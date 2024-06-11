4 рецепта для очищения крови

Несколько рецептов кровоочистительных напитков, которые готовятся только из натуральных ингредиентов и проверенны временем. Будьте здоровы и молоды!

Ученые всех стран до сих пор ломают головы, как эффективно бороться со старостью и увеличить продолжительность жизни. А ведь в народе существует множество рецептов, помогающих организму интенсивно противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды и неумолимым годам, отнимающим силы и здоровье.

Травяные напитки, которые чистят кровь

Травяной «кровоочистительный» бальзам

Кровоочистительный чай

Кровоочистительное травяное средство

Кроветворный чай

Большую помощь в этом оказывают травы и растения, которые мягко стимулируют иммунную систему, заставляют активно бороться с болезнями, стрессами, переутомлениями и… возрастом. Причем многие растения – универсальны и обладают разносторонним действием. Они не только лечат, но и омолаживают организм. Причем не только наружно, но и внутренне.

Травяной «кровоочистительный» бальзам

Требуется: по 2 ст. л. листьев лесной земляники, травы душицы и череды, 1 ст. л. листьев крапивы двудомной, 0,5 л воды.

Приготовление. Травы высушить, измельчить и перемешать. Заваривать как чай, из расчета 2 ст. л. смеси на заварочный чайник кипятка, настоять 20 минут.

Применение. Принимать в течение года. Пить горячим вместо чая за 30 минут до еды. У напитка приятный запах, он очень вкусен, особенно, если можно принимать с медом.

Кровоочистительный чай

Требуется: по 2 ст. л. листьев березы и ореха грецкого, по 1 ст. л. травы зверобоя, яснотки белой и татарника колючего, цветков цикорий, плодов шиповника 1 ч. л. ягод можжевельника, 0,5 л воды.

Приготовление. Травы, листья, цветы и плоды высушить, измельчить и перемешать. Засыпать 2 ст. л. сбора в термос, залить крутым кипятком, настоять 8 часов.

Применение. Выпить получившийся напиток в течение суток в 3 приема за 20 минут до еды теплом виде. Обладает общеукрепляющим, тонизирующим действием, особенно полезен при малокровии.

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Кровоочистительное травяное средство

Требуется: по 2 ст. л. травы донника, корней окопника, цветков и листьев мать-и-мачехи, 3 ст. л. цветков цикория и календулы, 1 л кипятка.

Приготовление. Растительные компоненты измельчить и перемешать. Залить 3 ст. л. травяной смеси кипятком, настаивать 20 минут.

Применение. Выпить равными порциями в течение дня. Это средство также полезно при множественных фурункулах и карбункулах, то есть очищает организм не только изнутри и снаружи.

Кроветворный чай

Требуется: по 2 ст. л. листьев крапивы, цветков календулы, василька синего, травы вероники, хвоща, череды и фиалки, 1 л воды.

Приготовление. Все растительные компоненты измельчить и перемешать. Залить 4 ст. л. крутым кипятком, поставить на водяную баню на 5 минут. Сняв с огня, настоять 1 час, процедить.

Применение. Принимать по полстакана 4–5 раз в день. Курс лечения – 6 недель. Обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием.опубликовано econet

Юлия Михайловна Спасская "Травы с омолаживающим эффектом"

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