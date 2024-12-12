5 фактов, которые ВАЖНО знать про микрофлору кишечника

Для нормального функционирования кишечника определяющее значение имеет здоровый образ жизни. Правильное питание, умеренные физические нагрузки, стабилизация режима отдыха и сна — всё это является необходимым условием хорошего самочувствия и здоровья микрофлоры организма.

Микрофлора — это отдельный мир, насчитывающий более 10 000 разновидностей бактерий, которые в общей сложности весят около 3–4 кг. И чем больше исследований проводится в данной области, тем более очевиден становится тот факт, что сфера деятельности этих бактерий значительно шире, чем принято считать.

5 важных фактов о микрофлоре кишечника

Защита от инфекций

Всасывание витаминов, минералов и питательных веществ

Метаболизм

Депрессия

Хроническая усталость

Как обеспечить здоровую микрофлору кишечника?

Публикуем важнейшие факты о микрофлоре, которые необходимо знать каждому человеку.

1. Защита от инфекций

Учёные установили, что 80% иммунных клеток сосредоточены в кишечнике, а иммунитет — основное оружие организма в борьбе с возбудителями заболеваний. Полезные бактерии образуют своеобразный защитный барьер между чужеродными микробами и стенками кишечника, подавляя патогенную микрофлору кишечника прямо или активируя иммунные механизмы.

Наша микрофлора тренирует так называемые Т-клетки, отвечающие за иммунитет организма в целом. Именно Т-клетки контролируют силу и продолжительность иммунного ответа.

2. Всасывание витаминов, минералов и питательных веществ

Бактериальные клетки микрофлоры помогают организму избавляться от «плохих» бактерий. Нормальная микрофлора кишечника значительно снижает вероятность того, что болезнетворные микробы приживутся и начнут размножаться.

Однако в случае нарушения микрофлоры кишечника, организм оказывается не в состоянии нормально переваривать пищу, а соответственно, нарушается процесс всасывания полезных минералов, витаминов и питательных веществ. Это может привести к развитию серьёзных заболеваний в будущем.

3. Метаболизм

Метаболизм, или обмен веществ в организме человека, регулируется в большей степени пищеварительной системой. Многочисленные исследования доказали, что нарушение микрофлоры кишечника оказывает непосредственное влияние на увеличение веса.

Если лишние килограммы появляются без видимых причин, обязательно следует обратиться к гастроэнтерологу и сдать все необходимые анализы. Лишний вес может быть следствием дисбактериоза и нарушения метаболизма.

4. Депрессия

Сфера деятельности бактерий не ограничивается исключительно кишечником. Микрофлора также влияет на психическое состояние человека, и нарушения её состава связывают с возникновением депрессии. Примечательно, что кишечные бактерии влияют не только на наше настроение, но и на работу мозга. Важную роль в этом процессе играют особые вещества, вырабатываемые микрофлорой кишечника, которые взаимодействуют с мозгом через блуждающий нерв и эндокринную систему.

В ходе исследований было продемонстрировано, что кишечные бактерии регулируют уровень серотонина, т.н. «гормона счастья». Таким образом, на сегодняшний день доказана зависимость психического здоровья человека от качества работы микрофлоры кишечника. А значит, изменения в микрофлоре, вызванные, к примеру, антибиотиками, диетой или инфекцией, могут иметь тяжёлые последствия для функции головного мозга.

5. Хроническая усталость

Причиной низкой энергии и хронической усталости может быть интоксикация кишечника. Когда нарушается баланс полезных микроорганизмов, они теряют способность бороться с патогенной микрофлорой, которая продуцирует токсические продукты. Ежедневное отравление организма собственными ядами приводит к возникновению хронической усталости, снижению работоспособности и уменьшению жизненной энергии и тонуса всего организма.

Как обеспечить здоровую микрофлору кишечника?

В первую очередь, для нормального функционирования кишечника определяющее значение имеет здоровый образ жизни. Правильное питание, умеренные физические нагрузки, стабилизация режима отдыха и сна — всё это является необходимым условием хорошего самочувствия и здоровья микрофлоры организма. Следует также включить в свой рацион питания больше кисломолочных продуктов, богатых полезными бактериями. Также в помощь нашему организму созданы пробиотики, в составе которых находятся живые полезные бактерии — такие же, как и естественные обитатели нашего кишечника.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet