4 гормона, которые играют ключевую роль в управлении весом

Похудеть бывает очень непросто. Если происходит дисбаланс ключевых гормонов, задача усложняется. Комбинация приема гормональных добавок с коррекцией образа жизни поможет исправить ситуацию. Например, важно ограничить употребление сахара, алкоголя и рафинированных углеводов, хорошо высыпаться и контролировать стресс.
Вы следите за своим питанием, регулярно посещаете спортзал, но ваши джинсы стали застегивать с большим трудом. И чем дальше, тем ситуация с объемом талии хуже. Причиной набора веса могут быть гормональные колебания.
Гормоны - это биохимические посредники, которые производят эндокринные железы. Гормоны перемещаются в кровотоке к клеткам и органам и дают им команду как функционировать. Определенные гормоны воздействуют на вес через регуляцию метаболизма, аппетита и содержания инсулина. Когда ваши гормоны разбалансированы, вес может увеличиваться.
Гормональный набор веса влечет за собой проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые недуги, деменцию, онкологию).
«Гормон стресса» кортизол секретируется в надпочечниках, когда организм получает сигнал опасности. Но кортизол также имеет значение для контроля сахара в крови и регуляции метаболизма. Хронический стресс вызывает постоянную выработку кортизола, в результате чего возникает так называемое стрессовое питание, что приводит к увеличению веса.
Женщины на этапе менопаузы, когда содержание эстрогена падает, имеют риск увеличения веса. Эстроген - ключевой женский половой гормон, он отвечает за жировые накопления для обеспечения фертильности и беременности. В менопаузе яичники секретируют меньше эстрогена, а отложения меняются с подкожного жира в области бедер на висцеральный жир в зоне живота.
Инсулин секретируется поджелудочной железой, он перемещает сахар / глюкозу в клетки. Далее клетки расходуют этот сахар для выработки энергии. Кроме того, инсулин считается главным гормоном хранения жира в организме. Он дает сигнал клеткам накапливать жир и предотвращает его расщепление. Стойкое повышение инсулина / скачки этого гормона чреваты развитием резистентности к инсулину и увеличением веса, особенно в зоне живота.
Щитовидная железа секретирует 2 ключевых гормона: трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). В норме Т3 трансформируется в активный Т4, чтобы управлять скоростью метаболизма и преобразовывать калории и кислород в энергию. Низкий показатель Т3 и Т4 вызывает гипотиреоз, что вызывают увеличение веса.
Это адаптогенное растение усиливает сопротивляемость организма стрессу. В этом помогают вещества витанолиды в составе ашваганды. Витанолиды при необходимости трансформируются в нужные человеческие гормоны. Поэтому ашваганда модулирует гормональные функции при стрессе, помогая избежать стрессового питания и влияния кортизола.
Омега-3 жирные кислоты в составе рыбьего жира – это важный компонент каждой клетки организма. Они играют роль в гормональном балансе, так как работают в секреции и функционировании гормонов. Омега-3 борются с воспалением, которое сопровождается гормональной прибавкой в весе.
Люди, страдающие избыточным весом, обычно имеют дефицит витамина Д. Кроме того, они могут иметь резистентность к инсулину. Но восполнение нехватки витамина Д может активировать потерю жира и нормализовать вес.опубликовано econet
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