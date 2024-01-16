3 упражнения для декомпрессии позвоночника

Всегда лучше начать с нехирургического лечения проблем, связанных с компрессией спинного мозга. В этой статье мы приводим упражнения для спинальной декомпрессии, которые могут быть выполнены в домашних условиях.

Стеноз является медицинским состоянием, при котором поражаются определенные участки спинного мозга, особенно в области шеи и нижней части спины. Стеноз вызывает сужение позвоночного столба в этих областях, тем самым, оказывая давление на спинной мозг. Это давление зачастую приводит к проблемам, как грыжа межпозвоночного диска или ишиас, которые характеризуются болью в спине.

Декомпрессия позвоночника: Терапия на дому

Обратная арка

Поза младенца

Растяжка «Кошечка»

Декомпрессия спинного мозга является терапевтическим воздействием без хирургического вмешательства, декомпрессия помогает вылечить боли, связанные с компрессией спины. Другие проблемы, связанные с этим состоянием, включают выпуклость дисков, остеохондроз, защемление нервов, боль в руках и ногах. Хирургические методы также используются для лечения компрессии спинного мозга, но они должны рассматриваться в качестве последнего средства.

Сжатие спинного мозга влияет на кровеносные сосуды, ограничивает приток крови и питательных веществ в окружающих областях. Терапия для декомпрессии спинного мозга сокращает давление в этих областях, исправляя закупорку кровеносных сосудов и восстанавливая ток крови и питательных веществ. По мере того как проблемная область восстанавливает нормальное функционирование, боль проходит.

Декомпрессия позвоночника может быть достигнута путем тренировок и специализированных упражнений, выполнять которые можно в домашних условиях. Давайте рассмотрим различные упражнения, которые помогают облегчить боль в спине.

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Обратная арка

Для этого упражнения потребуется коврик на полу. Лягте на спину. Расслабьтесь и сделайте глубокий вдох. Обхватите руками колени и подтяните их к груди. Разгибая колени поднимите таз вверх так, чтобы нижняя часть спины не касалась коврика. Поднимите голову на несколько сантиметров выше коврика и сохраните эту позицию около десяти секунд. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь.

Повторяйте это упражнение 10 раз, каждый день.

Это упражнение помогает растянуть нижнюю часть позвоночника, таким образом, сокращая боль в результате сжатия межпозвоночных дисков в поясничной области.

Поза младенца

Встаньте на колени на коврике и наклоните голову к мату. Вытяните руки перед собой и поднимите верхнюю часть тела, чтобы получить растяжку в нижней части позвоночника. Удерживайте это положение в течении 10 секунд или 15 секунд максимум, вернитесь в исходное положение. Отдохните некоторое время и повторите упражнение десять раз.

Растяжка «Кошечка»

Это упражнение обеспечивает облегчение поясничной области спинного мозга. Чтобы выполнить это упражнение опуститесь на колени и локти. Поднимите (аркой) нижнюю часть спины, втягивая мышцы живота. Не забывайте смотреть прямо, чтобы выдержать правильную осанку, вы должны почувствовать растяжку. Тянитесь в этом положении около 15 секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 10 раз в день, чтобы постепенно сократить боль.

Помимо этих упражнений, вы могли бы повиснуть на перекладине, это упражнение способствует растяжке и оказывает незначительную декомпрессию позвоночника. Упражнения, упомянутые выше, будут полезны только в случае регулярного выполнения. Регулярные пробелы в тренировках снижают их эффективность. Вам не потребуется помощь для выполнения этих упражнений. Тем не менее, вы должны проконсультироваться с терапевтом или персональным тренером, прежде чем начать выполнение упражнений.

Боль и скованность, вызванные компрессией позвоночника, могут существенно осложнить регулярную деятельность человека. Если не начать лечение проблемы немедленно, состояние может усугубляться, что потребует хирургического вмешательства. Однако, перед началом тренировок, важно проконсультироваться с физиотерапевтом.Будьте здоровы!опубликовано econet

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