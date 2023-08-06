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19 фактов о прогестероне и половых гормонах

Источник: doctorberezovska.com 06 августа 2023 6366
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За что отвечают половые гормоны? Ответ не так прост, как вы подумали. Оказывается, они определяют и наше здоровье, и возможности...

19 фактов о прогестероне и половых гормонах

Половые гормоны - биологически активные вещества, отвечающие за наличие половых признаков (первичных и вторичных), функционирование репродуктивной системы. Кроме того, половые гормоны оказывают воздействие на многие системы организма, обмен веществ и психоэмоциональный фон. В этой статье Елена Березовская расскажет интересные факты о половых гормонах человека и прогестероне.

Мнение специалиста: факты о половых гормонах и прогестероне

1. В организме женщины вырабатывается более 50 гормонов и веществ с гормональной активностью. Большинство из них может влиять на созревание половых клеток, чаще всего косвенно.

2. Существуют две группы половых гормонов: женские половые гормоны (эстрогены) и мужские половые гормоны (андрогены).

3. Андрогены — это незаменимые предшественники женских половых гормонов, потому что именно из андрогенов вырабатываются эстрогены. Уровень андрогенов значительно меняется с возрастом женщины, незначительно — в течение менструального цикла, и существенно — с наступлением беременности.

4. В количественном отношении в женском организме вырабатывается намного больше мужских половых гормонов, чем эстрогенов. Обмен мужских половых гормонов зависит от работы многих органов и тканей: в первую очередь — яичников, надпочечников, во вторую — жировой ткани, кожи, а также печени и кишечника.

5. Прогестерон не относится к половым гормонам — это матрица всех стероидных и половых гормонов. Именно функция «прародителя» определяет его важность для всего организма.

6. Молодая здоровая женщина в течение одного менструального цикла в 28 дней вырабатывает около 210 мг прогестерона, что составляет около 2500 мг в год.

7. Для женщин и для мужчин важна нормальная физиологическая пропорция трех гормонов — прогестерона, тестостерона и эстрогенов.

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19 фактов о прогестероне и половых гормонах

8. У женщины каждый день менструального цикла, как и время суток, характеризуется своей уникальной пропорцией количества и уровней разных гормонов.

9. Подростковый период сопровождается инсулиновой резистентностью, а также повышенным уровнем мужских половых гормонов, поэтому на появление регулярных овуляторных циклов уходит несколько лет (в среднем 2–5, но нередко и 8–12 лет).

10. Сам по себе прогестерон овуляцию не вызывает и даже тормозит ее, если его уровень выше нормального физиологического уровня в первой фазе менструального цикла или его вводят дополнительно.

11. Уровни прогестерона и эстрогена практически не зависят от возраста женщины вплоть до предклимактерического периода и климакса, поэтому не отражают состояния яичникового резерва.

12. Самый высокий уровень тестостерона наблюдается в середине цикла — почти на 20% выше, чем в начале и в конце менструального цикла.

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19 фактов о прогестероне и половых гормонах

13. 17-ОПГ является продуктом обмена прогестерона и других стероидных гормонов, а не только тестостерона. Поэтому уровень этого вещества повышается во вторую фазу менструального цикла, при беременности, а также после стресса.

14. Уровень прогестерона в сыворотке крови не показывает реальную насыщенность организма этим гормоном, как и один показатель одного измерения прогестерона не отражает реального состояния гормонального фона женщины.

15. Прогестерон, который вырабатывается яичниками, называется лютеиновым прогестероном, а тот, что продуцирует плацента при беременности, — плацентарным. Хотя оба прогестерона идентичны по строению, они выполняют разную функцию.

16. Недостаточность прогестероновой (лютеиновой) фазы менструального цикла — чрезвычайно редкий диагноз, потому что о недостаточности первой, лютеиновой, фазы можно говорить тогда, когда имеется вторая фаза — овуляторная. Только при наличии овуляции можно поставить диагноз «лютеиновая недостаточность».

17. Недостаточность лютеиновой фазы проявляется укорочением второй фазы цикла, а не ее удлинением. Периодически такое явление может наблюдаться и в нормальных менструальных циклах.

18. С 6–7 недель беременности яичники не участвуют в выработке прогестерона, необходимого для плода, — эту функцию берет на себя плацента.

19. Уровень прогестерона на ранних сроках при первой беременности выше, чем при последующих беременностях, но пол ребенка, возраст и вес матери на этот показатель, вопреки многочисленным заблуждениям, не влияют. Похожие записиопубликовано econet

Автор Елена Березовская

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Источник: https://econet.kz/

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Елена Березовская здоровье прогестерон гормоны женщина

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