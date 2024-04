Гид по голоду: Как худеть и при этом наедаться

Контроль голода – самое главное для соблюдения любой диеты, которую вы себе выбрали. Если вы никак не можете наесться, она обречена. Обратите внимание и на упомянутую «удовлетворенность», потому что нельзя просто взять и набить живот чем попало, наш мозг хочет определенных угощений (как по поведенческим, так и по биохимическим причинам).

Если вы хотите сбросить лишний вес, то нужно держать дефицит калорий. А когда держишь дефицит, надо уметь справляться с голодом (не наедая лишних калорий). Вот какие приоритеты предлагает расставлять доктор Джейд Тета.

Как худеть и не голодать

Насыщение и сытость

Когда мы от души набиваем живот, в мозг поступают сигналы от гормональной и рецепторной (из-за растянутого желудка) систем. Они сообщают, что пора бы и остановиться. Эта краткосрочная победа над голодом называется «насыщением». Если же состояние наполненности и удовлетворенности длится долго, оно называется сытостью.

Как ни странно, в нашу диет-эру об этом мало кто говорит, больше обсуждают виды белка, гликемический индекс, антиоксиданты, инсулин и так далее. И очень зря, потому что выбор насыщающей пищи — ключ к успеху. Именно от этого выбора зависит, как скоро вы проголодаетесь, на какие продукты наброситесь и на сколько превысите запланированный калораж.

Контроль голода — самый важный фактор

Самый полезный и низкокалорийный прием пищи не спасет от жажды джанк-фуда, если вы исключили что-то желанное (сладкое, соленое и т.д.)

Проведите недельку в центре снижения веса и сами увидите, насколько неэффективны диеты, построенные лишь на оздоровительной базе. Если людям не нравится то, чем их кормят, они не насыщаются (и не получают удовольствия от еды), то удержаться на такой диете практически невозможно.

Научный подход против «структурированной гибкости»

С наукой есть одна проблема: даже если открыт наилучший способ достижения цели, всегда остаются индивидуальные реакции. И здравомыслящие люди предпочитают действовать по собственным ощущениям, даже если это не всегда научно. Вы знаете свое тело лучше, чем любой врач или исследователь.

Я предлагаю подход «структурированная гибкость»: опирайтесь на научные открытия, но вносите необходимые изменения, прислушиваясь к реакциям своего организма. Помните, что наука выдает усредненные рекомендации, которые могут не подходить вам лично.

Действие макронутриентов

Начнем с очевидного (и хорошо исследованного) влияния на чувство сытости основных макронутриентов: лучше всего подавляют голод белки, затем углеводы, затем жиры (1).

Да-да, жир на последнем месте, так говорит наука. Конечно, кого-то это шокирует, а также, безусловно, огорчит поклонников палео или кето, но многочисленные исследования годами подтверждают данный факт: жир – самый ненасыщающий макронутриент (и, напоминаем, самый калорийный).

И если рассмотреть «жиронаборный» потенциал (насколько легко макронутриент откладывается про запас), картина обратная: проще всего складируется в жировые запасы тела, собственно, сам жир, затем углеводы, затем белок.

Тут возникает закономерный вопрос: а как же люди вообще могут худеть на низкоуглеводных и кетодиетах?

Во-первых, есть и иные факторы; во-вторых, в этих диетах почти всегда много белка, а вот комбинация белок+жир ОЧЕНЬ хорошо насыщает. Если сравнивать все эффективные диеты – хоть низкоуглеводные и кето, хоть высокоуглеводные – почти всегда они работают благодаря изрядной доле белка (2).

Поэтому в качественных исследованиях фиксируется объем протеина в рационе, а не просто манипулируют жирами-углеводами.

А как же кетоны?

Кетоны (топливо, которое мы получаем, расщепляя жиры) могут подавлять голод: после 10-30 дней «кето-адаптации» на высокожирной диете он снижается. Но в любом случае кетоны – это не сам жир, они не являются макронутриентами, их невозможно получить из обычной пищи.

И я пока не видел исследований, сравнивавших влияние кетонов и белка на насыщение. Мы можем лишь предполагать, что кетоны (когда вы уже в состоянии кетоза) тоже снижают аппетит, но научных данных нет.

Вклад клетчатки

Что же касается углеводов, то они насыщают по-разному из-за количества и типа пищевых волокон. Чем больше растворимой и вязкой (вязкостью характеризуется желеобразная структура волокон) клетчатки, тем выше эффект. Такая клетчатка, покрывая внутренние стенки пищевого тракта, взаимодействует с L-клетками и K-клетками (эндокринные клетки кишечника), а те (через гормоны вроде глюкагоноподобного пептида-1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида) посылают сигнал, что голод пора выключать.

Одно исследование 2013-го года даже показало, что только вязкие волокна могут подавлять аппетит (3). В их число входят, например, бета-глюканы из овсянки и пектины из яблок.

Но хватит умных слов, перейдем к делу: к протеину имеет смысл добавить клетчатку, так как мы хотим получить не только наиболее насыщающий, но и наименее калорийный перекус. Тут дуэт «протеин+клетчатка» легко обходит команды «протеин+жир» и «протеин+крахмал».

Когнитивные и сенсорные сигналы

А теперь приступим к самому интересному, реже всего обсуждаемому и, возможно, самому главному.

Когда мы даже не начали есть, мозг уже анализирует, насколько данная пища может насытить. Твердая? Жидкая? Каков объем? Как пахнет? Как мы намерены ее поглощать – валяясь на диване с сериалом или сидя с друзьями в кафе?

Исследователи резюмировали так: «Еще до того, как еда попадает в кишечник, когнитивные и сенсорные сигналы, генерирующиеся от вида, запаха и восприятия пищи в ротовой полости, будут влиять не только на количество поглощенного в этом приеме (насыщение), но и на последующие (сытость)» (1).

Пережевывание текстуры

Когда же мы приступаем непосредственно к откусыванию и жеванию, важным фактором становится текстура продукта. Понятно, что твердая пища прогоняет голод лучше, чем жидкая. Но имеют значение и другие параметры – вязкость, маслянистость и т.д.

«Вкусовые ощущения» дают нам информацию о вероятной питательной ценности. По-научному это называется «сложнорефлекторная (цефалическая) фаза» или «нейро-лингвальный отклик».

Если же расставить пищу разной текстуры в один хит-парад по степени насыщения:

Твердые продукты,

Вязкие жидкости,

Кремообразные жидкости,

Обычные жидкости.

Например, в одном исследовании участники, выпивавшие молочный коктейль перед приемом пищи, потребляли в итоге на 12% меньше (4).

Очевидно, преимущество объемных и плотных продуктов объясняет необходимостью пережевывания. Многие исследования показывают, что чем дольше мы жуем, тем больше насыщаемся.

Контекст и (пред)убеждение

И еще пара вещей, которые влияют на наше насыщение: условия приема пищи и представление о продукте. Да-да, ученые обнаружили, что продукты производят различные эффекты в зависимости от наших представлений о них.

В одном из самых интересных исследований участники выпивали молочные коктейли, после чего у них измеряли уровень грелина (гормона голода) (5). При этом одной группе сообщили, что они угощаются «роскошным» коктейлем аж на 620 ккал, а другой – что они употребляют «диетический» всего на 120. У первой группы грелин упал сильнее (то есть насыщение было больше), чем у второй. Но юмор в том, что все они пили совершенно одинаковые напитки – различались лишь описания!

Следует, правда, отметить, что наше тело во многом умнее нас, долго его обманывать не получится: как бы объемна и плотна (и вкусна) ни была еда, если нужных питательных веществ не хватит, голод быстро вернется. Так что наш идеальный перекус должен содержать и достаточное количество полезных нутриентов.

И еще о жире

Хотя я несколько огорчил жиропоклонников в самом начале, не поймите меня неправильно: жиры тоже необходимы и многим людям даже приятнее, чем углеводы. Я лишь говорю, что нет научных доказательств превосходства жира (для утоления голода).

Но может быть, тут тоже работает эффект убеждения-представления, описанный в предыдущем разделе. Вот что заключает Люси Чемберс, сравнивавшая жиры и углеводы по степени насыщения:

«Продукты с большим содержанием жиров обычно меньшего веса (или объема) по сравнению с высокоуглеводными или протеиновыми той же калорийности, и именно эта разница в восприятии может влиять на пищеварение и насыщение. Проще говоря, люди считают, что такой маленький прием пищи не сможет их насытить (несмотря на значительное число содержащихся в нем калорий), и эти представления в значительной степени влияют на выбор продуктов» (1).

Доктор Джейд Тета

Практические выводы

Итак, давайте подытожим самое главное одним списком:

Насыщение – подавление голода на некоторое время, сытость – надолго. Выбирайте пищу, которая дает и то, и другое.

Выбирайте пищу, которая дает и то, и другое. Удовлетворение (термин, который я использую для разделения просто голода и тяги к определенным продуктам ) тоже играет свою роль . Важен и вкус, и текстура. Хотя соль, сахар, жиры и крахмалистые углеводы обычно складываются в суперкалорийный джанк-фуд, есть смысл добавлять их понемножку в собственную стряпню.

(термин, который я использую для разделения просто голода и тяги к определенным продуктам . Важен и вкус, и текстура. Хотя соль, сахар, жиры и крахмалистые углеводы обычно складываются в суперкалорийный джанк-фуд, есть смысл добавлять их понемножку в собственную стряпню. Протеин (он же белок) – чемпион по насыщению. На втором месте – углеводы , на третьем – жиры . Если вас замучил голод – поднимайте долю белка.

– чемпион по насыщению. На втором месте – , на третьем – . Если вас замучил голод – поднимайте долю белка. Убийственное комбо «жир+сахар» (или крахмалистые углеводы) , как показывает ряд исследований, не только насыщает хуже, но еще и разжигает повышенный аппетит к нездоровой пище.

, как показывает ряд исследований, не только насыщает хуже, но еще и разжигает повышенный аппетит к нездоровой пище. При этом правильные сочетания насыщают лучше, чем отдельные макронутриенты. Так что ешьте жир с белком, а углеводы – тоже с белком. Или хотя бы жиры с волокнистыми углеводами.

Так что ешьте жир с белком, а углеводы – тоже с белком. Или хотя бы жиры с волокнистыми углеводами. Низкоуглеводные и кетодиеты могут подавлять голод благодаря высокой доле протеина или выработке кетонов, НО НЕ ИЗ-ЗА САМОГО ЖИРА.

НО НЕ ИЗ-ЗА САМОГО ЖИРА. Клетчатка тоже прекрасно борется с голодом, но, по всей видимости, это касается особо липких и вязких видов . Сочетая такие волокна и протеин, можно получить самый насыщающий и диетический перекус.

. Сочетая такие волокна и протеин, можно получить самый насыщающий и диетический перекус. Предпочитайте твердую пищу жидкой и жуйте дольше.

жидкой и жуйте дольше. Когда делаете белковые коктейли , старайтесь добавлять в них более густые ингредиенты.

, старайтесь добавлять в них более густые ингредиенты. Большую роль играет наше представление о еде. Если вы убеждены, что в ней полно белка и полезных волокон (а также достаточно калорий), то, вероятнее всего, прекрасно насытитесь.

Если вы убеждены, что в ней полно белка и полезных волокон (а также достаточно калорий), то, вероятнее всего, прекрасно насытитесь. Правильный выбор продуктов – самый недооцененный фактор для успешного соблюдения диеты.

Crum, Alia J., et al. «»Mind over milkshakes: Mindsets, not just nutrients, determine ghrelin response»: Correction to Crum et al. (2011).» Health Psychology, vol. 30, no. 4, 2011, pp. 429–429., doi:10.1037/a0024760.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир!