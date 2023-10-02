3 причины резкой боли в шее и способы её устранения

Болит шея? В этой статье вы узнаете о 3-х причинах резкой боли в шее и несколько способов ее устранения.

Наверняка каждый из нас в жизни сталкивался хоть раз с резкой болью в шее. Это состояние способно выбить из строя не на один день. Совершенно неважными становятся работа и отдых, все мысли только о том, как бы избавиться от острых проявлений и вернуть хорошее самочувствие.

Боль в шее: причины и как избавиться

Причин боли в шее может быть несколько. Некоторые из них вполне безобидны и легко поддаются устранению, но иногда такие боли могут быть симптомом заболеваний позвоночника.

Затекли мышцы шеи

После сна в неудобной позе вы можете проснуться разбитыми. Тело ноет, шея болит. В большинстве случаев из-за продолжительного неправильного положения тела в перенапряжённых мышцах защемляется нерв. Боль в этом случае очень интенсивная, не позволяющая повернуть шею.

Такие болевые ощущения неопасны, и для того, чтобы избавиться от них, достаточно предпринять несложные действия.

Помощь

принять горячий душ или ванну — горячая вода расслабляет мышцы, снижается давление на защемлённые нервные окончания и уменьшается боль;

растереть шею согревающим препаратом;

сделать аккуратный расслабляющий массаж;

ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать упражнения, которые помогут расслабить и растянуть мышцы и наладить кровообращение.

Упражнения

1. Обхватите руками голову и медленно тяните её вверх макушкой. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.

2. Уложите правую ладонь на голову и создайте максимальное давление, толкая голову в ладонь, а ладонь в голову. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.Повторите в противоположную сторону

3. Обхватите руками голову сзади. Вытягивая шею, сильно выталкивайте руки вперёд, а голову назад. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.

4. Уприте ладони в лоб. Выталкивая голову вперёд, сопротивляйтесь руками Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.

5. Обхватите голову руками. Тяните голову макушкой вперёд (не вниз). Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.

6. Потянитесь подбородком к левому плечу, правому, груди и потолку, не заламывая при этом шею. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.

7. Медленно вращайте головой, описывая подбородком окружность с максимальным радиусом по крайним точкам из прошлого пункта. Шея всё время натянута, и спереди, и сзади. Выполните 5 вращений по часовой стрелке и 5 — против часовой стрелки.

Также важно создать хорошие условия для сна.

Выбирайте максимально жёсткий матрац.

Покупайте ортопедическую подушку.

В путешествиях используйте специальные подушки для сна в транспорте.

И научиться правильно вставать с постели.

Пробудившись, опустите руки за голову и хорошенько вытянитесь в позиции лёжа.

Вытянитесь на левом боку и на правом боку.

Вытянитесь, лёжа на животе.

Поднимитесь на четвереньки и опустите таз на голени, а голову на постель. Задержитесь в этом положении одну-три минут).

Медленно, через круглую спину, поднимите корпус вставайте.

Продуло шею

Из-за резкого переохлаждения шеи может произойти простудное воспаление мышц — миозит. Оно может подстерегать нас в любое время года. Резкий перепад температур из-за частых переходов помещение-улица зимой без должного утепления шеи, сон на сквозняке, интенсивный кондиционер летом – список причин может быть длинным. Миозит характеризуется острой нестерпимой болью. Повернуть голову просто невозможно.

Помощь

Если вы точно знаете, что у вас миозит, например, приступу острой боли предшествовала прогулка на зимнем ветру без шарфа, то перед посещением специалиста нужно:

не делать резких движений;

нанести на болезненные участки согревающую мазь;

делать аккуратный расслабляющий массаж;

выпить обезболивающий препарат при необходимости;

обеспечить организму покой и пить много жидкости.

Миозит – заболевание, которое не переносится на ногах. Важен качественный курс лечения по рекомендациям врача. Если отнестись к болезни халатно, она будет возвращаться.

Остеохондроз

Эта болезнь грозит каждому человеку, работа которого вынуждает очень мало двигаться. Заболевание сопровождается хрустом в шейных позвонках и разрушениями межпозвоночных хрящей.

Характерные признаки остеохондроза:

боль в шее;

болевые ощущения в шее, отдающие в руку и плечо;

хруст при поворотах головы;

шум в ушах;

туман в глазах и другие зрительные расстройства;

нарушения слуха;

ощущение онемения в пальцах рук, на кончике языка;

общая слабость.

Точный диагноз может поставить только специалист-невролог, после специального обследования. Даже осмотра недостаточно. Процесс развития остеохондроза невозможно остановить, но можно замедлить.

Лучшая профилактика остеохондроза – это зарядка. Без движения межпозвоночные диски начинают разрушаться, а на позвонках образуются солевые наросты. В профилактических целях рекомендуется диета с низким количеством солей и активные физические нагрузки.опубликовано econet

Автор Андрей Шушвалюк

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