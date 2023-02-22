Профилактика шейного прострела—гимнастика по Челнокову

В качестве профилактики шейного прострела, кроме традиционных наклонов и круговых движений головы в разные стороны, многие врачи рекомендуют гимнастику по Челнокову. Это девять простых упражнений, которые нужно выполнять 2-3 раза в день

В качестве профилактики шейного прострела, кроме традиционных наклонов и круговых движений головы в разные стороны, многие врачи рекомендуют гимнастику по Челнокову. Это девять простых упражнений, которые нужно выполнять 2-3 раза в день.

1. Усиленно надавить лбом на сопротивляющуюся ладонь и держать давление 7-10 секунд. И лоб, и ладонь должны быть неподвижны. Повторить 3-5 раз.

2. Аналогичным образом нажать затылком на сопротивляющуюся ладонь.

3. То же самое правым виском.

4. То же левым виском.

5. Поставить правую или левую ладонь под подбородок и сильно нажать им на нее (подбородок и ладонь неподвижны). Как и в предыдущих упражнениях, давление держать 7-10 секунд, повторить 3-5 раз.

6. Держа подбородок горизонтально и не наклоняя головы, попытаться на несколько секунд как-бы утопить подбородок в шее, одновременно подняв макушку головы, сколько возможно вверх. Повторить несколько раз с максимальным усилием.

7. Держа подбородок горизонтально, сделать 5 поворотов головой вправо до предела, затем столько же влево.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это Вам будет интересно:



8. То же самое, но держа подбородок прижатым к шее.

9. Запрокинуть голову назад, пытаясь достать правым ухом до правого плеча. Повторить 5 раз. Затем попытаться таким же образом дотянуться левым ухом до левого плеча (тоже 5 раз).опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet