здоровья можно скорректировать образ жизни, изменить питание и начать употреблять пищевые добавки.

5 стратегий, которые помогут сбалансировать гормоны естественным способом

Терапия гормонального дисбаланса, как правило, представляет собой заместительную терапию синтетическими гормонами (противозачаточные, лекарства для лечения щитовидки, инсулиновые инъекции и т.д.). Но это лишь маскирует симптомы, а не помогает избавиться от них. 

Как сбалансировать гормоны

Есть ряд стратегий как привести в порядок соотношение гормонов без побочных эффектов синтетических медикаментов.

Симптомы гормонального сбоя

  • бесплодие,
  • сбои менструального цикла,
  • низкое либидо,
  • беспричинное увеличение / потеря веса,
  • проблемы с аппетитом,
  • выпадение / ухудшение состояния волос,
  • сбои пищеварения,
  • угри,
  • нарушение сна,
  • утомляемость,
  • депрессия,
  • тревожность,
  • колебания настроения.

Как естественно сбалансировать гормоны

Физические нагрузки

Потоотделение оказывает позитивный эффект на баланс гормонов. Например, физическая активность - отличный естественный способ снизить инсулин, победить стресс, воспаление, повысить тестостерон и другие гормоны, поддерживающие мышцы (они снижаются с годами).

Аэробные упражнения, упражнения на выносливость, силовые тренировки и даже обычные прогулки после еды нормализуют показатель гормонов, снизив вероятность болезни и сохранив мышечную массу. 

5 стратегий, которые помогут сбалансировать гормоны естественным способом

Больше белка в рационе

Потребление белка в достаточном объеме:

  • важно для поддержки баланса гормонов (например, грелина);
  • даст ощущение сытости, ускорит метаболизм и жиросжигание.

Рекомендуется съедать 20-30 г белка каждый раз, когда садитесь за обеденный стол.

Больше полезных жиров

Систематическое потребление ценных жиров снижает инсулинорезистентность и дает высвобождение гормонов, которые ответственны за чувство сытости.

Триглицериды (MCT) – прекрасный выбор здоровых жиров. MCT абсорбируется печенью для немедленной выработки энергии. MCT имеется в кокосовом, пальмовом масле.

Мононенасыщенные жиры в составе орехов, оливкового масла, в молочных жирах повышают чувствительность к гормону инсулину.

Чтобы нормализовать баланс гормонов, полезно ввести в свой рацион авокадо, кокосовое масло, океанического лосося.

Контроль стресса

В состоянии стойкого стресса показатель кортизола неуклонно повышается, что грозит перееданием и ожирением.
Адреналин, еще один гормон, влияющий на стресс, обеспечивает организм волной энергии в ответ на угрозу / опасность, но стабильно повышенный адреналин связан с высоким давлением и беспокойством.

Есть целый ряд техник медитации и осознанности, которые позволяют поддерживать кортизол и адреналин на оптимальном уровне у представителей обоих полов.

Массажная терапия снижает кортизол примерно на 31%. 

Диетические добавки для баланса гормонов

  • Цинк рекомендуется принимать женщинам в пременопаузе для функций мозга и настроения.
  • Маку принимают при сексуальной дисфункции, пониженном половом влечении, беспокойстве у мужчин и у женщин.
  • Пробиотики принимают для здоровья кишечника.
  • Витамин С рекомендуется женщинам для восстановления фертильности, он снижает тревожность и стресс у представителей обоих полов.
  • Магний + B6 снимают стресс и симптоматику ПМС.

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Источник: https://econet.kz/

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