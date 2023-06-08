5 полезных альтернатив утренней чашке кофе

Любите начинать утро с чашечки кофе? Но такая привычка не лучшим образом отражается на здоровье. Получить заряд бодрости в начале дня можно другими, более безопасными способами.

Предлагаем вам ознакомиться с несколькими альтернативными вариантами, благодаря которым вы минимизируете количество кофе по утрам и укрепите свое здоровье.

Чем опасны повышенные дозы кофеина

Увеличенная доза кофеина повышает в организме уровень кортизола (гормона стресса). Согласно проведенным исследованиям кофеин усиливает работу надпочечников, дестабилизирует нервную систему и вызывает проблемы со сном. Также это вещество снижает способность почек накапливать полезные микроэлементы (кальций, цинк, магний).

В состав кофе входят антиоксиданты, но что будет, если организм не справится с их повышенным количеством? Он просто перестанет вырабатывать митохондриальный белок, который позволяет ему в полной мере реализовать свои возможности. Это было доказано в результате исследования, в котором приняли участие несколько мужчин и женщин в возрасте 54 лет.

Одни участники эксперимента получали повышенную дозу антиоксидантов, а другие – плацебо. После чего им было предложено пройти испытание на выносливость. Участники из первой и второй группы занимались челночным бегом, но у тех, кто относился ко второй группе, отмечалось повышение количества митохондриального белка. То есть организм людей, которые принимали добавку, не реализовывал свой возможный потенциал.

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Кофеин снижает чувствительность организма к инсулину и замедляет клеточный ответ на повышение уровня сахара в крови. А если уровень сахар повышается постоянно, но должной ответной реакции не происходит, это увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, нарушает артериальное давление. Учеными доказано, что среди любителей кофе много диабетиков. Кроме того, высокий уровень сахара увеличивает количество инсулина в поджелудочной железе. Именно поэтому стоит задуматься над тем, чтобы минимизировать потребление кофе.

Чем заменить кофе?

1. Зеленый чай Матча

Это прекрасная замена кофе, достаточно размешать в стакане воды пару грамм порошка и напиток готов! Такой чай содержит полезные витамины и минералы, дает прилив сил, повышает уровень допамина («гормона мотивации») и улучшает концентрацию внимания.

2. Зеленый коктейль

В зеленых овощах и фруктах содержится масса полезных для организма микроэлементов. Можно приготовить отличный коктейль из авокадо, брокколи, шпината, лайма, любых других овощей и фруктов, которые вам нравятся.

3. Белковый смузи

Белок дает чувство бодрости, укрепляет мышечную массу, улучшает концентрацию внимания. Много белка содержится в семенах чиа и ореховом масле. Можно также использовать протеиновый порошок для приготовления смузи.

4. Йерба Мате

Этот напиток является натуральным заменителем кофе, его изготавливают из листьев травянистого растения. Высушенные листья достаточно залить кипятком, по вкусу напиток напоминает обычный зеленый чай.

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5. Вода с лимоном

Мы часто чувствуем усталость из-за обезвоживания организма, поэтому специалисты рекомендуют пить больше воды, лучше с добавлением нескольких капель лимона.

Если кофе употреблять в меру, это не принесет существенного вреда здоровью. Но лучше все же для ощущения бодрости применять альтернативные методы. Когда ваш организм не будет обезвожен, получит важные минералы и витамины, тогда вы почувствуете настоящий прилив сил.опубликовано econet

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