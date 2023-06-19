4 упражнения на растяжку, которые помогут вам исправить осанку

Стоит внимательно прислушиваться к своему телу. Лишь так вы сможете вовремя выявить проблемы с осанкой и исправить ситуацию, пока еще не появилась боль и прочие проблемы.

Практически у каждого из нас время от времени болит спина или шея. Это очень распространенная проблема, так как сидячий образ жизни и постоянный стресс вызывает напряжение в мышцах, а также может негативно сказываться на здоровье позвоночника. Поэтому советуем вам регулярно делать упражнения на растяжку, которые помогают исправить осанку.

Упражнения на растяжку, которые помогут исправить осанку

Растяжка для мышц шеи: наклон подбородка назад

Растяжка для мышц рук

Растяжка мышц рук с сопротивлением

Растяжка для мышц бедер

Человеческий организм — это сложный механизм, где все части взаимосвязаны. Поэтому следует заботиться о себе и внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает ваше тело. У вас часто болит спина, поясница, шея или голова? Это может быть сигналом того, что вам необходимо исправить осанку.

На первый взгляд эта идея кажется странной, но ваша осанка напрямую влияет на работу внутренних органов, дыхание и пищеварение. Дело в том, что когда вы сидите, стоите или ходите неправильно, в мускулах, отвечающих за движение и удержание равновесия, возникает напряжение.

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Именно поэтому неправильная осанка ведет к таким болезням и состояниям, как сколиоз, кривошея, кифоз, боль в пояснице или тенденит. В самых серьезных случаях может даже потребоваться длительное лечение. К счастью, все эти проблемы можно предотвратить или же значительно облегчить их симптомы при помощи простых упражнений на растяжку.

Мускулы отвечают за правильное положение костей и позвоночника — главной опоры нашего тела. Работу следует начинать именно с них. Сегодня мы расскажем вам о лучших упражнениях, которые помогут исправить осанку.

1. Растяжка для мышц шеи: наклон подбородка назад

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Откиньте голову назад.

Досчитайте до 3, а затем вернитесь в исходное положение и расслабьтесь.

Выполняйте это упражнение осторожно, чтобы не получить травму и не ухудшить ситуацию.

Преимущества:

Так вы укрепите мышцы подбородка.

Уменьшите боль в шее.

Улучшите положение спины.

2. Растяжка для мышц рук

Заведите руки за спину и сомкните пальцы в замок.

Начинайте их медленно поднимать, пока не почувствуете напряжение в мышцах груди.

Помните о том, что это и другие упражнения нужно выполнять с осторожностью. Если вы почувствуете боль, сразу же остановитесь.

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Преимущества:

Это упражнение помогает расправить плечи.

Снимает напряжение в мышцах груди и плеч.

3. Растяжка мышц рук с сопротивлением

Встаньте у стены и обопритесь об нее ладонью правой руки.

Затем немного усильте давление, повернув тело налево.

Задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем повторите упражнение с другой опорной рукой.

Преимущества:

Упражнение помогает растянуть грудные мышцы.

Снимает напряжение и болевые ощущения в плечах.

4. Растяжка для мышц бедер

Исправить осанку и избавиться от боли в спине

Сядьте на пол и соедините ноги в позе «бабочки».

Обхватите ладонями ступни и притяните их к себе как можно ближе, до появления легкого дискомфорта.

Затем при помощи локтей разведите колени в стороны. Задержитесь в этом положении на 20 секунд.

Преимущества:

Это упражнение уменьшает прогиб спины.

Способствует прямой осанке.

Облегчает боль в области нижней части спины и бедер.

Эти упражнения помогут не просто исправить осанку, но и снять боль в мышцах и спине. Их дополнительное преимущество в том, что любая физическая активность снижает стресс и улучшает ваше физическое состояние.

Для того чтобы получить результат, эти упражнения нужно выполнять каждый день. Ведь тело быстро привыкает к неправильной осанке, а вот чтобы «переучить» его, потребуется достаточно много времени.

Помните о том, что многие проблемы и болезненные ощущения появляются именно из-за того, что вы принимаете неправильные позы. Например, горбитесь или опускаете плечи. Так что следует как можно раньше обращать внимание на любые отклонения и бороться с ними.

Конечно, держать всегда спину прямо не так уж просто, особенно если за годы сформировалась неправильная привычка. Но ради своего здоровья стоит постараться. А наши упражнения на растяжку помогут вам в этом.

Дополнительной мотивацией станет то, что вы станете лучше выглядеть, а значит, и чувствовать себя увереннее.опубликовано econet

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