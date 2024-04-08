3 совета нейрохирурга как повысить эффективность работы мозга

Нейрохирург по профессии и призванию Рахул Джандиал утверждает, что для улучшения работы мозга вовсе не обязательно принимать стимуляторы когнитивных способностей (ноотропы). А ведь такие чудо-таблетки хорошо разрекламированы и на них «сидят» многие, начиная от магнатов Силиконовой долины и заканчивая энтузиастами любительских исследований в сфере молекулярной биологии.

Мы можем повлиять на работу нашего мозга и добиться повышения его продуктивности без искусственных стимуляторов. Для этого достаточно воспользоваться несколькими советами нейрохирурга. Джандиал ассистировал хирургам, когда еще учился в медицинском университете Калифорнии. Он сразу понял, в чем заключается его призвание, но считал, что специалистом в сфере нейрохирургии быть совершенно не обязательно, чтобы восхищаться возможностями человеческого мозга.

3 ценных совета как сделать мозг эффективнее

Рахул был обеспокоен тем, что людям навязывают «волшебные» таблетки, с помощью которых якобы удается добиться оптимальной продуктивности мозга. На самом деле нет никаких доказательств влияния этих таблеток на умственные способности, они просто улучшают работоспособность и все.

Если вы хотите действительно повысить продуктивность мозга, то вам нужны не таблетки, а другие способы. О них и пойдет речь в данной статье.

Первый способ: не завтракайте пару дней

Сейчас многие устраивают себе разгрузочные дни, то есть иногда голодают. Некоторые мировые религии также призывают верующих соблюдать Пост. По мнению Джандиала такой подход действительно полезен для мозга и это подтверждено клиническими исследованиями. Временный отказ от пищи пробуждает органы чувств и улучшает работу мозга. Сам нейрохируг тоже практикует голодание – с 9.00 до 17.00 он питается нормально, а после в течение 16 часов пьет только воду и чай, повышая тем самым собственную когнитивную продуктивность. По словам доктора, отказ от пищи на 16 часов способствует:

повышению естественных факторов развития головного мозга;

развитию нейронных связей;

повышению скорости обработки и запоминания информации;

улучшению когнитивных способностей.

Доктор провел несколько исследований, которые показали, что временный отказ от пищи препятствует развитию нейродегенеративных болезней (Паркинсона, Альцгеймера). Выдержать 16 часов без еды не сложно, достаточно пропустить завтрак. Кстати теория о том, что завтрак является наиболее важным приемом пищи за день, не имеет научного обоснования.

Рахул практикует голодание на протяжении 16 часов только по понедельникам и четвергам (нельзя голодать столько времени на протяжении нескольких дней подряд), то есть в эти дни он пропускает завтрак, но плотно обедает. Но перед тем как воспользоваться методом нейрохирурга все же следует проконсультироваться с врачом, поскольку организм каждого человека индивидуален и некоторым голодание вовсе противопоказано (в первую очередь детям, пожилым людям и беременным женщинам).

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Второй способ: глубокое дыхание

Если вам предстоит решить сложную задачу, то перед этим нужно успокоить мозг, поможет в этом медленное дыхание. Достаточно вдохнуть носом, считая до четырех, а потом задержать дыхание на несколько секунд и не спеша выдохнуть, также считая при этом до четырех. Эту дыхательную технику доктор рекомендует применять два раза в сутки, это успокоит нейроны, упорядочит мысли и поможет вам настроиться на работу. После дыхательного упражнения мозг станет более активным, кроме того, можно будет контролировать импульсивные порывы.

Третий способ: вертикальное положение

Мозг работает продуктивнее, когда человек стоит либо ходит. При вертикальном положении тела мозг питает себя BDNF, то есть нейротрофическим фактором (белком), сохраняющим подавляющее количество нервных клеток и улучшающим таким образом передачу сигналов между ними. Чтобы активировать умственную деятельность не нужны таблетки иногда достаточно просто занять вертикальное положение, применить дыхательную технику или отказаться пару раз от завтрака.опубликовано econet

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