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Узнать вовремя: 10 признаков того, что печень серьезно больна

Источник: headinsider.net 06 марта 2023 5870
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Действительно, очень важно быть во всеоружии, чтобы вовремя распознать имеющиеся неполадки в работе печени или вовсе не допустить их возникновение. Но если вы все же заметили, что что-то пошло не так, советуем обратиться к врачу.

Узнать вовремя: 10 признаков того, что печень серьезно больна

У нас только одна печень и нам необходимо о ней заботиться! Она не только помогает отфильтровывать токсины и очищать кровь, но также способствует балансировке гормонов, и играет большую роль в переработке и распределении питательных веществ из пищи. Как же узнать, что печень нуждается в помощи и как ее оказать? Давайте узнаем об этом далее в статье.

Как же узнать, что печень нуждается в помощи и как ее оказать?

Существует ложное представление, что чтобы повредить печени необходимо быть чуть ли не алкоголиком, но на самом деле существуют и другие причины, которые могут вызвать ее повреждение и болезнь. Это может быть, к примеру, банальный прием какого-либо вида медицинских препаратов и вспомогательных средств, который практикует большинство из нас.

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Больная печень: на что стоит обращать внимание

Следующие симптомы указывают на наличие заболеваний печени:  

1. Бледные, белые или желтые ногти

2. Появление синяков в разных местах на теле

3. Желтизна кожи и глаз (разлитие желчи)

4. Боль в животе и вздутие

5. Отёки ног и лодыжек

6. Зудящая кожа

7. Чёрная моча

8. Бледный стул, либо стул кровавого или дегтярного цвета

9. Хроническая усталость

10. Тошнота или рвота

11. Потеря аппетита

Если вы заметите у себя наличие одного или более указанных выше симптомов, вначале вам следует очистить печень, сменив свой рацион питания. Сосредоточьтесь на употреблении более здоровой пищи, к примеру, овощей и фруктов, прекратите кушать рафинированные продукты, и тех, которые подверглись технологической обработке; сбалансируйте свои порции.

Как очистить печень

  • Пейте много воды.

  • Сконцентрируйтесь на употреблении органических продуктов и избегайте употребления продуктов, содержащих ГМО.

  • Прекратите употреблять все виды рафинированных сахаров, включая белый, коричневый, свекловичный и тростниковый сахар, так же как и сок сахарного тростника, и его кристаллы.

  • Сбалансируйте свой рацион – увеличьте прием полезных жиров, ферментированных пищевых продуктов, нежареных орехов, проросших зерен, семян, сырых продуктов и белков растительного  и животного происхождения.

  • Увеличьте употребление листовых овощей зеленого цвета, богатых витаминами B, C и K, а также минералами  — магнием и фолатами.

  • Увеличьте прием серы посредством употребления большего количества капусты кале, брокколи, брюссельской капусты, спаржи, лука, чеснока и яиц от кур свободного выгула.

  • Избегайте употребления рафинированных масел, провоцирующих возникновение воспалений. К ним принадлежат растительное, соевое, кукурузное, хлопковое, каноловое, сафлоровое и подсолнечное масла.

  • Замените вышеупомянутые масла более здоровой их альтернативой, такой как кокосовое и пальмовое масла, топлёное масло из молока буйволицы, масло авокадо и масло из молока коровы, которую кормят подножным кормом.

  • Увеличьте прием продуктов, богатых на аминокислоты, таких как капуста, свекла, петрушка, шпинат, яйца от кур свободного выгула и куриное мясо.

  • Ограничьте употребление фруктозы до двадцати пяти грамм в сутки.

  • Увеличьте прием диетической клетчатки до тридцати пяти грамм в сутки за счет потребления брюссельской капусты, капусты брокколи, артишоков, авокадо, семян чиа и льна.

  • При любой возможности старайтесь избегать употребления алкоголя (мы знаем, что это не совсем популярно, но вы же хотите быть здоровыми?).

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Продукты, указанные ниже, должны стать неотъемлемой частью вашего рациона, так как они лучше всего справляются с чисткой и восстановлением печени.

Узнать вовремя: 10 признаков того, что печень серьезно больна

Два лучших вспомогательных средства для лечения печени

Куркума

Куркуму следует употреблять каждый день, так как она чрезвычайно полезна для здоровья всего организма. А благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, она помогает предотвратить разрушение печени  и восстановить ее функцию. Обратите внимание, что куркумин (вещество, которое содержится в куркуме) более эффективно впитывается в сочетании с черным перцем.

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Расторопша пятнистая

Расторопша пятнистая – еще один важный продукт, который прекрасно справляется с защитой печени. В нем содержится силимарин — мощное противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное и противофиброзное вещество, которое защищает печень от разрушений, вызванных действием алкоголя, медикаментов, токсинов и вирусов.

Действительно, очень важно быть во всеоружии, чтобы вовремя распознать имеющиеся неполадки в работе печени или вовсе не допустить их возникновение. Но если вы все же заметили, что что-то пошло не так, советуем обратиться к врачу. Взятие функциональной пробы печени может стать первым шажком на пути ее оздоровления. Не забывайте заботиться о себе и будьте здоровы!опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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