Перец ЧИЛИ от боли и лишнего веса

Перец чили, а именно капсаицин в его составе, обладает как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами, а также демонстрирует некоторые перспективы в лечении рака и симптомов аллергии и потере веса.

Перцы чили являются основным ингредиентом кухни в Центральной Америке, Азии и Индии, и вы можете найти бесчисленное количество сортов острого соуса, часто со словами «ад», «безумие» или «огонь» в названии. Разумеется, именно ради ощущения остроты многие добавляют перец чили в пищу, и именно от него происходят его лечебные свойства, включая облегчение боли. Остротой чилийский перец обязан капсаицину, соединению, вырабатываемому для защиты перца от грибка.

Капсаицин бесцветный и не имеет запаха, но когда вы его потребляете, он обманом заставляет мозг чувствовать тепло в тех местах, где он касается вашего тела. Интересно, что птицы не подвержены влиянию капсаицина, и это позволяет им распространять семена чили для выживания растения.

Практически все остальные млекопитающие, однако, подвержены его влиянию - хотя люди считаются единственным животным, которое сознательно его ест.

Как перец чили обманывает ваш мозг

Ваша нервная система содержит белки терморецепторов, известные как TRPV1. Расположенные в клетках вашей кожи и пищеварительной системы, эти рецепторы остаются неактивными, если вы не подвергаетесь воздействию температур выше 107,6 градусов по Фаренгейту (42 градуса Цельсия).

К этому моменту вы испытаете жар и боль, которые заставят вас держаться подальше от источника тепла. Когда вы едите перец чили, капсаицин связывается и активирует TRPV1, поэтому, даже если вы на самом деле не в опасности, ваше тело думает, что оно подвергается сильной жаре.

Как объясняется в Нью-Йорк Таймс:

«... у млекопитающих он [капсаицин] стимулирует те же самые болевые рецепторы, которые реагируют на реальное тепло. Острота перца чили технически не является вкусом, это ощущение жжения, опосредованное тем же механизмом, который оповестил бы вас, что кто-то поджег ваш язык».

Интенсивность остроты в перцах измеряется шкалой Сковилла, разработанной фармацевтом Уилбуром Линкольном Сковиллом в 1912 году. В то время как болгарский (сладкий) перец имеет нулевое значение, чистый капсаицин может превосходить 15 миллионов единиц шкалы Сковилла (ЕШС).

Для сравнения, острота перцев халапеньо варьируется от 2500 до 8000 ЕШС, а у карибских красных перцев может превышать 350 000. «Перцы-привидения», которые еще более остры, находятся на уровне около 900 000 ЕШС. Я выращиваю три перца-привидения и могу подтвердить, что они действительно очень острые.

Ощущение жжения от перца чили в конечном итоге приводит к облегчению боли

Капсаицин помогает частично облегчить боль, истощая в вашем теле запасы вещества P., химического компонента нервных клеток, который участвует в передаче сигналов боли в мозг. Он также снижает чувствительность сенсорных рецепторов вашей кожи.

Вот почему он используется в топических обезболивающих кремах и патчах (некоторые из них содержат эквивалент 10 миллионов ЕШС). На самом деле именно ощущение очень сильного жжения, по иронии, в конечном итоге снимает боль.

Gizmodo объяснил:

«При наружном применении, чили вызывают ощущение жжения, поскольку капсаицин активирует TRPV1 в нервных окончаниях на коже. Однако, если его воздействию подвергаться достаточно долго, эти болевые нервные окончания «истощатся», исчерпав свои внутренние запасы химических веществ.

Нервные клетки перестают реагировать на все, что может вызвать боль, и поэтому вы больше не сможете ее чувствовать. Вот почему хроническое воздействие капсаицина действует как анальгетик».

Чаще всего изучается влияние капсаицина на облегчение постгерпетической невралгии или боли, связанной с опоясывающим лишаем, и связанной с ВИЧ нейропатией, хотя он показывает многообещающие результаты и в лечении других видов боли.

В одном исследовании человек с постоянной болью из-за ран от взрыва бомбы испытывал 80-процентное снижение симптомов боли после использования капсаицина (8%, известные как высокая концентрация).

Было также обнаружено, что для облегчения боли, связанной с остеоартритом, подходит топическое лечение капсиацином 0,025% (низкая концентрация), при этом 80% пациентов испытывали улучшение после двух недель приема четыре раза в день.

Он также помогает уменьшить или устранить жжение, зуд и покраснение кожи, связанные с умеренным и тяжелым псориазом. Существует даже назальный спрей, содержащий капсаицин, который значительно уменьшил симптомы аллергического ринита в исследовании 2009 года.

Капсаицин также играет определенную роль в потере веса

Терапевтические свойства капсаицина не ограничиваются обезболиванием. Ученые также исследовали его роль в потере веса, в том числе его использование для избирательного разрушения нервных волокон, которые передают информацию из кишечника в мозг.

Хотя эта процедура, имеет «значительное» влияние на вес, она также может иметь серьезные долгосрочные последствия для вашего здоровья.

К счастью, капсаицин может быть эффективен в снижении веса, если добавить его в рацион, а не делать операцию. Исследования показали, что это вещество может бороться с ожирением, уменьшая потребление калорий, жировые отложения и уровень жиров в крови, а также бороться с накоплением жира путем активации полезных изменений в белках вашего организма.

Опять же, это работает только тогда, когда капсаицин используется в качестве пищевой добавки, без хирургических вмешательств.

Часть пользы может быть обусловлена ​​воздействием его остроты, поскольку он является веществом, которое может временно увеличить термогенез в организме, процесс, при котором ваше тело сжигает топливо, такое как жир, чтобы создать тепло, который положительно воздействует на метаболизм и жировые отложения.

Исследования показывают, что употребление термогенных продуктов может повысить ваш метаболизм на 5 процентов и увеличить сжигание жира до 16 процентов. Это даже может противодействовать снижению скорости метаболизма, которое часто происходит с потерей веса.

Капсаицин может помочь убить раковые клетки

Капсаицин обладает как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами, и демонстрирует перспективы в лечении рака. Исследования показали, например, что он подавляет рост клеток рака предстательной железы человека, оставляя здоровые клетки целыми и невредимыми.

В одном исследовании около 80 процентов клеток рака предстательной железы у мышей были убиты капсаицином, тогда как опухоли, подвергшиеся лечению, сократились примерно до одной пятой от размера нетронутых опухолей.

Также показано, что капсаицин эффективен против раковых клеток молочной и поджелудочной железы и мочевого пузыря, хотя вам может понадобиться его невероятно большое количество для достижения такой пользы (например, восемь перцев хабанеро в неделю).

4 варианта естественного облегчения боли

Если вы ищете естественные методы снятия боли, то капсаициновый крем - это один из вариантов.

Пять других опций, равного уровня перспективности, включают:

1. Босвеллию — Также известная как босвеллин или «индийский ладан», эта трава содержит противовоспалительные соединения. Это один из моих личных фаворитов, поскольку я видел, как хорошо он помогает многим пациентам с ревматоидным артритом.

2. Астаксантин — Было показано, что астаксантин очень полезен против боли в суставах, вызванной воспалением. Исследования показали, что он снижает ядерный фактор «каппа-бета», главный выключатель воспалительного ответа. Он также уменьшает фактор некроза опухоли и другие провоспалительные цитокины, которые вызывают воспаление и боль.

3. Дьявольский коготь — Южноафриканская трава, которая особенно эффективна против боли, вызванной воспалением, включая артрит и боль в мышцах.

4. Лазеротерапия 4 класса K-Laser — Если вы страдаете от боли в результате травмы, артрита или воспаления, я настоятельно рекомендую вам попробовать терапию К-Laser. Это может быть отличным выбором для многих заболеваний, сопровождающихся болью, включая серьезные травмы.

K-Laser - это инфракрасная лазерная терапия 4 класса, которая помогает уменьшить боль, воспаление и ускорить заживление тканей - как в твердых, так и в мягких тканях, включая мышцы, связки или даже кости.

Эти преимущества, как полагают, являются результатом повышенной микроциркуляции, поскольку лечение стимулирует приток красных кровяных телец к области лечения. Венозный и лимфатический возврат также усиливаются, как и оксигенация этих тканей.

Поиск естественных способов облегчения боли – это разумное решение

В дополнение к капсаицину и альтернативам, упомянутым выше, следующие варианты также помогут облегчить боль.

1. Откажитесь или радикально уменьшите количество обработанной пищи, зерна и сахара в вашем рационе — Отказ от зерен (особенно пшеницы) и обработанных сахаров (особенно концентрированной фруктозы) приведет к снижению уровня инсулина и лептина и резистентности к ним, что является одной из наиболее важных причин производства воспалительных простагландинов.

Вот почему отказ от сахара и сладостей настолько важен для контроля боли и других типов хронических заболеваний.

2. Начните принимать высококачественный жир омега-3 животного происхождения — Мой личный фаворит - масло криля из-за его высокой биодоступности и естественного астаксантина, который защищает его от прогорклости.

Омега 3-жиры являются предшественниками противовоспалительного класса простагландинов, которые регулируют воспаление. (Фактически, именно так действуют противовоспалительные, обезболивающие препараты, они манипулируют простагландинами, но таким образом, что это может иметь разрушительные и даже опасные для жизни побочные эффекты.)

3. Оптимизируйте производство витамина D с помощью регулярного воздействия солнца или безопасного солярия, это посредством различных механизмов уменьшит вашу боль.

4. Техника эмоциональной свободы (ТЭС) - это нелекарственный подход для лечения боли всех видов. ТЭС заимствует из принципов акупунктуры, что помогает вам сбалансировать вашу тонкую энергетическую систему.

Она помогает разрешать лежащие в основе, часто подсознательные, отрицательные эмоции, которые могут усугубить вашу физическую боль. Стимулируя (постукивая) хорошо подходящие акупунктурные точки кончиками пальцев, вы перебалансируете свою энергетическую систему, которая имеет тенденцию рассеивать боль.

5. Хиропрактика — Многие исследования подтвердили, что хиропрактика намного безопаснее и дешевле, чем аллопатические медицинские процедуры, особенно при боли, например, в пояснице.

Квалифицированным специалистам по хиропрактике, остеопатии и натуропатии можно довериться, так как они прошли обширную подготовку по вопросам лечения расстройств скелетно-мышечной системы во время обучения в аспирантуре, которая длится от четырех до шести лет. Эти специалисты здравоохранения проходят комплексное обучение лечению проблем опорно-двигательного аппарата.

6. Иглоукалывание может также эффективно уменьшить многие виды боли. Клинические исследования на людях обнаружили «очевидный и надежный» эффект иглоукалывания при лечении боли в спине, шее и плечах, остеоартрите и головных болей.

7. Физическая и массажная терапия как было показано, так же полезны, как и хирургическое вмешательство при таких болезненных состояниях, как порванный хрящ и артрит.

8. Астаксантин является одним из наиболее эффективных жирорастворимых антиоксидантов. Он обладает очень сильными противовоспалительными свойствами и во многих случаях работает гораздо эффективнее лекарств. Чтобы получить анальгетический эффект, обычно требуются более высокие дозы; вам может понадобиться 8 мг или более в день для его достижения.

9. Имбирь — Эта трава обладает сильной противовоспалительной активностью и облегчает боль и успокаивает желудок. Свежий имбирь хорошо заваривать в кипящей воде как чай или тереть в овощной сок.

10. Бромелайн — Это фермент, содержащийся в ананасах, является естественным противовоспалительным. Его можно принимать в форме добавки, но также полезно есть свежие ананасы, особенно богатый бромелайном стебель.

11. Цетил-миристолеат (CMO) — Это масло, содержащееся в рыбе и сливочном масле, действует как «смазка для суставов» и противовоспалительное. Я использовал его, чтобы избавиться от ганглиозной кисты и мягкого раздражающего синдрома запястного канала, который появляется, когда я слишком долго печатаю на неэргономичных клавиатурах. Я использовал для этого топический препарат.

12. Примула вечерняя, черная смородина и масло огуречника — Они содержат важную жирную гамма-линоленовую кислоту (GLA), которая полезна для лечения боли при артрите.опубликовано econet

Д-р Джозеф Меркола

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