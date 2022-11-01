3 супер упражнения, которые вернут молодость вашему телу за 5 минут в день!

Спина – это то, с чего начинается омоложение лица. Королевская осанка, расправленные плечи, красивая шея, красивый овал лица, поднятые веки - все это можно добиться с помощью простых и эффективных упражнений с валиком.
По факту, эти упражнения максимально безопасные. Но, людям с серьезными травмами и диагнозами лучше посоветоваться со своим врачом и получить разрешение. Валик имеет такую особенность - находить/обострять/напоминать старую проблему, но только вы сами, слушая свои ощущения принимаете решение лежать или не лежать. Будьте внимательны к себе и не навредите своему организму!
Валик можно заменить скрученным полотенцем (необходимо плотно скрутить полотенце и перевязать его лентой). Диаметр валика 10-15 см, длинна 30-40 см. Определять диаметр валика лучше индивидуально.
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Противопоказания: Беременные девушки воздержитесь от этого упражнения (особенно на больших сроках). Людям с серьезными травмами и диагнозами (протрузии, разного вида сколиозы, остеохондроз, межпозвоночные грыжы) посоветуйтесь со своим врачом и получите разрешение. При лордозе лежать на валике нужно. Лордоз не является противопоказанием, так как есть сильное напряжение в пояснице, а валик снимает это напряжение, освобождает органы брюшной полости во время приема, а значит даёт кровообращение.
По факту, эти упражнения максимально безопасное. Но, людям с серьезными травмами и диагнозами лучше посоветоваться со своим врачом и получить разрешение. Валик имеет такую особенность - находить/обострять/напоминать старую проблему, но только вы сами, слушая свои ощущения принимаете решение лежать или не лежать. Будьте внимательны к себе и не навредите своему организму!
Эти упражнения обязательны для тех, кто ведёт «сидячий» образ жизни.
Если вы регулярно занимаетесь спортом, я бы рекомендовала лежать на валике после всех физических нагрузок. Результаты станут заметны примерно через месяц.
Техника выполнения:
Время выполнения в таком положении 5 мин. Если сложно, то начинайте с 1-2 мин, постепенно увеличивая время. Желательно, время увеличить до 8-10 минут.
Выход из упражнения - поворачивайтесь через бок, очень аккуратно и без резких движений. 2 часа не поднимайте ничего тяжелого.
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Примечание! Вам не должно быть больно. Если чувствуете боль, то это означает, что Вы взяли не физиологический Вашему организму диаметр валика.
Если есть проблемы в шейном отделе, то под шею и под голову можно подложить маленькое скрученное полотенце - так, что бы, голова находилась на уровне позвоночника.
На что направлено упражнение:
Это статистическое растягивающее упражнение, которое растягивает в правильном направлении мышечные фасции, спазм которых является причиной сутулости, сгорбленных плеч, вывалившегося живота и т.д., а самого главного преждевременного старения.
Техника выполнения:
Время выполнения в таком положении 5 мин. Более 5 минут лежать не нужно! Если сложно, то начинайте с 1-2 мин, постепенно увеличивая время.
Выход из упражнения - поворачивайтесь через бок, очень аккуратно и без резких движений. 2 часа не поднимайте ничего тяжелого.
На что направлено упражнение:
Техника выполнения:
Время выполнения в таком положении 5 мин. Более 5 минут лежать не нужно! Если сложно, то начинайте с 1-2 мин, постепенно увеличивая время.
Выход из упражнения - поворачивайтесь через бок, очень аккуратно и без резких движений. 2 часа не поднимайте ничего тяжелого.
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На что направлено упражнение:
При правильном выполнении упражнения скелет начинает медленно принимать естественную для него форму, это статическое растягивающее упражнение, которое растягивает в правильном направлении мышечные фасции, спазм которых является причиной сутулости, сгорбленных плеч, вывалившегося живота и тд, а самого главного преждевременного старения!опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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