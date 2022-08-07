Свекольный квас против гипертонии, малокровия и лишнего веса

Свекла – традиционный продукт в нашей стране. Мы часто используем ее при приготовлении салатов, первых и вторых блюд. Но многие даже не подозревают, что корнеплод обладает массой полезных свойств и способен излечить от многих заболеваний, в том числе серьезных.

Особо эффективным является свекольный квас. На протяжении нескольких столетий люди пьют свекольный квас и с помощью него укрепляют свое здоровье. К сожалению, сегодня о пользе чудотворного напитка известно немногим. Людям проще выбросить кучу денег на не всегда эффективные аптечные средства, чем самостоятельно приготовить квас. Надеемся, прочитав нашу статью, вы возьмете себе на заметку целебный напиток и при необходимости воспользуетесь им.

Целебный состав напитка

Первое, что отличает свекольный квас от других напитков – это наличие в его составе не только полезных химических веществ, а и биологически активных компонентов. То есть продуктов брожения.

Способ приготовления напитка позволяет развиться колонии полезных бактерий, которые нормализуют микрофлору кишечника. Это способствует выведению из организма шлаков и токсинов.

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Среди химических веществ можно выделить витамины А, С и РР, а также почти все соединения группы В.

Не менее богат квас на жизненно необходимые микроэлементы, как хром, железо, медь, фосфор, цинк и множество других.

Также в продукте содержится значительное количество питательных веществ-антиоксидантов, как бетанин, кварцетин и др.

В чем конкретно польза от свекольного кваса

Богатый минеральный и витаминный состав позволяет бороться с целым рядом различных заболеваний. Положительное воздействие проявляется на сердечно-сосудистую, мочевыделительную, иммунную системы, желудочно-кишечный тракт и другие системы организма.

Рассмотрим подробнее, от каких именно недугов спасает свекольный квас.

Гипертония

В составе напитка содержится большое количество цезия и рубидия, которые необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Особенно эффективны данные минералы в борьбе с высоким давлением.

Свекольный сок выступает как экстренное средство для снятия высокого давления, так и в качестве лекарства для длительной терапии по нормализации артериального давления.

Для лечения гипертонии достаточно просто регулярно употреблять квас.

Для экстренного понижения давления достаточно выпить стакан свекольного кваса.

Атеросклероз

Также состав напитка положительно воздействует на структуру стенок сосудов. Полезные вещества придают стенкам тонус, делают их более крепкими, а также рассасывают холестериновые бляшки.

Кроме того, квас хорошо расширяет сосуды, и разжижает кровь. Поэтому значительно понижает шанс развития тромбоза.

Всего за месяц можно значительно понизить уровень холестерина в крови, употребляя по стакану напитка каждый день. Соответственно нормализуется циркуляция крови в организме.

Заболевания мочевыделительной системы

Свекольный квас является мочегонным средством, поэтому активно борется с камнеобразованием. Регулярное употребление кваса – залог здоровья ваших почек и мочевого пузыря.

Кроме того, лекарство богато веществами, обладающими противовоспалительными свойствами. Поэтому оно отлично справляется с разными инфекциями в организме, в том числе в органах мочевыделительной системы.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Полезные бактерии носят название пробиотики. Они крайне важны для полноценного функционирования пищеварительной системы организма. Недостаток пробиотиков вызывает расстройство желудка, которое может привести к более серьезным заболеваниям. Свекольный квас улучшает пищеварение и соответственно устраняет проблемы дефекации, как запор или понос.

Также квас уменьшает газообразование в желудке, чрезмерный уровень которого приводит к вздутию и колющим болям живота. Еще регулярное употребление напитка пробуждает здоровый аппетит.

Лишний вес

Свекольный квас выводит из организма побочные продукты обмена веществ, которые также провоцируют ожирение.

Свекольный квас идеально подходит для похудения. Его калорийность составляет всего 90 ккал на стакан напитка. Помимо того, в его состав входят вещества, которые ускоряют метаболизм и позволяют быстрее сбросить лишние килограммы.

Малокровие

Все мы знаем, что яблоки богаты железом, поэтому они очень полезны для людей, страдающих анемией. А что, если мы скажем, что в свекольном квасе содержится в десять раз больше железа, чем в яблоках?

Анемия возникает именно из-за дефицита железа в организме, поэтому, добавив квас в свой ежедневный рацион, можно забыть о проблеме малокровья. А значит, удастся избавиться от головокружений, слабости и сонливости.

Недуги нервной системы

Довольно большой эффект от приема свекольного кваса получает нервная система. Напиток избавляет от бессонницы и способен быстро выводить человека из стресса. Вместе с этим уйдут головные боли, судороги и другие недомогания впоследствии нарушений работы нервной системы.

Кроме того, квас придает организму тонус.

Старение

Данный пункт нельзя назвать недугом, но все же каждый из нас желает замедлить процесс старения. Свекольный квас богат на разные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Продукт одинаково эффективен по отношению к мужчинам и женщинам.

Антиоксиданты позволяют сохранить кожу здоровой, упругой и молодой. Также они обеспечивают здоровье волос и ногтей, делая их крепкими и привлекательными.

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Онкологические заболевания

Все те же антиоксиданты – лучшие защитники от развития злокачественных новообразований. Квас из свеклы предупреждает мутированное перерождение клеток. Поэтому напиток предотвращает образование раковых опухолей во всех системах органов организма.

Чтобы исключить образование опухолей необходимо всего лишь регулярно пить целебный, прохлаждающий напиток.

Лучшие рецепты кваса из свеклы

Наши предки придумали довольно много различных рецептов приготовления чудо-напитка. Поэтому легко можно подобрать рецепт, который придется по вкусу именно вам.

Представляем вам лучшие рецепты приготовления кваса, каждый из которых крайне прост в приготовлении.

Бездрожжевой рецепт

Данный способ приготовления не так полезен для работы ЖКТ, но зато готовится он максимально просто. Тем более что для его приготовления нужно минимальное количество ингредиентов. Все остальные полезные свойства полностью сохранены.

Ингредиенты:

свекла – 4 шт

вода – 3 л.

Приготовление:

1. Помыть и почистить корнеплод. Нарезать некрупными дольками.

2. Поместить продукт в 3-хлитровую банку. Залить свеклу холодной водой.

3. Плотно укрыть банку марлей. Поставить в темное место, чтобы лекарство настоялось.

4. Продукт готов, когда в емкости появятся мелкие пузырьки, которые образуются на дне и поднимаются вверх.

Данный способ приготовления позволяет разнообразить вкус и пользу от напитка. В готовый квас можно добавить измельченную морковь, чтобы усилить целебный эффект.

Придать напитку не только больше пользы, а и вкуса позволит его смешивание с соком клюквы, либо смородины, либо рябины. Также готовый продукт можно смешать с кефиром, тогда усилится польза для ЖКТ.

Рецепт с хлебом

Следующий рецепт более традиционный. В нем собрана максимально возможная польза от кваса.

Ингредиенты:

свекла – 2 больших шт

высохший ржаной хлеб – 3 горбушки

вода – 4 л сахар – 5 ст. л.

Приготовление:

1. Помыть, почистить, нашинковать свеклу. Поместить в стеклянную тару объемом 5 л. Засыпать сахар.

2. Чуть измельчить хлеб, добавит в емкость. Залить водой.

3. Плотно закрыть тару марлей, сложенной в несколько слоев. Поставить в теплое темное место на 4 дня.

4. Регулярно нужно посматривать на квас, изымая с его поверхности пленку.

5. Спустя 4 дня процедить квас.

Хранится хлебный квас из свеклы в холодильнике. Плюсом рецепта является то, что продукт подходит для готовки первых блюд.

Рецепт с соком лимона и изюмом

Данный способ приготовления кваса удивит вас невероятным вкусом. Такой напиток понравится как взрослым, так и детям. Поэтому рекомендуем приготовить сразу несколько порций, ведь разойдется квас на ура. Плюс рецепта в том, что для брожения необходимо не больше 3 дней, поскольку изюм ускоряет процесс.

Ингредиенты:

свекла – 3 шт

вода – 5 л

сахар – 3 ст. л.

изюм – 25 ягод

1/2 лимона.

Приготовление:

1. Кипятить воду около 5 мин. Оставить, чтобы остыла.

2. Засыпать сахар, выжать сок лимона.

3. Помыть, почистить, измельчить корнеплод. Слегка подсушить в духовой печи.

4. Засыпать подсушенную свеклу в стеклянную емкость объемом 5 л.

5. Засыпать в банку изюм.

6. Залить водой с сахаром и соком лимона.

7. Сделать в пластмассовой крышке для банки несколько небольших дырочек. Закрыть емкость с будущим квасом.

8. Укутать пледом. Оставить бродить.

Когда со дна пускаются мелкие пузырьки газа, квас считается готовым. Перед употреблением нужно процедить напиток с помощью 1-2 слоев марли.

Рецепт на дрожжах с медом

Дрожжевой квас с медом – один из самых старинных рецептов. Бродит напиток еще меньший период времени, чем в предыдущем рецепте – до 2 дней. Если количество ингредиентов не будет соблюдено, процесс может занять больше времени.

Ингредиенты:

свекла – 2 небольшие шт

мед – 600 мл

высохший ржаной хлеб – 3 горбушки

пищевые дрожжи – 10 г

вода – 3 л.

Приготовление:

Промыть, очистить, нашинковать свеклу. Слегка подсушить в духовой печи. Поместить измельченный корнеплод в кастрюлю, залить водой, чтобы жидкость слегка покрыла продукт. Варить, чтобы получилась обыкновенная вареная свекла. Поместить вареный продукт в банку, добавить горбушки хлеба, дрожжи и мед. Залить все 3 л воды. Закрыть банку марлей, оставить напиток бродить. Перед употреблением необходимо процедить.

Хранится лекарство в холодильнике в стеклянной таре. Срок годности продукта составляет 7 дней, что является отличным показателем для домашнего кваса.

Рецепт по Болотову

Борис Болотов – известный научный деятель, целебные эликсиры здоровья которого известны во всем мире. Список полезных свойств кваса по Болотову можно перечислять долго и нудно. Обязательно сохраните себе рецепт чудодействующего кваса.

Ингредиенты:

свекла – 6-7 шт (2 кг)

сыворотка – 2 л

сметана – 1 ч. л.

сахар – 5 ч. л.

Приготовление:

Промыть, почистить, измельчить корнеплод. Поместить в стеклянную тару емкостью 5 л. Прогреть в кастрюле сыворотку. Добавить сметану и сахар. Размешать все. Залить свеклу. Закрыть тару марлей, поставить в темное теплое место, пока не начнет бродить. Определить начало процесса можно по появлению пенки на поверхности жидкости. Обычно это происходит через сутки. Через 2 дня, может больше, на поверхности начнет образовываться плесень. Ее нужно регулярно убирать с поверхности. Спустя неделю банку нужно поместить в погреб. Если вы живете в квартире, и не имеете погреба, днем напиток хранится в холодильнике, ночью в комнате. Примерно через 11 суток квас полностью готов.

Целебный квас имеет превосходный вкус и обладает чрезвычайным ароматом. Напиток обычно используется исключительно в лечебных целях. Но это не значит, что его регулярное употребление не сможет просто укрепить организм.

Правила употребления кваса из свеклы

Конечно, квасом можно просто утолить жажду, выпив стаканчик прохладного напитка. Но рассмотрим правила приема кваса в качестве лечебного средства:

1. Похудение. Пить нужно по 200 мл трижды в день примерно за полчаса до еды. Курс диеты – 30 дней, после которых необходим перерыв такой же длительностью. Также напиток можно использовать для разгрузочного дня при любой диете.

2. Лечение заболеваний. Пить нужно по 50 мл трижды в день за час до приема пищи. Квас на сыворотке пьется за полчаса до еды. Чтобы не перегружать желудок, рекомендуется не есть 2 часа после полноценного приема пищи

3. Нельзя выпивать более 1 литра напитка в сутки! Это может спровоцировать расстройство желудка.

Противопоказания к употреблению кваса

Столь полезный напиток имеет некие противопоказания. Виной всему процесс брожения, который может произвести негативное воздействие на ЖКТ в случае повышенной кислотности и на другие системы организма.

Противопоказаниями являются:

гастрит,

язва заболевания суставов типа артрит и др.,

гипотония,

непереносимость отдельных компонентов напитка.

Если у вас возникла побочная реакция от употребления кваса из свеклы, необходимо срочно прекратить его прием. После чего следует обратиться к врачу для выяснения причины возникновения побочной реакции.

Но если перечисленные проблемы вас не беспокоят, смело можете пить чудодействующий напиток. Оценив его пользу, обязательно поделитесь рецептами со своими знакомыми и родными. опубликовано econet.ru.

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