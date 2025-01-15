3 эфирных масла, которые помогут вам похудеть

На каждом шагу мы встречаем рекламу о способах быстрого похудения. Люди сидят на строжайших диетах, чтобы максимально сбросить вес. Но не всегда все, что мы пробуем безопасно для нашего здоровья. Существуют действительно эффективные варианты, на которые стоит обратить внимание, одним из них является использование эфирных масел для похудения.

Мы не говорим о том, что эфирные масла помогут вам быстро сбросить 10-20 кг. Но их применение позволит постепенно нормализовать вес и в дальнейшем поддерживать тело в форме без вреда для здоровья.

Какие эфирные масла способствуют похудению

Остановимся на трех основных маслах, которые помогут вам избавиться от лишних килограммов:

Грейпфрутовое – активирует специальные ферменты в организме, которые расщепляют жир. Грейпфрутовое эфирное масло создано на основе кожуры грейпфрута, а она очень богата полезными соединениями, позволяющими нормализовать обменные процессы в организме, очистить его от шлаков и токсинов, а также улучшить работу лимфатических желез.

Это средство является мочегонным и лимфатическим стимулятором. Его можно использовать в чистом виде, просто втирая в кожу или добавлять в крема. Регулярное применение этого масла способствует быстрому расщеплению жировых отложений в организме. При желании вы можете смешать средство с маслом пачули, такой состав поможет уменьшить чувство голода, если втирать его в область груди или просто распылять по комнате и вдыхать аромат.

Имбирное – уменьшает тягу к сладкому, нормализует работу пищеварительной системы и устраняет воспалительные процессы в организме, что особенно важно, если вы планируете худеть. В состав имбирного эфирного масла входят компоненты, улучшающие усвоение минералов и витаминов, которые вы получаете из продуктов питания.

Масло корицы – помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, поэтому особенно подходит тем, кто страдает диабетом. Кроме того, это средство уменьшает тягу к сладкому, ведь часто нестабильный уровень сахара в крови становится основной причиной переедания и быстрой утомляемости. Добавьте немного эфирного масла корицы к чаю, смузи или выпечке и вскоре вы ощутите положительные изменения в своем организме.

Перечисленные выше эфирные масла можно использовать как по отдельности, так и вместе. Предварительно средства желательно разбавлять базовыми маслами, например кокосовым либо оливковым. Вариантов применения несколько – распыление, добавление в косметические средства или просто в стакан воды, в последнем случае достаточно одной капли эфирного масла. опубликовано econet

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