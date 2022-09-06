2 упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Хотите, чтобы кожа лица была гладкой и упругой? Мечтаете избавиться от морщин и второго подбородка? Для этого не обязательно покупать дорогие косметические средства или проходить салонные процедуры. Достаточно регулярно тренировать мышцы лица. Есть два эффективных упражнения, которые помогут вернуть коже здоровый вид.
Эти упражнения выполняют многие голливудские звезды, внешностью которых люди восхищаются. Хотите выглядеть также молодо и привлекательно? Не тратьте время зря и начните тренировать лицевые мышцы прямо сейчас.
Если вы будете заниматься ежедневно, положительный результат гарантирован. Вам удастся избавиться от мелких морщин, обвисшей кожи щек и второго подбородка. Первый результат будет заметен уже через неделю.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Это упражнение поможет восстановить правильный контур лица и разгладить мелкие морщины вокруг рта. Необходимо:
Благодаря ежедневной тренировке (утром и вечером) с вашего лица исчезнет «хмурое» выражение.
Это упражнение выполняется довольно просто, нужно:
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Такая гимнастика на первый взгляд кажется утомительной, но на самом деле она наиболее эффективна и позволит за короткий срок укрепить подбородок, щеки и разгладить кожу.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий