19 признаков проблем с щитовидкой

В этой статье вы узнаете 19 признаков проблем с щитовидной железой. Если у вас один или более из перечисленных симптомов и вы подозреваете причину в неполадках работы щитовидки, то обратитесь к врачу и попросите провести тесты на тиреотропный гормон, свободный трийодтиронин, свободный тироксин, сделайте УЗИ щитовидной железы

Щитовидная железа, которая находится в области шеи и имеет форму бабочки, может иметь драматическое влияние на огромное число функций тела, и если вы — женщина, которой за 35, то у вас высокий риск болезни щитовидки — по некоторым оценкам, более 30%. У женщин проблемы с щитовидной железой наблюдается чаще, чем у мужчин в 10 раз, — говорит медик Робин Миллер.

19 признаков, которые говорят о нарушениях в работе щитовидной железы

Ваши силы истощены

Вы подавлены

Нервозность и тревожность

Изменился аппетит и вкусовые предпочтения

Нечеткое мышление

Потеря интереса к сексу

Перед глазами все дрожит

Сухость кожи

Кишечник стал работать непредсказуемо

Изменилась периодичность менструаций

Боль в конечностях и мышцах

Высокое кровяное давление

Температура на нуле

Хрипота и странные ощущения в шее

Сбои в режиме сна

Прибавка в весе

Волосы истончаются или выпадают

Проблемы с беременностью

Высокий уровень холестерина

Щитовидная железа расположенная над «адамовым яблоком», эта железа производит специфический гормон — тиреоидный (ТН), который регулирует, помимо всего прочего, температуру вашего тела, метаболизм и сердцебиение. Проблемы могут начаться тогда, когда ваша гиперактивна или наоборот, недостаточно активно.

Если щитовидка работает слабо, то она производит слишком мало ТН, если же она гиперактивна, то слишком много. Из-за чего щитовидка может выйти из строя? Это могут быть генетические причины, аутоиммунные атаки, беременность, стресс, недостаточное питание или токсины в окружающей среде, однако эксперты в этом не очень уверены. Поскольку тиреоидных гормонов с теле полно — от мозга до кишок — диагностирование заболевания может оказаться непростой задачей. Ниже представлены признаки того, что ваша щитовидка может быть не в порядке.

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1. Ваши силы истощены

Чувство усталости и отсутствия энергии связано со многими причинами, однако все они имеют отношение к гипотериозу — заболеванию, при котором тиреоидных гормонов вырабатывается недостаточно. Если по утрам или в течение всего дня после ночного сна вы все равно чувствуете усталость, это может указывать на то, что ваша щитовидка может работать недостаточно активно.

Если в кровообращении и клетках циркулирует слишком низкое количество гормонов щитовидной железы, то это означает, что ваши мускулы не получают сигналов к началу работы. «Первейший из сигналов, который я вижу, это усталость,« — говорит доктор Миллер.

2. Вы подавлены

Необычное чувство депрессии или печали также может быть симптомом гипотериоза. Почему? Потому что продуцируя слишком мало гормонов, щитовидка может влиять на уровень нейромедиатора «хорошего самочувствия» — серотонина — в мозгу. Если щитовидка недостаточно активна, то другие системы тела также «скатываются», и поэтому неудивительно, что наше настроение тоже падает.

3. Нервозность и тревожность

Чувство тревожности связано с гипертиреозом, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов. Переполняясь постоянными сигналами «все- системы — вперед!», ваш метаболизм и все тело может перевозбудиться. Если вы чувствуете так, как будто вы не можете расслабиться, то ваша щитовидка может работать гиперактивно.

4. Изменился аппетит и вкусовые предпочтения

Увеличившийся аппетит может говорить о гипертиреозе, когда слишком большое количество выработанных гормонов может заставить вас испытывать голод постоянно. Единственное отличие и, можно сказать, «плюс» этого в том, что в этом случае неполадки в работе щитовидки из-за ее гиперактивности компенсируют использование излишних калорий вследствие усиленного аппетита, поэтому человек в конечном итоге веса не набирает.

С другой стороны, недостаточная активность щитовидной железы может создать путаницу в вашем восприятии вкусов и запахов.

5. Нечеткое мышление

Конечно, нечеткое мышление может быть следствием недосыпания или старения, однако когнитивные способности могут получить значительный удар и в следствие неполадок в работе щитовидки. Слишком высокий уровень тиреоидных гормонов (гипертиреоз) может затруднять концентрацию, а слишком низкий (гипотиреоз) может привести к забывчивости и «туманности в мышлении».

«Когда мы лечим пациентов от гипотиреоза, они часто удивляются тому, насколько быстро у них проходит эта «туманность» в голове, и насколько острее становятся их чувства,« — говорит доктор Миллер. «Многие женщины думают, что это нечто сопутствующее в период менопаузы, хотя на самом деле это проблемы с щитовидкой.»

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6. Потеря интереса к сексу

Слабый или отсутствие интереса к сексу может быть побочным эффектом болезни щитовидной железы. Низкий уровень гормонов может вызвать низкое либидо, однако при этом общее влияние других гипотиреозных симптомов — недостаток энергии, боли в теле — также могут играть свою роль в этом вопросе.

7. Перед глазами все дрожит

Это «дрожание» может появиться вследствие учащенного сердцебиения. Вам может казаться, что сердце трепещет или пропускает удар-другой, или бьется слишком тяжело или слишком быстро. Вы можете отметить такие ощущения и на своем запястье или на места замера пульса на горле или шее. «Трепет» сердца или сильное сердцебиение может быть признаком того, что ваша система переполнена гормонами (гипертиреоз).

8. Сухость кожи

Сухая кожа, если она еще и чешется, может быть признаком гипотериоза. Изменения в текстуре и внешнем виде кожи вероятнее всего происходит из-за замедления метаболизма (который вызывается низким уровнем гормонов), что может уменьшить потоотделение. Кожа без достаточного количества жидкости может быстро становиться сухой и начинает шелушиться. Кроме того, ногти становятся ломкими и на них появляются объемные продольные полосы.

9. Кишечник стал работать непредсказуемо

Люди с гипотиреозом иногда жалуются на запоры. Недостаточная работа щитовидки вызывает замедление процессов пищеварения.

«В вашем кишечнике нет никакого движения,« — говорит доктор Миллер. «Это один из трех основных симптомов гипотиреоза, наблюдаемых мною.»

С другой стороны, слишком высокая активность щитовидной железы может вызвать диарею или более частое движение в кишечнике. Все это может быть признаком гипертиреоза.

10. Изменилась периодичность менструаций

Более длительные менструальные периоды с большими выделениями и болями могут быть признаком гипотиреоза, когда вырабатывается недостаточное количество гормонов. Периоды между менструацией могут сократиться.

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При гипертиреозе высокий уровень TH вызывает различного рода нерегулярность менструаций. Периоды короче или длиннее, менструация может пройти в совсем незначительном количестве. «Я всегда спрашиваю моих пациентов о их циклах и их регулярности» — говорит доктор Миллер. Она обнаружила тесную взаимосвязь между нерегулярными циклами и проблемами с щитовидкой. А если месячные проходят очень тяжело, то она проверяет еще и на анемию.

11. Боль в конечностях и мышцах

Иногда такая боль объясняется усиленной работой мышц и конечностей. Однако если вы ощущаете беспричинное и неожиданное покалывание, онемение или просто боль — в кистях, ступнях, ногах или руках — это может быть признаком гипотиреоза. Со временем, недостаточный уровень тиреоидных гормонов может разрушить нервы, которые посылают сигналы от вашего головного и спинного мозга по всему телу. Это выражается в таких «необъяснимых» покалываниях и болях.

12. Высокое кровяное давление

Повышение давления может быть симптомом болезни щитовидки. Виной тому может быть и гипотиреоз, и гипертиреоз. По некоторым оценкам, люди, страдающие гипотиреозом, имеют в 2–3 раза выше риск развития гипертонии. Согласно одной из теорий, низкое количество тиреоидных гормонов могут замедлять сердцебиение, что может влиять на силу выталкивания крови и гибкость стенок сосудов. И то и другое может вызвать повышение кровяного давления.

13. Температура на нуле

Ощущение холода или озноб могут иметь корни в гипотиреозе. Неактивность систем организма вследствие низкого уровня гормонов означает наличие меньшего количества энергии в организме, которая сжигается клетками. Меньше энергии равно меньше тепла.

С другой стороны, слишком активная щитовидка способствует тому, что клетки сжигают слишком много энергии. Поэтому люди с гипертиреозом иногда чувствуют жар и обильно потеют.

14. Хрипота и странные ощущения в шее

Изменения в голосе или ощущение «комка в горле» может быть признаком неполадок в работе щитовидки. Один из способов проверить это — хорошенько осмотреть шею на предмет каких-либо признаков увеличения щитовидки. Вы можете сами проверять свою щитовидку, следуя таким рекомендациям:

Возьмите зеркальце в руку и, глядя на горло, попейте воды. Ваша задача — следить за появлением любых выпуклостей или выступов в области щитовидки, которая находится ниже «адамового яблока» и выше ключицы. Возможно, вам придется проделать это несколько раз, чтобы понять, где в действительности находится щитовидка. Если вы заметите какие-то бугорки или что-то подозрительное — обратитесь к врачу.

15. Сбои в режиме сна

Все время хотите спать? Это может быть из-за гипотиреоза. «Недорабатывающая» щитовидка может замедлить функции тела настолько, что сон (даже в дневное время) может показаться блестящей идеей.

Не можете уснуть? Это может быть из-за гипертиреоза. Высокий уровень гормонов может выражаться в тревожности и учащенном пульсе, что может затруднить отход ко сну или даже стать причиной пробуждения посреди ночи.

16. Прибавка в весе

Плюс два размера в одежде — причин этого обстоятельства такое множество, что маловероятно, что ваш доктор станет рассматривать прибавку в все как симптом потенциального заболевания щитовидки. Однако, прибавка в весе является одним из основных сигналов к необходимости проверки щитовидки для доктора Миллер. «Пациенты говорят, что они едят не больше, чем обычно, однако при этом они все равно прибавляют в весе,« — говорит она. «Они делают упражнения, однако ничего не меняется. Они не могут его сбросить." Почти всегда причина — в щитовидке, говорит Миллер.

С другой стороны, неожиданная потеря в весе может сигнализировать о гипертиреозе.

17. Волосы истончаются или выпадают

Сухие, ломкие волосы или даже выпадение волос может быть признаком гипотиреоза. Низкий уровень гормонов нарушает цикл роста волос и переводит многие фолликулы в режим «отдыха», что выражается в выпадении волос.

«Иногда даже по всему телу и, в том числе и брови." «Многие пациенты говорят о выпадении волос,« — говорит Миллер. Они говорят, „мой парикмахер говорит, что у меня выпадают волосы и мне нужно спросить у доктора о состоянии моей щитовидки." В парикмахерских больше осведомлены о проблемах щитовидки, чем некоторые врачи!“

Избыток тиреоидных гормонов также может влиять на количество ваших волос. Симптомы гипертиреоза, которые отражаются на волосах, обычно выражаются в истончении волос только на голове.

18. Проблемы с беременностью

Если вы продолжительное время безуспешно пытаетесь забеременеть, то возможно это происходит из-за избытка или недостатка гормонов щитовидки. Трудности с зачатием связаны с высоким риском недиагностированных проблем с щитовидкой. Как гипотиреоз, так и гипертиреоз могут вмешиваться в процесс овуляции, что влияет на способность к зачатию. Болезни щитовидки также приводят к проблемам, которые возникают во время беременности.

19. Высокий уровень холестерина

Высокий уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), который не зависит от диеты, упражнений или принимаемых медикаментов, может иметь отношение к гипотиреозу. Повышение уровня „плохого“ холестерина» может быт вызвано «недоработкой» щитовидки и быть причиной беспокойства. Если гипотиреоз не лечить, то он может привести к проблемам с сердцем, в том числе и к сердечной недостаточности.

Протестируйте щитовидку

Если у вас один или более из перечисленных симптомов и вы подозреваете причину в неполадках работы щитовидки, то обратитесь к врачу и попросите провести тесты на тиреотропный гормон (ТТТ), свободный трийодтиронин (fT3), свободный тироксин (fT4), сделайте УЗИ щитовидной железы — говорит доктор Миллер. По результатам тестов, по симптомам и осмотру вам могут прописать синтетические гормоны. В тестировании и назначении лечения болезней щитовидки может быть несколько проб и ошибок, поэтому приготовьтесь посетить доктора несколько раз для того, чтобы была назначена правильная дозировка.

Лечитесь

Если речь идет о щитовидке, то приготовьтесь быть своим собственным адвокатом. Некоторые доктора могут пренебрегать диагнозами по щитовидке несмотря на то, что Американская ассоциация эндокринологов в 2003 году сузила диапазон нормы для гормонов щитовидки с 0,5–5,0 до 0,3–3,04. Это означает, что большее число женщин попадаю в число тех, кому необходимо лечение.

«Найдите доктора, который лечит, а не только тестирует» — говорит доктор Миллер. «Если вы чувствуете улучшения при определенной дозировке, то это имеет такой же вес, как и лабораторный результат.»опубликовано econet

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