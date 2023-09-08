3 простых упражнения от остеопата для снятия отеков ног

Отечность ног - это не только следствие "стоячей" работы, как считают многие обыватели. Часто за отеками нижних конечностей кроются белее серьезные причины. Например, проблемы со здоровьем. Вот как можно снять отечность ног.

Тяжело быть на ногах целый день. Те, кто по необходимости не могут прилечь, передохнуть и дать ногам расслабиться, знают, насколько это может быть мучительно. Ближе к вечеру мы не просто ощущаем тяжесть в ступнях - наши ноги, как многие выражаются, буквально «гудят». Бывает, что появляются отёки. Каковы причины их появления и способы профилактики?

Отеки нижних конечностей: причины, профилактика, упражнения

Отёки ног – специфический симптом, который доставляет дискомфорт и причиняет неудобства эстетического характера. Привычную обувь бывает трудно надеть, сапоги вдруг не застегиваются, а сами ноги приобретают нездоровую припухлость.

Если отечность ног проявляется систематически, это уже повод выяснить причины данного симптома.

Как возникает отёчность ног?

Отёк представляет собой переполнение жидкостью пространства между клеток в мягких тканях. Кровь в организме, как известно, удерживается в так называемом сосудистом русле. Через тонкую стенку капилляров беспрерывно осуществляется обмен, однако, жидкость может удерживаться в просвете самых меленьких сосудов из-за создавшегося уровня так называемого онкотического давления крови. Проще говоря, кровь может связывать воду за счёт белка. Жидкость задерживается в просвете капилляра и, так как его стенки к этому приспособлены, жидкость не может беспрепятственно проникать во внесосудистое русло. Данная налаженная система рассчитана на конкретное гидростатическое давление. И если оно повышается, жидкая составляющая крови проникает наружу из капилляра через капиллярную стенку в межклеточное пространство.

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3 главные причины образования отёков

Каковы причины формирования отечности?

1. Снижение объема белка в крови. Это может зависеть от факторов питания, от того, как усваивается белок организмом и от серьезных потерь белка через почки.

2. Повышенная проницаемость капилляров – причиной может служить аллергическая или посттравматическая реакция, воспаление.

3. Повышение гидростатического давления в просвете капилляров, когда «выдавливается» жидкость. Наиболее часто встречающаяся причина отёчности. Вызывает это явление, как правило, травма копчика. Данная травма ведет к опущению ряда внутренних органов, и, немного переместившись вниз, они оказывают давление на венозные и лимфатические сосуды, по которым кровь движется в направлении от ног.

Также, в результате смещении копчика и крестца нарастает напряжение в мышцах и связах тазового дна, и они могут сдавливать венозные и лимфатические сосуды.

Отеки кардиологической природы также формируются на фоне повышения давления в капиллярах ног, когда сердце не дает необходимой скорости перемещения крови по телу, и она в результате испытывает застой в нижних конечностях.

Как предотвратить отечность ног?

Если достаточно времени проводить на ногах или много сидеть, отечность будет проявляться. Ведь в данном случае кровь застаивается в ногах. Но ведь это происходит далеко не у каждого, кто длительное время проводит в стоячем или сидячем положении. Поэтому следует искать причину отеков глубже. И первым делом целесообразно сходить на прием к толковому терапевту.

Если среди причин отечности ног не названы серьезные недуги, то могут помочь уменьшить отеки следующие рекомендации.

Свести к нулю приём алкоголя.

Использовать каждый подвернувшийся момент для стимулирования оттока крови от ног: можно полежать, подняв ступни выше уровня бёдер.

Массаж.

Ванночки для ног с охлаждающим эффектом или просто обливание ног очень холодной водой.

Пересмотреть рацион (убрать из него жирную и солёную еду).

Упражнения для снятия отечности ног

Если вы вынуждены стоять длительное время, от случая к случаю становитесь на носочки: кровь от ног движется пассивно. А когда мы заставляем работать мышечную помпу, тем самым прокачиваем венозные сосуды. Это полезно.

Вообразите, что натягиваете на ногу чулок.

Обхватите стопу руками довольно плотно, но не чересчур туго, и делайте вид, что «натягиваете чулок»: на стопу, на голеностопный сустав, и далее - голень, колено, бедро, вплоть до самой паховой складки. Главное требование: ни на мгновение не утрачивать контакт с кожей.

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Упражнение под названием «Вакуум»

Выполняется как для тренировки мышц брюшного пресса, так и для подъёма внутренних органов, и предотвращения отёчности нижних конечностей. Лечь на спину, руки лежат вдоль тела, ноги согнуть в коленях. Выдохнуть воздух и максимально втянуть живот в себя. Задержаться в данном положении подольше, повторить несколько раз. Для усложнения задачи рекомендуется делать упражнение сидя, медленно увеличивая момент напряжения мышц.

Оптимальная профилактика отёчности ног подразумевает, что вы должны следить за своим телом и его состоянием. Постарайтесь не падать на копчик и контролируйте правильное положение внутренних органов.

Теперь вы знаете, что причиной отечности ног далеко не всегда бывает долгое «стояние» или «сидение». Появление отеков нижних конечностей может быть сигналом к более серьезным проблемам со здоровьем. В любом случае, меры профилактики облегчат ваше состояние и сделают отеки не такими болезненными.*опубликовано econet

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