4 продукта, которые портят вашу внешность

Каждый кусочек тортика, бокал газированного или спиртного напитка могут повлиять не только на фигуру, но и на лицо. Специалисты могут по внешним признакам быстро определить, какие продукты преобладают в рационе.

Злоупотребление сахаром

Слишком большое употребление сахара способствует ускорению возрастных изменений. Коллаген отвердевает и теряет упругость, повышается пигментация.

Сахарное лицо приобретает характерные признаки:

нарушается микроциркуляция кожи;

образуются морщинки в верхней доле лба;

заметны мешки под глазами;

кожа становится слишком тонкой;

цвет лица меняется на более бледный или сероватый;

по всему лицу - акне и угревая сыпь;

лицо приобретает изможденный вид.

Кожа под влиянием сахара начинает плохо реагировать на ультрафиолетовое излучение, повышенную влажность, холод или другие воздействия окружающей среды. Косметические средства могут только временно и незначительно помочь исправить проблему.

Как избавиться: в идеале — полностью отказаться от сладкого. Но можно хотя бы не употреблять соусы, полуфабрикаты и продукты, изготовленные промышленным способом, в которых содержится огромное количество сахаров. Также следует выбрать полезные продукты, такие как зефир, пастила, мармелад и сухофрукты.

Вред вина для кожи лица

В винных напитках содержится большое количество сахара, кроме того, в них имеются пестициды и сульфиты, которые вызывают обезвоживание организма. Жидкость быстро выводится, унося с собой полезные витамины и минералы, печень работает со значительной перегрузкой, со временем нарушается микрофлора организма, и возникают различные заболевания. У злоупотребляющих спиртными напитками пищеварение расстраивается, а кожа краснеет, обвисает и покрывается морщинами.

Характерные симптомы винного лица:

на переносице образуются заметные морщины и пятна;

возникает опухание и нависание век;

под глазами появляется множество мелких морщинок;

кожа обезвоживается и покрывается сеточкой мелких складочек;

поры расширяются, кожа краснеет;

образуются выраженные носогубные заломы.

Как решить проблему: следует минимум на три недели вообще отказаться от употребления любого алкоголя. А на будущее придерживаться правила – воздерживаться от спиртного в ¾ всех случаев.

Непереносимость глютена

Кожа лица становится проблемной, если организм отказывается переваривать глютен – растительный белок, содержащийся в зерновых культурах и напитках, сделанных на их основе.

Характерные признаки глютенового лица:

образуется угревая сыпь на верхней части лба;

щеки опухают и краснеют;

имеются высыпания на поверхности щек;

лицо становится отечным;

появляются пигментные пятна и акне на подбородке.

Вначале следует узнать, действительно ли есть глютеновая непереносимость. Для этого можно на три недели исключить из рациона все продукты, богатые клейковиной и наблюдать за состоянием кожи. Если здоровье лица не изменится, то возможна непереносимость других продуктов, но быстрые углеводы и свежая выпечка в любом случае не принесут пользу.

Молочные продукты

С возрастом теряется способность переваривать молоко и молочные продукты. Это происходит, вследствие большой потери энзимов, которые помогают лактозе усваиваться. В таких случаях, даже при отсутствии индивидуальной непереносимости, молочные продукты могут спровоцировать появление воспалительных процессов, в том числе и кожи лица.

Симптомы молочного лица:

веки становятся опухшими;

под глазами возникают мешки и потемнения;

появляются множественные высыпания;

щеки становятся впалыми;

на подбородке имеется множество прыщиков.

Если вы постоянно выглядите заспанным, лицо опухает после сна, кожа тускнеет и становится неровной, то рекомендуется проверить себя на переносимость лактозы. Также, на три недели следует отказаться от всех молочных продуктов, даже от добавления их в чай или кофе. А затем понаблюдать за изменениями.опубликовано econet

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