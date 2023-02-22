Как определить проблемы со здоровьем по привкусу во рту

Особый привкус во рту, который появляется у человека без видимой на то причины, может служить хорошей подсказкой врачу.

Многие врачи при обследовании пациента спрашивают у него, присутствует ли во рту необычный привкус. На то есть веские причины, ведь целый ряд заболеваний сопровождается изменением привкуса во рту, что является отличной подсказкой для постановления диагноза. Так, давайте разберемся, какой вкус имеют определенные заболевания.

У каждой болезни свой вкус. Как определить свой диагноз по привкусу во рту

Сладкий

После десерта во рту еще некоторое время ощущается сладость. Но бывают ситуации, когда та сладость чувствуется, независимо от того, что съел человек. Итак, возможные причины навязчивого сладкого привкуса:

Отравление ядами. Токсины в организме воздействуют на несколько систем органов одновременно, поэтому отравление часто сопровождается изменением привкуса. Поэтому если у Вас в памяти есть контакт с пестицидами, фосгеном или другими ядами, лучше сразу обратиться в токсикологическое отделение больницы для быстрой диагностики недуга;

Нарушенная выработка гормона инсулина. Причиной навязчивой сладости во рту может быть чрезмерное количество сахара в крови, спровоцированное нарушениями работы поджелудочной железы. Механизм явления довольно простой: сахар из лимфатической системы попадает в слюну, подслащая ее. Поэтому лучше сразу посетить эндокринолога для определения уровня сахара в крови, чтобы не спровоцировать развитие сахарного диабета. Дисфункция поджелудочной железы также может провоцировать появление во рту кисло-сладкого привкуса, который нередко сопровождается изжогой. Это является первым подозрением на панкреатит;

Проблемы с нервной системой . Если нервные волокна повреждаются, мозг не может качественно обработать полученную информацию, что приводит к сладковатому ощущению во рту. Причиной могут выступать обыкновенные бактериальные и вирусные инфекции. В таком случае нужно сдать общий анализ крови, и направиться с ним к терапевту;

Затяжные стрессы. Гормон стресса имеет свойство повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому в периоды депрессии люди нередко могут ощущать сладость на языке, которая появляется сразу после возникновения стрессовой ситуации;

Заболевания, образованные воздействием синегнойной палочки. Такая бактерия, поражая легкие или ротовую полость, также провоцирует сладковатый привкус. Все дело в продуктах обмена микроорганизма;

Отказ от курения. Первое время, когда человек бросает курить, во рту чувствуется сладость после приема пищи.

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Кислый

Данный пункт сопровождается не только кислым привкусом во рту. Часто человека тревожит изжога и отрыжка. Рассмотрим возможные причины указанных явлений:

Болезни ЖКТ. Г астрит, язва, рефлюкс и другие заболевания желудочно-кишечного тракта часто имеют симптомы повышенной кислотности. Указать на данные болезни могут сопутствующие симптомы такие, как боли в верхней области живота, проблемы со стулом, общее ослабление организма и периодическая тошнота. В таком случае нужно как можно скорее обратиться к гастроэнтерологу;

Болезни зубов. Нетрудно догадаться, что проблемы ротовой полости почти всегда меняют привкус во рту. Кариес, пародонтит и другие проблемы с зубами вызывают повышенную кислотность в ротовой полости. Если сопутствующими симптомами являются зубная боль и припухлость, нужно обратиться в стоматологическую клинику;

Беременность . Увеличение размеров матки вызывает давление в брюшной полости;

Ночной жор. Если на ночь съесть много еды, утром появится неприятный привкус.

Горький

Горечь во рту – наиболее неприятный признак. Причин тому может быть несколько, а именно:

Заболевания печени и желчевыделительной системы. Желчь обладает горьким вкусом, и при заболеваниях указанных органов она попадает в ротовую полость, вызывая жгучую горечь. Это может быть холецистит, камни в желчном пузыре и другие заболевания. Сопутствующие симптомы: тошнота, острая боль в правом верхнем углу живота. Необходимо обращение к гастроэнтерологу;

Злоупотребление жирной пищей . Она также вызывает чрезмерное выделение желчи;

Любовь к спиртному. Аналогичный принцип появления горечи;

Частый прием медикаментов против аллергии. Виной всему воздействие на иммунную систему, что вызывает общие нарушения в работе ЖКТ и желчевыделительной системы.

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Соленый

Такая проблема обычно спровоцирована несерьезными факторами. Но все же проблема может быть и в инфекционных заболеваниях.

Возможными причинами являются:

Бактериальные и грибковые болезни носоглотки. Если такие болезни сопровождаются выделением слизи, может ощущаться соленый привкус, который вызван непосредственно попаданием в ротовую полость того вещества;

Болезни слюнных желез. Многие патогенные микроорганизмы нарушают работу слюнных желез. Необходимо обращение к стоматологу;

Злоупотребление алкоголем, табачными изделиями и сладкой водой . Виной всему повреждение слизистой ротовой полости;

Отсутствие гигиены рота. В таком случае нужно чаще чистить зубы и пить до 2 л воды каждый день.

Прочитав нашу статью, у Вас могут появиться более точные подозрения на определенное заболевание. Но все же мы настойчиво рекомендуем при появлении странного привкуса во рту сразу обратиться к врачу для правильной диагностики причины и своевременного ее лечения!опубликовано econet

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