4 упражнения на растяжку, которые помогут вам исправить осанку

Стоит внимательно прислушиваться к своему телу. Лишь так вы сможете вовремя выявить проблемы с осанкой и исправить ситуацию, пока еще не появилась боль и прочие проблемы.
Практически у каждого из нас время от времени болит спина или шея. Это очень распространенная проблема, так как сидячий образ жизни и постоянный стресс вызывает напряжение в мышцах, а также может негативно сказываться на здоровье позвоночника. Поэтому советуем вам регулярно делать упражнения на растяжку, которые помогают исправить осанку.
Человеческий организм — это сложный механизм, где все части взаимосвязаны. Поэтому следует заботиться о себе и внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает ваше тело. У вас часто болит спина, поясница, шея или голова? Это может быть сигналом того, что вам необходимо исправить осанку.
На первый взгляд эта идея кажется странной, но ваша осанка напрямую влияет на работу внутренних органов, дыхание и пищеварение. Дело в том, что когда вы сидите, стоите или ходите неправильно, в мускулах, отвечающих за движение и удержание равновесия, возникает напряжение.
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Именно поэтому неправильная осанка ведет к таким болезням и состояниям, как сколиоз, кривошея, кифоз, боль в пояснице или тенденит. В самых серьезных случаях может даже потребоваться длительное лечение. К счастью, все эти проблемы можно предотвратить или же значительно облегчить их симптомы при помощи простых упражнений на растяжку.
Мускулы отвечают за правильное положение костей и позвоночника — главной опоры нашего тела. Работу следует начинать именно с них. Сегодня мы расскажем вам о лучших упражнениях, которые помогут исправить осанку.
Выполняйте это упражнение осторожно, чтобы не получить травму и не ухудшить ситуацию.
Преимущества:
Помните о том, что это и другие упражнения нужно выполнять с осторожностью. Если вы почувствуете боль, сразу же остановитесь.
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Преимущества:
Преимущества:
Преимущества:
Эти упражнения помогут не просто исправить осанку, но и снять боль в мышцах и спине. Их дополнительное преимущество в том, что любая физическая активность снижает стресс и улучшает ваше физическое состояние.
Для того чтобы получить результат, эти упражнения нужно выполнять каждый день. Ведь тело быстро привыкает к неправильной осанке, а вот чтобы «переучить» его, потребуется достаточно много времени.
Помните о том, что многие проблемы и болезненные ощущения появляются именно из-за того, что вы принимаете неправильные позы. Например, горбитесь или опускаете плечи. Так что следует как можно раньше обращать внимание на любые отклонения и бороться с ними.
Конечно, держать всегда спину прямо не так уж просто, особенно если за годы сформировалась неправильная привычка. Но ради своего здоровья стоит постараться. А наши упражнения на растяжку помогут вам в этом.
Дополнительной мотивацией станет то, что вы станете лучше выглядеть, а значит, и чувствовать себя увереннее.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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