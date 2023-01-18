5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Многие девушки следят за фигурой – стараются правильно питаться и занимаются спортом, но все равно сталкиваются с проблемой наличия животика. Рассмотрим основные причины появления нежелательных объемов в области талии и узнаем, как бороться с проблемой.
Случается, что причиной появления заметного животика не является избыточный вес. Какие еще факторы играют роль в возникновении этой части тела? Предлагаем ознакомиться с пятью случаями, когда животик появляется не по причине лишнего веса. А также способы избавления от него.
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