5 простых методов поддержки пищеварения

Если после приема пищи вы испытываете дискомфорт и болезненные симптомы, значит, есть нарушения правил питания. Выявить их поможет ведение пищевого дневника. Кроме того, простые стратегии позволят поддержать процесс пищеварения.

Здоровое пищеварение, хорошее самочувствие и энергию можно обеспечить с помощью доступных стратегий. Благодаря этим методам ваш желудочно-кишечный тракт будет работать как часы.

Поддерживаем нормальное пищеварение

Пищевой дневник

Если организму «не нравится» еда, он откликается следующими симптомами:

тяжесть после приема пищи,

вздутие, боль в животе,

налет на языке и запах изо рта,

запор/диарея,

изжога.

Возможны хроническая усталость, аллергия, избыточный вес.

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Какие конкретно продукты вам не подходят, поможет установить пищевой дневник.

Записываем в дневник:

все приемы пищи, перекусы,

время еды,

ощущения после еды (тепло, дискомфорт, вздутие),

фиксируем, если на следующий день возникает больше/меньше энергии, аллергия, отечность лица и тела, высыпания на коже,

время подъема и отхода ко сну (поможет понять связь сна и переедания/тяги к сладкому и кофеину на следующий день).

Рекомендуется вести дневник в течение недели. Он особенно необходим, если вы подозреваете пищевую непереносимость и аллергии.

Больше теплой и приготовленной пищи, чем холодной и сырой

ЖКТ лучше принимает теплую и приготовленную пищу, чем сырую и прохладную (это связано с функциями парасимпатической нервной системы и выработкой пищеварительного сока).

Оптимальное соотношение: 70% готовой пищи, 30% сырой. Например, 2/3 тарелки - горячая еда, а 1/3 - сырые овощи, зелень.

Теплая вода - базовый напиток

ЖКТ отлично принимает теплую воду (45-55 градусов С).

Можно пить теплую воду и утром, и в продолжение дня (3-4 стакана).

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Сколько продуктов вы сочетаете за один прием пищи

Если вы чувствуете вялость, вздутие, боли в животе через час после приема пищи, это говорит о том, что желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь не справляются. Мы становимся чувствительны к комбинации продуктов: для переваривания недостаточно кислоты, желчи, ферментов.

Правила пищевых сочетаний:

Белок – какой-то один (курица/рыба/бобовые/яйца/молочное).

Жиры+горячая пища.

Готовые горячие овощи – с любой пищей.

Фрукты не смешиваются с другой пищей.

Едим медленно

Для синтеза гормона насыщения лептина необходимо до 20 минут. Если принимать пищу не торопясь, насыщение почувствуется вовремя и переедания не случится.

Есть медленно поможет:

красивая сервировка,

беседа за столом,

нарезать мясо на кусочки и старательно пережевывать,

палочки как альтернатива вилке и ножу.опубликовано econet

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