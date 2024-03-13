Как сохранить ребенку хорошую осанку

Считается, что осанка у нас обусловлена генетически, однако это не значит, что ребенок обязательно будет точной копией мамы или папы. По наследству передается только предрасположенность к тому или иному типу осанки, тонусу мышц.

Итак, что такое «осанка»? Осанка – это привычное положение тела в пространстве и взаиморасположение частей тела относительно друг друга в вертикальном положении. Простыми словами, это то, как человек держит шею, уровень стояния его плеч, лопаток, прогиб поясницы, симметричность ягодиц и пр. В обиходе мы часто судим об осанке, когда ребенок сидит. Это не совсем корректно, так как в положении сидя достаточно много посторонних факторов может влиять на положение тела.

Осанка у ребёнка

Поэтому, если мы хотим оценить осанку более объективно, то правильно будет это делать, когда человек (ребенок) стоит. Причем стоит в привычной для него позе, глядя вперед, не стараясь показать, как он умеет выпрямляться.

Конечно, с маленьким ребенком это сделать довольно сложно, поэтому придется просто наблюдать за ним, когда он передвигается, чтобы понять, какое положение тела для него является привычным.

Дело в том, что поддержание осанки – это неосознаваемая и динамическая функция. Вертикальное положение тела достаточно неустойчиво (тело может «стоять» в пределах отклонения до 4 градусов от вертикальной оси, а дальше падает).

И в то же время нам требуется много свободы для передвижений, проявления своей деятельности: даже дыхательные движения грудной клетки вызывают компенсаторные реакции мышц позы тела.

Поэтому наша нервная система совместно с опорно-двигательным аппаратом на протяжении более чем 1 года после рождения совершенствует систему бессознательной (автоматической) регуляции тонуса мышц тела, с тем, чтобы поддерживать динамическое равновесие. Если все эти мышцы резко расслабятся – человек беспомощно упадет на землю.

В определенном смысле – наша поза – это постоянная борьба с гравитацией, и мышцы, наиболее полно участвующие в поддержании позы тела – это «антигравитационные» мышцы.

Считается, что осанка у нас обусловлена генетически, однако это не значит, что ребенок обязательно будет точной копией мамы или папы. По наследству передается только предрасположенность к тому или иному типу осанки, тонусу мышц.

А вот как ребенок эту предрасположенность реализует (разовьет ее лучшие и сильные стороны или усугубит и без того слабые места) – зависит и от воспитания и от двигательных стереотипов в семье и от спортивной культуры окружающих.

Если говорить об этапах формирования осанки, то чаще всего речь о постнатальном периоде, то есть о периоде роста и развития ребенка уже после его рождения. Это мы и будем обсуждать.

Но мне хотелось бы еще буквально два слова сказать о важности предыдущих периодов жизни ребенка, о которых крайне мало упоминается при разговоре об осанке, и тем не менее значат они не меньше, и порой, в них-то и закладывается основа здоровья или нездоровья дальнейшей жизни человека.

Все это касается периода пренатального развития и особенно родов. В периоде внутриутробного развития ребеночек может попросту «залежаться» в неправильной позе с бОльшим изгибом в ту или иную сторону.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что такие состояния встречаются не очень часто и, кроме того, мы практически не можем повлиять на позу ребенка в этот период. И даже когда рождается такой ребенок, как правило, эти изменения достаточно быстро проходят при правильной коррекции.

Что касается родов, то следует сказать, что в этот период часто происходят родовые травмы. Причем некоторые из них (как правило, достаточно тяжелые, а потому более заметные) диагностируются с первых же минут жизни, и врачами предпринимаются определенные меры по их лечению и минимизации последствий. А часть из них (не жизнеугрожающие, не ведущие к выраженному гипертонусу или кривошее) – проходят мимо внимания акушеров и неонатологов.

К таким родовым травмам можно отнести, например, подвывихи позвонков в шейном отделе, смещение костей черепа относительно друг друга и их фиксация в неправильном положении и т.д.

Однако эти травмы, никак не проявившиеся сразу после родов, потом манифестируют именно нарушениями

осанки, головными болями, гиперактивностью ребенка или уже взрослого человека.

Именно поэтому важно знать о возможных причинах развития плохой осанки, так как чем раньше начата работа по ее формированию или коррекции, тем быстрее, надежнее и успешнее будет результат.

Например, устранить смещение шейных позвонков в 1 месяц гораздо проще, быстрее и безопаснее, чем сделать это в 6 лет, когда тело уже приспособилось к такому асимметричному состоянию и многие мышцы работают не в своих оптимальных режимах, и перестройка при этом будет затрагивать не только область шейного отдела, а все тело.

Как же формируется осанка ребенка после его рождения?

Самые колоссальные изменения происходят в период от рождения до 1,5 лет.

Психомоторное развитие ребенка включает в себя и научение прямохождению, а значит и формирование осанки.

И именно в это время, до 1,5-2 лет происходят самые важные изменения в строении и функционировании опорно-двигательного аппарата ребенка, а не на школьной скамье.

Школа с неудобными партами, ношение сумки на одном плече — все это, большей частью, может только проявить и усугубить те изменения, которые уже были заложены и остались незамеченными или неисправленными до 2 лет.

У человека выделяют 4 изгиба позвоночника: 2 первичных (грудной и крестцовый) и 2 вторичных или адаптационных (шейный и поясничный).

Первичные изгибы названы так за то, что ребенок внутриутробно все 9 месяцев находится в положении сгибания, а грудной и крестцовые изгибы (кифозы) – являются частью первичной дуги тела, они направлены выпуклостью назад.

Вторичные изгибы формируются наиболее подвижными частями позвоночника (шейный и поясничный лордозы), направлены выпуклостью вперед и возникают в процессе вертикализации ребенка.

Сочетание и чередование изгибов нашего позвоночника позволяет выполнять ему полноценную амортизирующую функцию, не перегружая при этом межпозвоночные диски.

Именно поэтому правильная и гармоничная осанка – залог здоровой спины, сохранения целостности межпозвоночных дисков и возможность отдалить возникновение и проявления остеохондроза, спондилоартроза и пр.

Ребенок рождается с ровной спиной. И уже в процессе его развития формируются все изгибы позвоночника, которые есть у взрослых.

Самые выраженные изменения происходят в период от рождения до 2 лет.

После 2 лет также происходят перестройки и изменения, обусловленные ростовыми скачками и гормональными изменениями, однако они не настолько радикальны.

И примерно к 16 годам процессы формирования позвоночника и осанки завершаются.

В дальнейшем (еще лет до двадцати пяти) возможны изменения в лучшую или худшую сторону при значительных или продолжительных воздействиях на опорно-двигательный аппарат, однако после 25 лет изменить что-либо в осанке крайне сложно. То есть она уже не станет хуже, но и радикально ее улучшить будет тяжело.

С 0 до 3-5 месяцев ребенок должен научиться держать головку. В этот период формируется шейный лордоз, тренируются мышцы, которые будут его в дальнейшем поддерживать, позвонки занимают определенное положение, и связки их в этом положении фиксируют.

Примерно с 6 месяцев ребенок начинает самостоятельно садиться. Постепенно он может сидеть все дольше и дольше, не сгибая спину при этом, не округляя ее. И поэтому период формирования грудного кифоза продолжается с 6 до 8-12 месяцев (со времени, когда ребенок научается сидеть до его первых шагов).

Когда ребенок начинает стоять и ходить – примерно с возраста 9-12 месяцев (здесь сроки у всех еще больше могут различаться) и до возраста около 2 лет – формируется поясничный лордоз. В этот период ребенок продолжает учиться держать равновесие, может более глобально координировать свои движения.

Безусловно, на этом далеко не заканчивается формирование позвоночника – дальше происходит некоторое изменение формы позвонков, усиление их костных структур, срастание отдельных частей позвонков.

Как же мы можем помочь ребенку в формировании правильной осанки?

Иногда помочь – это просто «не мешать». В природе все выверено миллионами лет эволюции и мы лучше ничего не придумаем.

Я глубоко убеждена, что в развитии ребенка должны присутствовать в должной мере все периоды и не стоит стараться их ускорять.

Ребенок сначала должен научиться держать и поворачивать голову для ориентации в своем окружении, так ему будет проще научиться ползать. Ползанье (сначала одностороннее — потом перекрестное, сначала по-пластунски — потом на четвереньках) как нельзя лучше готовит мышцы позвоночника, рук и ног к сидению, а затем и к стоянию.

Без таких подготовленных, тонизированных мышц позвоночник просто не выдержит всей тяжести тела, и изгибы будут формироваться неправильно.

Неправильно сформированные изгибы – это неравномерно распределенная нагрузка на позвонки и межпозвоночные диски, а это уже в будущем и боли в спине и ранний остеохондроз и протрузии и грыжи дисков.

Поэтому еще раз повторю – не стоит ребенка надолго сажать, если он сам еще этого не сделал, также как и не стоит ребенка подолгу водить за ручки, если он самостоятельно еще не старается вставать и быть в этом положении.

Безусловно, ребенку намного интереснее сидеть или стоять (даже не умея этого) и он будет требовать этого от родителей, капризничать. Но до тех пор, пока его мышцы не готовы, он сам не сможет перейти к следующему этапу.

И родители, водящие за ручки своего 6-ти-месячного ребенка по дому и улице по паре часов в день оказывают своему чаду медвежью услугу: ребенок все равно не научится ходить раньше, чем подготовит свои мышцы многокилометровым ползаньем, а вот осанка может пострадать (это касается всех отделов позвоночника, сводов стоп).

А вот активно поощрять ребенка за новые достижения и вместе с ним усиливать и углублять те навыки, которым он обучается по возрасту – всячески поощряется.

Ребенок первого года жизни достаточно много времени должен проводить на твердой ровной безопасной поверхности, идеальнее всего на теплом полу на ковре. Там есть все возможности начать ползать, а потом и сидеть и вставать (от твердой поверхности проще отталкиваться, чем от мягкой кровати), нет возможности упасть (как с кровати или пеленального столика) и есть масса всего интересного, происходящего вокруг (ходят родители, видны разные предметы).

Кроме активного времяпрепровождения ребенка стоит уделить большое внимание и организации спального места: достаточно жесткий матрас (часто из кокосовой койры), подушка высотой до 2 см (чаще всего поролоновая) и никаких пуховых перин!

Если ребенок спит с родителями, то нужно не забывать выкладывать его на разные бочка, или просто меняться с ним местами.

Кроме вышеперечисленного, важно сбалансированное питание ребенка, чтобы он получал все необходимые для развития скелета и мышц макро- и микроэлементы (кальций, селен, магний, калий, железо, витамины), а также соблюдать режим: следить что бы ребенок не переутомлялся, высыпался.

Если ребенок развивается по возрасту, то, как правило, дополнительных упражнений с ним делать не требуется.

Можно пройти курс массажа в 3-4 месяца. Но это «можно», это не обязательно. Здесь очень многое зависит от поведения родителей, мамы, от традиций в семье.

Если мама постоянно гладит малыша, спит, соприкасаясь с ним кожей, играя с ним, пощипывает его и может быть легко постукивает, периодически в игровой форме делает с ним гимнастику – такое общение для ребенка полезнее всякого массажа.

А если в семье не приято много прикасаться друг к другу, ребенка берут на руки и играют с ним только в одежде, то ребенку может и не хватать непосредственного кожного контакта, и в таком случае массаж существенно может повысить активность ребенка, расширить его границы восприятия мира.

Если же родители замечают, что ребенку уже исполнилось 6-7 месяцев, а он не садится, исполнилось 11-12 месяцев, а он не пробует вставать – то в этом случае показаны активные упражнения для «закачки» определенных мышц спины, пресса, усиления мышечного корсета.

Вот два наиболее распространенных и вместе с тем действенных:

1. Для укрепления мышц спины: взять малыша, спинкой к маме, прижимая его к себе обхватом за бедра. Верхнюю часть тела ребенок должен держать сам, если у него это не получается, то слегка ему помогаем, чуть-чуть придерживая.

В этом положении мамочка с ребенком может наклоняться чуть вперед, что бы ребенку было сложнее удерживать спинку ровной.

Такое упражнение можно начинать выполнять с 2 минут и постепенно доводить до 12-15 минут. Повторять несколько раз в день.

Можно выполнять модификацию этого упражнения на фитболе: ребенок лежит на фитболе на животе, мама держит его за ножки и прокатывает вперед таким образом, что бы только бедра ребенка опирались на мяч, а другой рукой слегка помогает со стороны животика и показывает, что нужно поднимать спинку.

2. Для укрепления мышц пресса: ребенок лежит на спинке, мама дает ему обхватить свои пальцы и слегка дает импульс, потягивая ребенка за ручки. Ребенок должен сесть с небольшой помощью мамы.

Выполнять упражнение пока ребенку не надоест.

Кроме этих упражнений ребенок должен продолжать ползать, и ползать, и ползать. Роль ползанья для развития ребенка сложно переоценить.

Как вовремя заметить нарушения формирования осанки

На что обратить внимание с самого рождения?

Симметрия тела и движений ребенка:

Когда ребенок сначала просто лежит на спине или животе –присмотреться, не изгибается ли он в какую-то одну сторону больше чем в другую, не поворачивается ли только через одну сторону?

Когда начинает держать головку – насколько он ее ровно держит, опять же, есть ли преобладающая сторона, куда он ее постоянно наклоняет?

Когда ребенок ползет – использует ли он обе ноги и руки, или волочет какую-то одну и не сгибает?

То же самое с сидением и стоянием – ровно ли он сидит и стоит, одинаково ли часто заваливается в обе стороны, или есть какая-то «любимая» сторона?

Остистые отростки позвоночника расположены на ровной вертикали, эта же вертикаль пересекает пополам затылочную кость и крестец и опускается прямо между стоп.

Параллельность некоторых основных линий тела:

Когда ребенок уже может какое-то время постоять, посмотрите на него со стороны спины и обратите внимание на уровень расположения его ушей, плеч, лопаток, треугольников талии с обеих сторон, линию бедер, подъягодичных складок.

Эти линии (соединяющие уши, лопатки, плечи и др.) в идеале должны быть параллельны земле и друг другу. То же самое относится к линии глаз и сосков спереди.

Отсутствие скручиваний тела: если посмотреть на стоящего ребенка сверху, прямо с макушки, то тело не должно иметь скручиваний: плоскости таза, грудной клетки, лица должны быть также параллельны.

Можно выделить несколько наиболее часто встречающихся типов нарушения осанки, здесь я приведу их по очередности от менее серьезных к более неблагоприятным:

Кифотическая осанка («сутулая», или «круглая» спина): усилен грудной кифоз, грудь впалая, нижние углы лопаток часто торчат, плечи выдвинуты вперед и опущены.

(«сутулая», или «круглая» спина): усилен грудной кифоз, грудь впалая, Кругло-вогнутая спина: усилены все изгибы позвоночника, как грудной кифоз, так и (компенсаторно) поясничный и шейный лордозы. Ребенок в профиль похож на фигура вопросительного знака. Голова в этом случае часто выдвинута чуть вперед, животик выпячен, углы лопаток торчат.

усилены все изгибы позвоночника, как грудной кифоз, так и (компенсаторно) поясничный и шейный лордозы. Ребенок в профиль похож на фигура вопросительного знака. Голова в этом случае часто выдвинута чуть вперед, животик выпячен, углы лопаток торчат. Плоская спина: отмечается сглаженность всех изгибов позвоночника, спина выглядит уплощенной, без выпуклостей и прогибов.

отмечается сглаженность всех изгибов позвоночника, спина выглядит уплощенной, без выпуклостей и прогибов. Сколиоз: включает в себя трехмерное искривление позвоночника, когда изменения можно увидеть не только глядя со спины, или сбоку, но также присутствует и скручивание позвоночника. Этот тип нарушения осанки наиболее неблагоприятен. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что и среди сколиозов есть формы более стабильные и формы прогрессирующего сколиоза. Отличить эти формы сможет только грамотный специалист.

Самое лучшее лечение – это профилактика, поэтому иногда проще предотвратить нарушение осанки или скорректировать нарушения на самых ранних этапах (я имею ввиду период, когда визуально изменений еще не видно, однако есть изменения в тонусе мышц, положении шейных позвонков, стоп, асимметрия таза, которые может заметить специалист, в частности, остеопат). Потому что зачастую когда нарушения замечают родители – это уже достаточно выраженные изменения.

И следует сразу сказать, что работа по восстановлению и совершенствованию осанки – процесс достаточно длительный, растянутый на годы. И это нормально, потому что внезапное и стойкое изменение привычного положения тела было бы травмирующим.

Кроме того, ребенок растет, и рост его неравномерен, и эти скачки роста вместе с гормональными всплесками также добавляют риска усугубления деформаций позвоночника, таза и пр.

Несколько слов о профилактике

По сути нормальный здоровый ребенок, родившийся физиологично, не нуждается в специальной профилактике: природа сама направит развитие в нужное русло, нужно только не мешать ей.

Не ограничивать физическую активность ребенка, соблюдать режим, питание должно быть сбалансированно, ребенок должен спать на полужесткой ровной поверхности с минимальной подушечкой.

Положительно сказываются на развитии ребенка и состоянии опорнодвигательной системы и умеренные закаливающие процедуры.

Необходимо также не забывать про обувь – она должна быть не очень жесткой, но и не слишком мягкой, не сдавливать ногу ребенку, и обязательно должен быть средней жесткости (ни в коем случае не деревянистой плотности!!) супинатор для поддержки свода стопы.

Жесткий супинатор вреден, так как, во-первых, ребенку такая обувь очень некомфортна и он подсознательно будет изменять положение стопы. А если супинатор жесткий и не пружинит, то у мышц свода стопы отпадает необходимость укрепляться – ведь все равно свод будет удержан за счет этого жесткого супинатора. А когда такую обувь потом снимают – свод стопы, оказывается, не натренированный и «почему-то» плоскостопие вылезает во всей красе. Вот поэтому важен полужесткий (пружинящий) супинатор в детской обуви.

Если же вы уже заметили признаки нарушения осанки или просто сомневаетесь – лучше всего проконсультироваться у специалиста. А еще лучше у нескольких специалистов.

Говорю так, потому что зачастую приходится видеть детей, которым были однажды даны серьезные неправильные рекомендации, а родители, не вникая в суть вопроса, просто выполняли предписания врача.

А итогом выполнения неправильных рекомендаций может быть не только отсутствие улучшений в состоянии ребенка, но и, к сожалению, прогрессирование или закрепление форм неправильного положения тела, стоп, таза. И упускается драгоценное время.

Поэтому не стоит лениться проконсультировать ребенка и увидеть несколько точек зрения, и что еще желательнее – вникнуть и попытаться разобраться в проблеме самому. Хотя бы отчасти.

По моему глубокому убеждению, грамотный специалист, будь это остеопат, ортопед, всегда должен уметь донести для родителей простыми словами свое видение проблемы: насколько выражены изменения, насколько они опасны в отношении прогрессирования, нужны ли специальные исследования и что со всем этим делать и нужно ли бить тревогу.

В Европе считается, что любого ребенка вскоре после родов нужно показать остеопату. Это касается и возможных проблем с осанкой тоже.

Остеопат уже на самых ранних этапах жизни ребенка может выявить (незаметные пока на взгляд) нарушения в тонусе мышц тела, шеи, нарушение подвижности или положения позвонков, откорректировать положение основных костей черепа, от которых зависит натяжение твердой мозговой оболочки – и тем самым предотвратить многие будущие проблемы со здоровьем, в том числе и с осанкой.

Кроме того, остеопат смотрит не только позвоночник, таз и голову, но и возможные изменения со стороны внутренних органов, их подвижности, функции, то есть рассматривает организм как единое целое, а не как конструктор из отдельных частей.

И чем раньше замечены изменения, тем легче и быстрее можно их откорректировать безопасными и мягкими остеопатическими техниками.

Если изменения осанки у ребенка – уже установленный факт, то в этом случае наиболее эффективным будет комплексный подход:

1. Регулярное наблюдение у остеопата, который назначит курс (или несколько) лечения, а также будет профессионально отслеживать изменения в теле в периоды быстрого роста и взросления ребенка.

Возможно также он подскажет некоторые коррекционные мероприятия, которые вы можете делать с ребенком самостоятельно.

2. Специально подобранные упражнения ЛФК. И здесь если речь идет о первых трех описанных типах нарушения осанки, то достаточно будет упражнений на укрепление спины, их достаточно много и найти их даже самостоятельно нетяжело и они не навредят ребенку.

Однако, если речь идет о сколиозе, то тут нужны уже будут специальные асимметричные упражнения, разработанные врачомспециалистом именно для вашего ребенка, учитывая именно его изменения позвоночника.

Упражнения достаточно простые сами по себе, но нужно хорошо понимать индивидуальную биомеханику движений позвоночника, что бы назначить их.

Таким специалистом может быть врач ЛФК, может назначить остеопат или ортопед, если они знакомы с принципами назначения таких упражнений.

Но эти упражнения нужно будет выполнять каждый день в течение нескольких месяцев и более. Потому что, как я уже писала, коррекция осанки занимает долгое время.

Если выполнять вышеперечисленные пункты (упражнения ЛФК + наблюдение остеопата) – то этого будет достаточно и результат будет, и он будет заметен.

Часто при сколиозе традиционно рекомендуют массаж, плаванье, физиопроцедуры (озокерит, грязи и пр). Все это также положительно сказывается на состоянии мышечного корсета.

Только нужно помнить, что если уж и заниматься плаваньем, то не просто «держаться на воде» или плыть «по-собачьи» или «по-лягушачьи», а плавать правильно, и только тогда терапевтический эффект будет иметь место.

Что же касается массажей и физиопроцедур – то их эффект расслабления или тонизации мышц часто не очень продолжителен, но при этом важно использовать это время и возможность, чтобы дополнить комплексное коррекционное воздействие на осанку.

И самое главное помнить, что каждый из нас отвечает за свое здоровье сам. Никакой доктор не сможет помочь ни вам, ни ребенку, если приходя домой, все реабилитационные мероприятия будут забываться, гимнастика в очередной раз откладываться «на завтра», а ребенок попросту будет сидеть и смотреть мультики перед компьютером.

Поэтому желаю вам активной интересной жизни и отдыха вместе с детьми. И еще – чтобы статью эту прочитали вы просто из интереса, и она бы вам понадобилась только для того, чтобы убедиться, что с вашим ребенком все в порядке.опубликовано econet

Врач-остеопат Усатова Е.В.

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