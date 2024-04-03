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2 техники для омоложения глаз

Источник: Econet 03 апреля 2024 6706
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Упражнения на укрепление глазных мышц повышают фокусирующую способность глаз. Эти 2 простые техники тренируют все глазные мышцы. Ваше зрение станет более четким и ясным.

2 техники для омоложения глаз

Техника «Выдыхающего Быка» для силы глаз и омоложения организма

Техника Выдыхающего Быка — поистине чудодейственное упражнение, предложенное Джорджем Клементсом, специалистом в области естественного оздоровления и автором многих книг о здоровье:

1. Выдохните весь воздух из легких (выдыхайте долго и равномерно).

2. В конце выдоха хорошенько прокашляйтесь, а затем на несколько секунд задержите дыхание. Это создаст в легких вакуумный эффект, который позволит вывести больше токсинов из тела.

3. В завершение, выдавите последнюю каплю воздуха из легких. Удаляя из легких застоявшийся воздух, мы освобождаем место для свежего воздуха. После такого выдоха дышится легко и свободно.

Застарелый воздух гасит нашу жизненную силу, в то время как свежий воздух наполняет нас энергией.

Вы заметите, что после выполнения этого упражнения ваше зрение станет более четким и острым. Это послужит вам стимулом для ежедневной практики. В итоге вы придете к выводу, что техника Выдыхающего Быка очень эффективна для расслабления и восстановления глаз, легких и всего тела.

Тренажер для глаз

Регулярная практика с тренажером для глаз тренирует все глазные мышцы. Поместите рисунок на расстоянии двенадцати сантиметров от своего носа (или отксерьте его и повесьте на стену). Кончик вашего носа должен смотреть строго в центр круга.

2 техники для омоложения глаз

1. Держа голову неподвижно, передвигайте глаза по стрелке «вверх» и «вниз» (четырнадцать раз).

2. Затем перемещайте взгляд по стрелке «влево» и «вправо» (четырнадцать раз).

3. Проделайте то же движение по стрелкам «правая диагональ» и «левая диагональ» (четырнадцать раз).

4. Теперь сделайте глазами полный круг по часовой стрелке, по пути фиксируя взгляд на каждой цифре (четырнадцать раз).

5. Повторите эту же процедуру против часовой стрелки (четырнадцать раз).

Выполняйте это упражнение два — три раза в неделю. опубликовано econet

©Дипак Чопра

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Источник: https://econet.kz/

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