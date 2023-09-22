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2 упражнения для стройных бедер: Уделите себе 5 минут перед сном!

Автор: Econet 22 сентября 2023 7238
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С помощью обычной подушки можно выполнять перед сном несколько простых упражнений, благодаря которым ваш живот станет плоским, ноги стройными, а нервы крепкими! Чтобы быстрее достичь желаемого результата занимайтесь по 5-10 минут ежедневно.

2 упражнения для стройных бедер: Уделите себе 5 минут перед сном!

Учтите, что подушка должна быть средней жесткости, поскольку тяжелую подушку будет сложно удержать.

Как обрести бедра своей мечты

Упражнение первое

Первое упражнение необходимо выполнять лежа на животе, подняв ноги под прямым углом и зажав между ними подушку. На выдохе плотно прижмите подушку ногами и потяните их вверх, одновременно поднимая вверх корпуса и отводя руки назад (чтобы они находились параллельно линии пола).

2 упражнения для стройных бедер: Уделите себе 5 минут перед сном!

Удерживайте подушку на протяжении семи-восьми секунд (дышите при этом спокойно), затем выдохните максимальное количество воздуха и вернитесь в первоначальную позицию. Всего требуется выполнить пять-шесть подходов.

Также можно усложнить упражнение, если при поднятых ногах, зажатой между ними подушкой и расставленных руках раскачиваться телом вперед (вход) и назад (выдох). Достаточно выполнить пять-шесть раскачиваний, а если в таком положении сложно держать руки поднятыми, тогда охватите ими подушку. Занимаясь так ежедневно, вы сможете укрепить мышцы бедер и живота, а также избавиться от целлюлита.

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2 упражнения для стройных бедер: Уделите себе 5 минут перед сном!

Упражнение второе

Второе упражнение нужно выполнять лежа на спине,  зажав подушку ступнями и нижней частью ног, я руки расположить по бокам ягодиц. Сделайте вдох, а затем на выдохе плотно сожмите подушку и тяните ноги вверх, пока они не будут находиться на расстоянии около 60 градусов по отношению к поверхности пола. Втяните живот и немного подвиньте ягодицы вперед, чтобы минимизировать нагрузку на позвоночник.

В таком положении нужно задержаться на семь-восемь секунд, а затем максимально выдохнуть, расслабиться и вернуться к первоначальному положению. Всего требуется выполнить пять-шесть подходов. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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