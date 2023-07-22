5 аюрведических способов разогнать метаболизм

От нормального пищеварения зависит фигура, самочувствие и настроение любого человека. Поэтому здоровый метаболизм является ключевым моментом, когда речь заходит о функциях организма. Как можно "запустить " метаболизм? Вот пять простых и доступных способов.
Не может быть стройной фигуры, хорошего самочувствия и полноценной, быстрой работы разума без здорового пищеварения. Как можно помочь себе и наладить нормальный метаболизм? Вот 5 способов нормализовать эту важнейшую функцию организма.
Эти способы и продукты помогут оптимизировать работу желудочно-кишечного тракта.
Какие именно пряности «запускают» обмен веществ? Это чёрный перец, кайенский перец, имбирь, корица, карри, кардамон, гвоздика, горчица.
Перец вводят на заключительной стадии приготовления блюда; имбирь, корицу, кардамон - в виде порошка добавляют в тёплое масло гхи, перед началом приготовления овощей. И само по себе топлёное масло – тоже полезный продукт для оптимизации пищеварения.
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Стакан тёплой воды также полезно выпивать перед каждой трапезой. Вода выступает не только растворителем для полноценного переваривания пищи, но и знак для всего ЖКТ о том, что готовится приём пищи.
А после еды врачи пить вообще не советуют: пусть желудок будет на 1/4 свободным, чтоб обеспечить пространство для кислорода, принимающего участие в окислительных реакциях.
Тело человека позитивно реагирует на режим. Постоянный график всей вашей жизни (не только питания) обеспечит вам стройнее тело.
Оптимальное время для завтрака – с 7.00 до 9.00, а обед (основной прием пищи) должен проходить с 11.00 до 13.00. Вечером большую пользу принесут зелёные смузи или стакан тёплого молока (это нормализует ночной сон).
Витамины, необходимые организму, это продукты метаболизма «хороших» бактерий, обитающих в кишечнике. Как можно стимулировать их жизнедеятельность? Полезные бактерии предпочитают кисломолочные продукты, сложные углеводы (которые присутствуют в кашах), ненасыщенные жиры (имеются в растительных нерафинированных маслах).
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Но в кишечнике обитают и вредоносная микрофлора, которая питается продуктами гниения и брожения (сахар и белая мука). Между двумя «лагерями» бактерий идёт непрекращающееся единоборство за среду обитания. Какие из них побеждают? Правильно - те, которых мы подкармливаем.
Существуют специальные упражнения, которые позитивно действуют на щитовидку, регулирующую скорость метаболизма. Давайте остановимся на этом вопросе подробнее.
Запускает механизмы омоложения, «обнуляет» нервную систему и является хорошей профилактикой варикозного расширения вен. Это упражнение полезно по утрам в продолжение 3-7 мин., чтоб «запустить» работу систем организма и по 3-7 мин. в вечернее время, чтоб обеспечить расслабление нервной системе, нижним конечностям и органам, расположенным в брюшной полости.
Техника выполнения
Эффект упражнения
В каких случаях поза противопоказана:
Поза №2
Техника выполнения:
Напоминаем, что указанные позы не выполняют при месячных, повышенном давлении, в период обострения недугов и ещё в ряде случаев. Перед началом практики имеет смысл проконсультироваться с вашим доктором.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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