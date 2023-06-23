3 способа получить больше витамина D с помощью питания

Витамин D можно в достаточном объеме получать из пищевых источников. Если проблема дефицита не уходит, люди обычно начинают принимать добавки с витамином D. Желательно посоветоваться со специалистом, который поможет вам восполнить недостаток этого важного вещества в организме.

Витамин D необходим для здоровья костной ткани и ряда важных функций организма. Недостаток витамина D негативно отражается на здоровье и на качестве жизни. Один из способов восполнить дефицит этого витамина – коррекция пищевого рациона.

Витамин D в пищевом рационе

Источником витамина D является солнечный свет. Кроме того, можно назвать перечень продуктов с высоким содержанием этого витамина. Вот 3 «гастрономических» способа получить витамин D.

Лосось

Многие виды рыб, и лосось в том числе, богаты витамином D.

Всего 100 г лосося обеспечит примерно 66 % суточной нормы витамина D. Если каждый день включать блюда из лосося в свой рацион, это обеспечит оптимальный уровень витамина D в организме и здоровую костную систему.

Важно помнить, что океанический лосось гораздо полезнее фермерского и богаче по содержанию питательных веществ.

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Сельдь и сардины

Эту рыбу можно употреблять консервированной, копченой, маринованной.

100 г сельди в день обеспечит примерно 27 % суточной нормы витамина D.

Но консервированная сельдь содержит более высокую концентрацию натрия, который мы и так получаем в больших количествах. И важно помнить об этом, употребляя маринованную сельдь.

Еще один источник витамина D - сардины. Они содержат и необходимый организму белок. 100 г сардин обеспечат 22% суточной нормы витамина D.

Такая жирная рыба, как скумбрия и палтус, тоже имеет в составе витамин D.

Яйца

Яйца содержат белок и высокий процент витамина D.

Это полезно знать! Большинство микроэлементов и витамин D содержится в желтке, а белки и жиры - в яичном белке.

1 яйцо обеспечивает до 5% необходимой суточной нормы витамина D.

Показатель витамина D в яйцах варьируется в зависимости от количества солнечного излучения и качества корма, которым обеспечена курица в процессе выращивания. Птицы, которые потребляют пастбищный корм и обеспечены свободным выгулом на солнце, производят яйца с уровнем витамина D в 2-3 раза выше.

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Дополнительные стратегии для получения витамина D

Коррекция образа жизни также может помочь увеличить поступление витамина D в организм.

Солнечный свет

Прямые солнечные лучи служат источником выработки витамина D в организме. Как это работает? Попадая на кожные покровы, солнечный свет стимулирует образование жировых скоплений (меланин). Меланин способствует естественной выработке витамина D в организме за счет биохимических реакций.

Поэтому, если вы хотите повысить уровень витамина D, полезно почаще выходить на улицу в солнечную погоду.опубликовано econet

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