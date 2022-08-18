3 упражнения для женщин: омоложение кожи лица и шеи!

Шикарные упражнения от Вармы Джульет, которые помогут нормализовать внутричерепное давление, разгладить морщины, укрепить мышцы шеи, укрепить суставы и мышцы плечевого пояса.

Данные упражнения помогут убрать отложения солей в плечевых суставах, помогут укрепить суставы и мышцы плечевого пояса, «сжигают» жировые отложения на шее и отложения солей в воротниковой зоне, а также нормализуют внутричерепное давление и разглаживает морщины. Будьте молоды и красивы!

Упражнения для женщин

Упражнение для омоложения кожи лица

Упражнение для мышц шеи

Упражнение для плечевых суставов

Упражнение для омоложения кожи лица

Встаньте, поставив пятки и носки вместе, руки опустите вдоль тела и расслабьте, спину держите прямо, но без напряжения. Сделайте спокойный вдох через нос и такой же спокойный выдох, тоже через нос.

Зажмите крылья носа большими пальцами рук, соединив остальные пальцы и раздвинув их. Локти держите на уровне плеч.

Вытяните губы трубочкой, как будто собираетесь свистнуть, и сделайте короткий резкий вдох. Как можно больше раздуйте щеки.

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Затем наклоните голову вперед – так, чтобы подбородок был прижат к впадине между ключицами. Спину не сгибайте. Смотрите вперед и вниз через «окно», образовавшееся между большими и указательными пальцами рук.

После вдоха держите паузу, ведя про себя счет в секундах. Как только почувствуете дискомфорт, поднимите голову, опустите и расслабьте руки и сделайте спокойный выдох через нос.

Внимание во время выполнения практики должно быть сконцентрировано на теменной чакре.

Количество секунд запомните, а лучше запишите.

Каждые 7 дней старайтесь добавить в паузу между вдохом и выдохом одну секунду.

Выполнение практики нормализует внутричерепное давление и разглаживает морщины.

Упражнение для мышц шеи

Встаньте, поставив пятки и носки вместе, руки опустите вдоль тела и расслабьте, спину держите прямо, но без напряжения.

Медленно поверните шею вправо-влево, наклоните вниз и поднимите вверх. Эти движения помогут вам расслабить мышцы шеи.

Затем совершайте медленные плавные повороты головы влево и вправо с фиксацией на 5–10 секунд в крайних положениях.

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Дыхание во время упражнения произвольное, через нос. Внимание сконцентрировано на области шеи.

На первой неделе упражнение выполняется 5 раз, на второй – 6, на третьей – 8 и так далее, пока не доведете до 25 раз.

Данная практика укрепляет мышцы шеи, «сжигает» жировые отложения на шее и отложения солей в воротниковой зоне.

Упражнение для плечевых суставов

Встаньте, поставив пятки и носки вместе, руки опустите вдоль тела и расслабьте, спину держите прямо, но без напряжения.

Сделайте спокойный вдох и спокойный выдох (дыхание через нос). К концу выдоха напрягите кисти рук и сожмите руки в кулаки, спрятав большие пальцы внутрь ладоней. Вытяните губы трубочкой, как будто собираетесь свистнуть, и сделайте короткий резкий вдох. Максимально раздуйте щеки.

Задержите дыхание. Медленно наклоните голову вперед – так, чтобы подбородок был прижат к впадине между ключицами.

Одновременно с наклоном головы поднимите кулаки до уровня плеч. Спину не сгибайте. Локти постарайтесь поднять как можно выше.

На выдохе резко опустите руки вниз и расслабьте их, поднимите голову и сделайте спокойный выдох через нос.

На новом вдохе – резко поднимите руки вверх.

Внимание во время выполнения практики должно быть сконцентрировано на плечевом поясе.

цикл повторите на первой неделе 5 раз, на второй – 7, на третьей – 9 и так далее, пока не доведете число до 25.

Практика этого упражнения укрепляет суставы и мышцы плечевого пояса, убирает отложения солей в плечевых суставах.опубликовано econet.ru.

Варма Джульет "Аюрведа и йога для женщин"

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