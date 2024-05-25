3 действенных метода от подагры

Когда у человека развивается артрит, возникают камни в почках, боль в суставах и сердечно - сосудистые проблемы, вероятно, содержание мочевой кислоты и пуринов давно не в норме. Эти заболевания связаны с нарушением обменных и выделительных процессов. В итоге мочевая кислота кристаллизируется и накапливается в тканях организма, и особенно - в суставах.

Мочевая кислота. О том, что она вырабатывается в нашем организме и есть продуктом распада употребляемой человеком пищи, в особенности – белковой, многие и не слышали. Но это до поры до времени, пока пища хорошо перерабатывается и выводится кишечником, почками и кожей.

Как бороться с подагрой

Эта информация обретает особую важность, как только начинается артрит, возникают камни в почках, боль в суставах и даже сердечно - сосудистые осложнения. В большинстве из этих случаев знайте: вероятнее всего, уровень мочевой кислоты, а также пуринов, у вас уже давно не в норме.

Эти болезни напрямую связаны со сбоем обменных и выделительных процессов, в результате чего мочевая кислота кристаллизируется и накапливается почти во всех тканях организма, и в особенности - в суставах.

Из-за этого развивается подагра - серьезное заболевание, поражающее большие пальцы ног. Болезненный и очень неприятный недуг, который чаще всего преследует мужчин после 40 лет, но от него страдают и женщины в возрасте после 60. Такие отложения могут быть не только на пальцах ног, но и рук, искривляя их.

Чтобы предупредить эти болезни, следует уточнить, есть ли в организме переизбыток мочевой кислоты. Необходимо сдать анализ крови из вены, натощак. Для мужчин норма мочевой кислоты в крови – 262 - 452 мкмоль/л, для женщин – 137 - 393. Если же норма существенно превышена, самое время пересмотреть как свое питание, так и способ жизни, иначе кости может крутить не только на изменение погоды и наступление холодов.

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Как же сбалансировать уровень мочевой кислоты и избавиться от болезней, сопутствующих ей, - в интервью с Игорем ГРИМОВИЧЕМ - мастером массажа и китайских целебных практик.

Путь к подагре, камням в почках и болезням суставов лежит через желудок

- Игорь, правда ли, что ножом и вилкой, а вернее - определенной едой, мы сами себе и наедаем болезни, вызванные переизбытком мочевой кислоты?

- Это правда. Появление этих болезней прямо зависит от питания. Со Средневековья известно, что от подагры страдали преимущественно знатные люди, которые могли себе позволить вдоволь покушать и при этом особо не двигались. Не зря этот недуг еще называли «болезнь богачей» или «болезнь аристократов». Крестьян и ремесленников, которые не переедали и много тяжело работали: жали, косили, ковали железо, эта болезнь обходила стороной. Поэтому, чтобы не болеть, нужно учесть ошибки богачей. Ведь сейчас, когда все вкусности доступны, все больше людей наступает на те же грабли, объедаясь и заболевая.

Чтобы избежать накопления в организме пуринов, что содержатся в мочевой кислоте, нужно избегать избыточного потребления богатых на них продуктов: мяса, рыбы, алкоголя, пива, субпродуктов, в том числе печени, колбасных изделий, наваристых бульонов, студней, консервов, а также сладостей, особенно сладкой газированной воды. Сладкие газировки содержат сахарозаменители и фруктозу. А они очень сильно нарушают обмен мочевой кислоты. Не рекомендуется есть более трех раз в неделю мясо. Его норма - не более 150 г за прием. Надо исключить полностью или свести к минимуму потребление сахара.

Для снижения мочевой кислоты очень полезны цитрусовые, а также вишня. Поощряются молочные продукты, крупы, овощи. Также рекомендуется пить больше жидкости и заниматься физкультурой.

В зоне риска заработать такие болезни и те, кто любит хорошо покушать на ночь. Например, трудоголики, кто целый день ничего толком не ест, а на ночь решил наесться вдоволь. Надо учитывать, что желудок после 7 вечера перестает полноценно работать и выделять достаточное количество желудочного сока, который необходим для переваривания пищи. Поэтому до утра эта еда будет стоять в кишечнике. Такие люди будут полнеть и заработают букет неприятных болезней.

Не зря существует поговорка, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. А у нас что получается, что враг - это сам человек, который в неправильное время и неправильными продуктами питает свой организм.

Особую рекомендацию хочу дать по питью. Чтобы желудок и вся пищеварительная система хорошо работали, чтобы смыть с него слизь, необходимо не только достаточно пить, а это до 1,5 л в день, но также и делать это в правильное время. Чтобы запускать ЖКТ, подготовить его к перевариванию пищи, китайцы за 15 минут до трапезы выпивают стакан горячей воды. Таким образом можно избежать дисбаланса в работе печени и поджелудочной железы, из-за чего и происходит накопление мочевой кислоты в теле.

Методы изгнания мочевой кислоты с ее любимых мест

- Где наиболее часто откладываются пурины в теле и как их выводить?

- Соли мочевой кислоты кристаллизуются и откладываются наиболее часто в суставах, что вызывает воспаление и сильную боль. Там, где кровоток плохой, образуются наибольшие отложения. Кроме того, ураты могут накапливаться под кожей, образуя узлы – тофусы, и в почках, формируя камни.

Часто, когда во время массажа чувствуете боль в теле, – это и есть мочевая кислота, осевшая в мягких тканях. Это приводит к воспалению, мышцы становятся жесткими, мышечная ткань теряет эластичность, подвижность. Чтобы разблокировать мышцы, улучшить кровоток, еще с древности использовали пиявки, делали кровопускания. Если такой возможности нет, можно по 10-15 мин ежедневно лежать на коврике с иголочками: это может быть коврик Ляпко либо иппликатор Кузнецова.

Очень хорошо также делать дважды в год курсами массаж. Также, чтобы не давать мочевой кислоте оседать, сковывать мышцы, делайте упражнения на растяжение. Для этого хорошо подойдет йога - все упражнения на растяжение с расслаблением. Чем мышца становится более свободной, расслабленной, тем лучше она будет выполнять свою функцию.

Напоминаю: нужно много пить, чтобы через почки и мочу выводить пурины. Также хорошо избавляться от них, через кожу делая активные физические упражнения, во время которых интенсивно потеть. Такую же замечательную очистительную функцию имеет и парение в банях и саунах.

Травы-борцы с пуринами

- Какие бы посоветовали травяные сборы, снижающие уровень пуринов в организме и нормализирующие работу выделительной системы и ЖКТ?

- Замечательное действие имеет настойка сабельника. Ее можно купить готовой либо же приготовить самому. Для этого измельченное сырье заливают водкой, в отношении 1:5, настаивают 2 недели в стеклянной посуде в темном месте, процеживают и принимают по 30 капель 3-4 раза в день до еды. Постепенно увеличивать дозу до 1 ст. л. Принимать 3-4 месяца по 1 ст. л.

Сабельник обладает противовоспалительными и анальгезирующими свойствами, способствует улучшению функционального состояния опорно-двигательного аппарата. А также способствует снижению выраженности воспалительного процесса, улучшению подвижности суставов, уменьшая их отечность. Его часто используют при комбинированной терапии во время воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (в т.ч. артриты, артрозы).

Чудесно работает и следующий сбор. По 2 ст. л. ягод можжевельника, шиповника, семян арбуза измельчить в кофемолке, залить 1 л кипятка и настоять 20 мин. Принимать по четверти стакана утром и днем ежедневно в течение 2 месяцев.

После этого рекомендуется сделать перерыв либо начать принимать следующий сбор: 50 г сосновых почек залить 400 мл кипятка и настаивать 2 часа. Затем добавить 1 ст. л. меда и пить понемногу теплым маленькими глотками. Сосновые почки также благотворно влияют на печень и кишечник, способствуя их очищению.

Замечательное действие имеют ножные ванны. нОи помогают и при простуде, снимают напряжение, отечность, улучшают кровообращение в ногах, а также стимулируют работу почек – главного органа, что выводит пурины. Для этого в ведро наливают водичку 40 градусов и ставят ноги на 20 мин, так, чтобы вода доходила до колен. По необходимости, по мере остывания, доливают теплую воду. В воду желательно добавить навар валерианы или мяты, чтобы усилить успокаивающий эффект.

Три действенных метода от подагры

- Для профилактики и устранения косточки на ноге (подагры) какие целебные методы предлагает китайская медицина?

- Если начинается воспаление, косточка уже есть на ноге, китайцы делают кровопускание. После выше описанной ножной ванны они пробивают косточки иголками. Для этого косточку дезинфицируют спиртом и иголочкой одноразового шприца легонько, многократно на пол миллиметра прокалывают место, так чтобы лишь пустить кровяную росу, чтобы появились капельки крови. Таким образом улучшается кровоток и состояние при подагре. Но это должен делать только специалист.

Согревающее, противовоспалительное действие имеют и компрессы с полыни. Для этого веточку свежей полыни растолочь в ступке и залить 1 ст. л. водки (50 С), поджечь на 1-2 мин, накрыть крышкой, чтобы постояла, запарилась. Через 3 мин повторить еще раз – поджечь и дать настояться. Таким образом полынь хорошо пропитывается водкой и приобретает более выраженные целебные свойства. Накладывают теплой полынь на косточку либо на больной сустав на ночь и заматывают льняной тканью. Зависимо от состояния такие прогревания делают на ночь от нескольких недель до нескольких месяцев.

Для профилактики появления и развития подагры также делают самомассаж и зарядку для пальцев стопы. Они улучшают кровообращение этой малоподвижной части тела. Кроме того, на пальцах находятся проекционные зоны головы. Так что, работая с ними, вы стимулируете и работу мозга, глаз, слуха, зубов, улучшаете нюх, состояние гайморовых пазух.

Для начала желательно попарить ноги в ведре, а потом сделать самомассаж.

Каждый из пальцев ноги поочередно разместить между ладонями и потереть, прокручивая (движение ладонями, вроде вы прокручиваете палочку для добычи огня либо делаете колбаску с теста: левая ладонь вперед, правая назад и наоборот (Фото 1 и 1 б). Таким образом растягивается сустав, улучшается кровоток (по 2 мин на каждый палец).

Потом пальцами рук вытягиваете каждый палец на ногах. (Фото 2 и 2 б). Далее крутите ими в одну сторону и другую, интенсивно разгибая и сгибая пальцы (2-5 мин). (Фото 3 и 3 б).

Перед применением рекомендаций посоветуйтесь с врачом.опубликовано econet

Автор Берник Валентина

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