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3 супер упражнения, которые вернут молодость вашему телу за 5 минут в день!

Источник: beautyoung.online 01 ноября 2022 6420
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Спина – это то, с чего начинается омоложение лица. Королевская осанка, расправленные плечи, красивая шея, красивый овал лица, поднятые веки - все это можно добиться с помощью простых и эффективных упражнений с валиком.

3 супер упражнения, которые вернут молодость вашему телу за 5 минут в день!

По факту, эти упражнения максимально безопасные. Но, людям с серьезными травмами и диагнозами лучше посоветоваться со своим врачом и получить разрешение. Валик имеет такую особенность - находить/обострять/напоминать старую проблему, но только вы сами, слушая свои ощущения принимаете решение лежать или не лежать. Будьте внимательны к себе и не навредите своему организму!

3 эффективных упражнения с валиком

  • Валик под позвоночник между лопаток – Раскрытие грудного отдела
  • Валик под поясницу – Выпрямление осанки
  • Валик под лопатки – Выпрямление осанки

Валик можно заменить скрученным полотенцем (необходимо плотно скрутить полотенце и перевязать его лентой). Диаметр валика 10-15 см, длинна 30-40 см. Определять диаметр валика лучше индивидуально.

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Противопоказания: Беременные девушки воздержитесь от этого упражнения (особенно на больших сроках). Людям с серьезными травмами и диагнозами (протрузии, разного вида сколиозы, остеохондроз, межпозвоночные грыжы) посоветуйтесь со своим врачом и получите разрешение. При лордозе лежать на валике нужно. Лордоз не является противопоказанием, так как есть сильное напряжение в пояснице, а валик снимает это напряжение, освобождает органы брюшной полости во время приема, а значит даёт кровообращение.

По факту, эти упражнения максимально безопасное. Но, людям с серьезными травмами и диагнозами лучше посоветоваться со своим врачом и получить разрешение. Валик имеет такую особенность - находить/обострять/напоминать старую проблему, но только вы сами, слушая свои ощущения принимаете решение лежать или не лежать. Будьте внимательны к себе и не навредите своему организму!

Эти упражнения обязательны для тех, кто ведёт «сидячий» образ жизни.

Если вы регулярно занимаетесь спортом, я бы рекомендовала лежать на валике после всех физических нагрузок. Результаты станут заметны примерно через месяц. 

Валик под позвоночник между лопаток – Раскрытие грудного отдела

3 супер упражнения, которые вернут молодость вашему телу за 5 минут в день!

Техника выполнения:

  • садитесь на твердую поверхность.
  • валик необходимо поместить под позвоночник - от поясничного отдела до верхнего грудного отдела (до 7 шейного позвонка)
  • аккуратно и медленно ложитесь на него;
  • вытяните ноги и руки. Руки за головой ладонями вверх, ноги на ширине плеч
  • шея - свободна, голова - на полу
  • через некоторое время, измените положение рук, поместите вдоль туловища
  • дыхание глубокое
  • постарайтесь расслабиться
  • мягко тянитесь плечами к полу 

Время выполнения в таком положении 5 мин. Если сложно, то начинайте с 1-2 мин, постепенно увеличивая время. Желательно, время увеличить до 8-10 минут.

Выход из упражнения - поворачивайтесь через бок, очень аккуратно и без резких движений. 2 часа не поднимайте ничего тяжелого.

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Примечание! Вам не должно быть больно. Если чувствуете боль, то это означает, что Вы взяли не физиологический Вашему организму диаметр валика.

Если есть проблемы в шейном отделе, то под шею и под голову можно подложить маленькое скрученное полотенце - так, что бы, голова находилась на уровне позвоночника.

На что направлено упражнение:

  • выпрямление осанки
  • раскрытие грудного отдела (разворот плечей назад)
  • раскрытие диафрагмы
  • улучшение кровообращения и снятие спазмов
  • уменьшение сколиоза/кифоза/остеохондроза и тд
  • уменьшения головной боли (поначалу может быть обострение)
  • повышение гибкости, которая считается залогом молодости

Это статистическое растягивающее упражнение, которое растягивает в правильном направлении мышечные фасции, спазм которых является причиной сутулости, сгорбленных плеч, вывалившегося живота и т.д., а самого главного преждевременного старения.

Валик под поясницу – Выпрямление осанки

3 супер упражнения, которые вернут молодость вашему телу за 5 минут в день!

Техника выполнения:

  • cадитесь на твердую поверхность;
  • валик необходимо поместить за ягодицами;
  • аккуратно и медленно ложитесь на него;
  • валик четко под пупком перпендикулярно позвоночнику, вытягиваем ноги и руки над головой;
  • ноги располагаются на ширине плеч, сводим стопы таким образом, чтобы большие пальцы касались друг друга;
  • вытянутые прямые руки заведите за голову, поверните ладонями вниз и соедините мизинцы.

Время выполнения в таком положении 5 мин. Более 5 минут лежать не нужно! Если сложно, то начинайте с 1-2 мин, постепенно увеличивая время.

Выход из упражнения - поворачивайтесь через бок, очень аккуратно и без резких движений. 2 часа не поднимайте ничего тяжелого.

На что направлено упражнение:

  • выпрямление осанки;
  • снятие напряжение в пояснице, улучшение кровообращения и снятие спазмов;
  • уменьшение сколиоза/кифоза/остеохондроза и т.д.;
  • уменьшение талии;
  • улучшения зрения;
  • уменьшения головной боли (поначалу может быть обострение);
  • возможно даже увеличение роста;
  • повышение гибкости, которая считается залогом молодости.

Валик под лопатки – Выпрямление осанки

3 супер упражнения, которые вернут молодость вашему телу за 5 минут в день!

Техника выполнения:

  • садитесь на твердую поверхность;
  • валик необходимо поместить под лопатки/под грудью;
  • аккуратно и медленно ложитесь на него (валик четко под лопатками/под грудью);
  • вытягиваем ноги и руки над головой;
  • ноги располагаются на ширине плеч, сводим стопы таким образом, чтобы большие пальцы касались друг друга;
  • вытянутые прямые руки заведите за голову, поверните ладонями вниз и соедините мизинцы.

Время выполнения в таком положении 5 мин. Более 5 минут лежать не нужно! Если сложно, то начинайте с 1-2 мин, постепенно увеличивая время.

Выход из упражнения - поворачивайтесь через бок, очень аккуратно и без резких движений. 2 часа не поднимайте ничего тяжелого.

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На что направлено упражнение:

  • выпрямление осанки;
  • снятие напряжение, улучшение кровообращения и снятие спазмов;
  • уменьшение сколиоза/кифоза/остеохондроза и т.д.;
  • поднятие груди;
  • улучшения зрения;
  • уменьшения головной боли (поначалу может быть обострение);
  • возможно даже увеличение роста;
  • повышение гибкости, которая считается залогом молодости.

При правильном выполнении упражнения скелет начинает медленно принимать естественную для него форму, это статическое растягивающее упражнение, которое растягивает в правильном направлении мышечные фасции, спазм которых является причиной сутулости, сгорбленных плеч, вывалившегося живота и тд, а самого главного преждевременного старения!опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье упражнения спина осанка растяжка позвоночник поясница противопоказания

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