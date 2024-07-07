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2 напитка из тимьяна для оздоровления всего организма

Автор: Econet 07 июля 2024 6726
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Тимьян - не просто приправа. Эта универсальная трава полна полезных для здоровья витаминов. Тимьян полон витамина С, а также является хорошим источником витамина А. Тимьян – хороший источник меди, клетчатки, железа и марганца. 

2 напитка из тимьяна для оздоровления всего организма

Исследования показали, что тимьян помогает при артрите, ревматизме и подагре. Тимьян способствует перевариванию жирной или тяжелой пищи, важен для здоровья мочевыводящих путей. Тимьян помогает лечить прыщи и высокое кровяное давление. Тимьян используется в качестве отхаркивающего средства. Если вы простыли, тимьян поможет вам восстановить здоровье. Тимьяновый чай поможет снять головные боли, избавиться от кашля и лихорадки. Лучше использовать свежий тимьян (его можно найти в местном продуктовом супермаркете или легко вырастить у себя дома). Сушеный тимьян можно использовать, если свежего нет в наличии.  

В одной столовой ложке свежего тимьяна содержится:

  • белок    0,1 г
  • клетчатка    0,3 г
  • кальций    10 мг
  • медь   0,01 мг
  • марганец    0,04 мг
  • магний    4 мг
  • железо    0,4 мг
  • фосфор    15 мг
  • калий    5 мг
  • тиамин    0,117 мг
  • рибофлавин    0,01 мг
  • цинк   0,04 мг
  • Витамин А   0,03 мг
  • Витамин В6    0,008 мг
  • Витамин C    3,8 мг
  • цинк    0,04 мг

Как приготовить чай из тимьяна. Рецепт 

  • 2 веточки свежего тимьяна 
  • 300-500 мл горячей воды

По желанию: свежий лимон и / или сырой мед

Поместите тимьян в кружку и залейте кипятком, дайте настояться 15 минут. Удалите веточки или процедите. Подсластите медом и добавьте сок лимона.  

2 напитка из тимьяна для оздоровления всего организма

Тимьяновая вода

  • 2 пучка веточек свежего тимьяна 
  • 1-2 л фильтрованной или родниковой воды 
  • По желанию: свежий лимон, сырой мед, ягоды, ломтики огурца, мята и т. д. 

Приготовление: 

Наполните кувшин водой комнатной температуры и добавьте тимьян. Дайте настояться в течение ночи. Утром удалите / процедите веточки тимьяна и добавьте в воду лимон, сырой мед или любые дополнительные ингредиенты, которые вам нравятся. Пейте воду в течение дня, получайте максимальное увлажнение и пользу. Наслаждайтесь! опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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