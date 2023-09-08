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3 простых упражнения от остеопата для снятия отеков ног

Автор: Econet 08 сентября 2023 7094
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Отечность ног - это не только следствие "стоячей" работы, как считают многие обыватели. Часто за отеками нижних конечностей кроются белее серьезные причины. Например, проблемы со здоровьем. Вот как можно снять отечность ног.

3 простых упражнения от остеопата для снятия отеков ног

Тяжело быть на ногах целый день. Те, кто по необходимости не могут прилечь, передохнуть и дать ногам расслабиться, знают, насколько это может быть мучительно. Ближе к вечеру мы не просто ощущаем тяжесть в ступнях - наши ноги, как многие выражаются, буквально «гудят». Бывает, что появляются отёки. Каковы причины их появления и способы профилактики?

Отеки нижних конечностей: причины, профилактика, упражнения

Отёки ног – специфический симптом, который доставляет дискомфорт и причиняет неудобства эстетического характера. Привычную обувь бывает трудно надеть, сапоги вдруг не застегиваются, а сами ноги приобретают нездоровую припухлость.

Если отечность ног проявляется систематически, это уже повод выяснить причины данного симптома.

3 простых упражнения от остеопата для снятия отеков ног

Как возникает отёчность ног?

Отёк представляет собой переполнение жидкостью пространства между клеток в мягких тканях. Кровь в организме, как известно, удерживается в так называемом сосудистом русле. Через тонкую стенку капилляров беспрерывно осуществляется обмен, однако, жидкость может удерживаться в просвете самых меленьких сосудов из-за создавшегося уровня так называемого онкотического давления крови. Проще говоря, кровь может связывать воду за счёт белка. Жидкость задерживается в просвете капилляра и, так как его стенки к этому приспособлены, жидкость не может беспрепятственно проникать во внесосудистое русло. Данная налаженная система рассчитана на конкретное гидростатическое давление. И если оно повышается, жидкая составляющая крови проникает наружу из капилляра через капиллярную стенку в межклеточное пространство.

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3 главные причины образования отёков

Каковы причины формирования отечности?

1. Снижение объема белка в крови. Это может зависеть от факторов питания, от того, как усваивается белок организмом и от серьезных потерь белка через почки.

2. Повышенная проницаемость капилляров – причиной может служить аллергическая или посттравматическая реакция, воспаление.

3. Повышение гидростатического давления в просвете капилляров, когда «выдавливается» жидкость. Наиболее часто встречающаяся причина отёчности. Вызывает это явление, как правило, травма копчика. Данная травма ведет к опущению ряда внутренних органов, и, немного переместившись вниз, они оказывают давление на венозные и лимфатические сосуды, по которым кровь движется в направлении от ног. 

Также, в результате смещении копчика и крестца нарастает напряжение в мышцах и связах тазового дна, и они могут сдавливать венозные и лимфатические сосуды. 

Отеки кардиологической природы также формируются на фоне повышения давления в капиллярах ног, когда сердце не дает необходимой скорости перемещения крови по телу, и она в результате испытывает застой в нижних конечностях.

3 простых упражнения от остеопата для снятия отеков ног

Как предотвратить отечность ног?

Если достаточно времени проводить на ногах или много сидеть, отечность будет проявляться. Ведь в данном случае кровь застаивается в ногах. Но ведь это происходит далеко не у каждого, кто длительное время проводит в стоячем или сидячем положении. Поэтому следует искать причину отеков глубже. И первым делом целесообразно сходить на прием к толковому терапевту.

Если среди причин отечности ног не названы серьезные недуги, то могут помочь уменьшить отеки следующие рекомендации.

  • Свести к нулю приём алкоголя. 
  • Использовать каждый подвернувшийся момент для стимулирования оттока крови от ног: можно полежать, подняв ступни выше уровня бёдер.
  • Массаж.
  • Ванночки для ног с охлаждающим эффектом или просто обливание ног очень холодной водой.
  • Пересмотреть рацион (убрать из него жирную и солёную еду).

Упражнения для снятия отечности ног

Если вы вынуждены стоять длительное время, от случая к случаю становитесь на носочки: кровь от ног движется пассивно. А когда мы заставляем работать мышечную помпу, тем самым прокачиваем венозные сосуды. Это полезно.

Вообразите, что натягиваете на ногу чулок.

Обхватите стопу руками довольно плотно, но не чересчур туго, и делайте вид, что «натягиваете чулок»: на стопу, на голеностопный сустав, и далее - голень, колено, бедро, вплоть до самой паховой складки. Главное требование: ни на мгновение не утрачивать контакт с кожей.

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Упражнение под названием «Вакуум» 

Выполняется как для тренировки мышц брюшного пресса, так и для подъёма внутренних органов, и предотвращения отёчности нижних конечностей. Лечь на спину, руки лежат вдоль тела, ноги согнуть в коленях. Выдохнуть воздух и максимально втянуть живот в себя. Задержаться в данном положении подольше, повторить несколько раз. Для усложнения задачи рекомендуется делать упражнение сидя, медленно увеличивая момент напряжения мышц.

Оптимальная профилактика отёчности ног подразумевает, что вы должны следить за своим телом и его состоянием. Постарайтесь не падать на копчик и контролируйте правильное положение внутренних органов.  
Теперь вы знаете, что причиной отечности ног далеко не всегда бывает долгое «стояние» или «сидение». Появление отеков нижних конечностей может быть сигналом к более серьезным проблемам со здоровьем. В любом случае, меры профилактики облегчат ваше состояние и сделают отеки не такими болезненными.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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