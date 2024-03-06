5 правил здоровья по Болотову

Борис Болотов — широко известный ученый и изобретатель различных методов оздоровления и омоложения организма. Он излечил многих, и основные правила, которые используют ученый, рассмотрим в статье.

Основой системы долголетия являются пять сформулированных Болотовым правил, выполняя которые, можно добиться биологического омоложения, постепенно заменить пораженные клеточные структуры на здоровые и полностью восстановить внутренние органы.

Правила здоровья по Болотову

Ученый Болотов считает, что выполняя только пять правил, можно полностью оздоровить весь организм, больше никогда не болеть и жить намного дольше ста лет.

1.Увеличить соотношение молодых клеток к старым

В нашем организме происходит постоянный процесс возникновения, деления, старения и отмирания клеточных структур. Он происходит непрерывно, без остановок. Болотов утверждает, что для увеличения длительности жизни, число молодых клеток должно превалировать над старыми структурами. Чтобы омолодить организм, нужно старые клетки расщеплять и выводить из организма и заменять их молодыми и сильными.

Он считает, что главную роль в этом процессе должны взять на себя пепсины – желудочные ферменты. Они по системе кровообращения разносятся по всему организму и выполняют работу по его очищению от вредных шлаков и продуктов жизнедеятельности клеток. Пепсины способны растворить и приготовить для усвоения в толстом кишечнике самые трудные для расщепления продукты. Болотов утверждает, что желудочный сок является тем самым чудодейственным средством, способным победить любую болезнь, нужно только простимулировать его выделение.

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Стимуляция поваренной солью. Болотов пишет, что примерно через полчаса после еды, на кончик языка нужно положить до 1 гр. любой соли. После полного растворения, следует проглотить выделившуюся слюну. Это вызовет дополнительный выброс пищеварительного сока. Кроме этого, стимулировать выделение поможет сок подорожника, его тоже следует немного подсолить. На время прохождения исцеления, следует исключить растительное масло. Во время еды следует употреблять квашеные овощи, а после еды он рекомендует съесть 2 ч. л. морской капусты или кусочек селедки.

2. Превратить шлаки в соли

В процессе жизнедеятельности образуются скопления нерастворимых солей или шлаков, которые являются отходами и не выводятся из организма с помощью дефекации. Болотов говорит, что удалить подобные шлаковые образования, помогут кислоты, которые заново превратят шлаки в легкорастворимые соли, и способствуют выведению их из организма. Он считает, что справиться с этим помогут самые простые продукты, которые можно приобрести в любом организме. Это квашеные огурцы и капуста, яблоки и другие плоды, соки, молочнокислые и дрожжевые продукты, фруктовые уксусы. Но для выведения шлаков еще нужно усилить выделительные системы организма и кровообращение. Этому поможет усиленная физическая нагрузка и массаж.

3. Выведение солей

Для удаления солей из тканей и клеток, Болотов предлагает употреблять щелочной чай из корней подсолнечника и его околоплодника. После месяца или двух регулярного питья такого чая, выводится подавляющее количество нерастворимых солей. Для этого, толстые части корней подсолнуха выкапывают осенью, подсушивают и делят на мелкие части – 1-2 см.

На 3 л. воды добавьте 1 ст. высушенных корней, все прокипятите минуту или две. В течение двух или трех дней все содержимое следует выпить. Затем туда же долейте 3 л. воды и прокипятите 5 минут. Снова выпейте за два-три дня. Потом сделайте то же самое, но кипятите 10-15 минут и снова выпейте. После этого содержимое следует выбросить и заварить новую порцию корней. Пить чай следует не меньше месяца. Примерно через две недели соли будут выводиться и процесс будет длительным. В это время следует исключить острую пищу, соленья и маринады.

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4. Борьба с болезнетворными микроорганизмами

Болотов считает, что в основе борьбы лежит метод парности. Он считает, что существует два типа клеток – растительные и животные. То, что вызывает нарушение и заболевания животных структур, относится к возбудителям растительного типа клеток. А в свою очередь, растительные клетки начинают болеть от воздействия животных клеток. Для лечения Болотов предлагает употреблять квашеные продукты, но для оздоровления каждого органа они будут своими. Для органов кроветворения и селезенки нужно употреблять блюда из овса, печень вылечат бобовые культуры, поджелудочную железу исцелят растения, богатые горечью.

5. Восстановление здоровья органов

Болотов утверждает, что в основе ослабления функций органов, лежит непонимание организмом своих задач. Он пишет, что нужно усилить их мощность специальными тренировками, посещением бани, парилки, физическими упражнениями. Кроме этого, он советует готовить специальные оздоровительные квасы. Для восстановления функций, для каждого органа, необходим квас из подходящих для этого растений. Также, требуется индивидуально подобрать для каждого больного жмыхи из различных растений, овощные и фруктовые соки, которые перед употреблением необходимо подсолить или сквасить.опубликовано econet

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