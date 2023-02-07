Сухая кожа: Как убрать сухость и сохранить молодость лица

Сухая кожа отличается высокой чувствительностью к неблагоприятным воздействиям. Она лишена блеска, быстро теряет эластичность, морщины на сухой коже появляются рано. При уходе за такой кожей главное - регулярное питание и увлажнение, защита ее от солнечных лучей.
Сухая кожа - это тонкая, вялая, бледная, с недостаточным количеством кровеносных сосудов, с морщинками и складками, шелушится. Даже у подростков могут на щеках, под глазами и в уголках рта появиться морщины. При сухой коже появляются ломающиеся линии капилляров, шелушение, сухие пятна, покраснения, воспаляющиеся на холоде. Сальные железы не выделяют достаточного количества жира, и кожа становится обезвоженной.
За сухой кожей следует тщательно и правильно ухаживать. Если этого не делать, то появятся морщины.
Для мытья следует применять только кипяченую или смягченную бурой воду. По возможности нужно обходиться без мыла; не употреблять туалетную воду, содержащую спирт.
Протирать лицо теплым подсолнечным маслом. Очищать кожу следует кремом, после чего удалять остаток крема с помощью очень мягкого тонизирующего средства, такого, как розовая вода или травяная настойка (отвар).
Умывайте лицо водой и хорошо очищайте его. Если боитесь, что пересушите кожу, наложите достаточно большое количество увлажняющего крема.
Попробуйте умываться молоком. Вместо мыла можно пользоваться миндальной или овсяной мукой (толокном).
Для этого типа кожи очень важны питание и защита. Вечером не выходите на улицу без увлажняющего крема. Если же кожа очень сухая, восстановите ее жирным питательным кремом, приблизительно через 20 минут снимите его избыток.
Нужно знать, что кожа впитывает необходимое количество крема за 10 минут, а избыток жира только закупоривает поры.
Сухая кожа отличается высокой чувствительностью к неблагоприятным воздействиям. Она лишена блеска, быстро теряет эластичность, морщины на сухой коже появляются рано. При уходе за такой кожей главное - регулярное питание и увлажнение, защита ее от солнечных лучей.
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Очищают сухую кожу 2 раза в день.
При сухой коже необходимо не менее двух раз в неделю делать питательные и увлажняющие маски.
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Творожная маска. 100 г свежего жирного творога, 0,5 ч. ложки буры, 1 желток, 1 ч. ложка сметаны, 0,5 ч. ложки лимонного сока.
Миндальная маска (укутывание по типу парафина). 100 г миндального масла (можно вазелинового), 2 cm. ложки касторки, 5-10 капель бензальдегида. Накладывать эту маску следует теплой, почти горячей, на 25 минут.
После такой маски кожа лица будет очень гиперемирована, усилится прилив крови, а также улучшится питание кожи лица.
Маска может быть самостоятельной процедурой, а также с добавлением массажа лица, который делается после нее.
Дрожжевая маска.
Дрожжи без мыльного порошка, с добавлением сливок или сметаны - на 15 минут. Если кожу стягивает - питательный крем.
Питательная маска из льняного семени для сухой кожи, раздражающейся от холода, ветра.
Льняное семя, 2 cт. ложки, варить в 2 чашках воды до разваривания.
Накладывать на кожу лица как можно более горячей на 20 минут.
Питательная маска при очень сухой и раздраженной коже.
По 5 г дубовой коры, череды, ромашки, липового цвета, шалфея, мяты - на 1 л воды. Все это заварить в 1 л воды. Настоять 30-45 минут, процедить. Протирать кожу лица, можно после чистки лица разводить этим настоем трав сушащую маску. Если нет гнойничков, хорошо также сушащие маски разводить после чистки лица календулой пополам с дистиллированной водой.
Дрожжевая маска.
Дрожжи развести теплым молоком (1/2 пачки дрожжей + 1/2 ст. ложки молока), соединить с довольно теплым оливковым маслом. Если получится жидкая масса - добавьте дрожжей.
Апельсиновая маска.
Маска для сухой, вялой кожи.
Приготовление: истолочь каждую траву отдельно в ступке, потом смешать все травы, распределить 2 части трав и одну часть толокна (ржаной муки). Заварить до консистенции сметаны. Держать 15-20 минут.
Болтушка для сухой раздражительной кожи.
Маска для сухой и нормальной кожи "Зеленая".
Добавить несколько капель зеленки.
Питательная маска для сухой чувствительной кожи.
Желток, оливковое масло и лимон взбить в эмульсию. Пучок петрушки облить кипятком (в небольшом количестве) и 1 ст. ложку этого отвара соединить с эмульсией.
К 1 яичному желтку прибавить 0,5 ч. ложки меда темного цвета (например, гречишного), 3-4 капли растительного масла и 10 капель лимонного сока. Смесь взбить до образования пены, а затем добавить 1 ч. ложку овсяной муки или размолотых овсяных хлопьев. Маска не только очищает и питает кожу, но и регулирует водный баланс.
1 яичный желток разотрите с 100 г сметаны, а затем добавьте в тщательно измельченную пудру лимонную корку и оставьте в закрытом сосуде. Через 15 минут к смеси добавьте 1 ч. ложку растительного масла и хорошо размешайте. Затем толстым слоем нанесите на кожу и оставьте до высыхания. Смойте маску водным раствором петрушки. Завершите процедуру холодным компрессом. Такую маску рекомендуют делать, если после рабочего дня вам нужно хорошо выглядеть, например, предстоит отправиться в театр, в гости.
Она подойдет тем, у кого кожа лица сильно шелушится. Возьмите 100 г меда, 2 желтка, 100 г растительного масла. Хорошо разотрите и слегка подогрейте. Накладывайте маску в несколько приемов с интервалом 5-7 минут, а смывайте ватным тампоном, смоченным в отваре липы.
Смягчает и тонизирует любую кожу. Возьмите 0,5 чашки молока, 2 ст. ложки овсяных хлопьев и такое же количество настоя бузины. Хлопья проварите в молоке так, как варят кашу. Когда смесь станет мягкой, добавьте настой бузины. Полученную массу еще теплой нанесите на лицо и шею толстым слоем. Смойте ее теплой водой, а затем лицо ополосните прохладной.
Питает, увлажняет, отбеливает кожу. Готовят ее из творога, оливкового масла, молока и морковного сока. Компоненты возьмите в равных соотношениях, хорошо разотрите и нанесите на лицо толстым слоем. Смойте маску теплой водой, а затем протрите лицо и шею кусочком льда.
Для увядающей, усталой кожи.
Все смешать и взбить до образования пены. Затем наложить маску толстым слоем. Снять маску теплым полотенцем и протереть лицо розовой водой.
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1-2 чашки свежего или замороженного сока клубники или смородины, по 1 дес. ложке ланолина и измельченных до пудры овсяных хлопьев. Сначала растворите ланолин на водяной бане, затем добавьте хлопья. Взбивайте массу до образования однородной смеси, и, продолжая взбивать, постепенно добавляйте сок.
Все тщательно перемешать. Полученное пюре разогреть на водяной бане и горячей смесью намазать лицо. Чтобы маска подольше сохраняла тепло, накройте лицо тканью.
Взбить желток с маслом до получения однородной массы.
1 ст. ложка мякоти клубники (персиков, абрикосов, малины или 1 небольшое яблоко), 1 ч. ложка сметаны, 1 ч. ложка крахмала. Ягоды размять (яблоко натереть на терке), добавить сметану, тщательно перемешать, всыпать крахмал и еще раз перемешать.
1 яблоко, 1 яичный желток.
Яблоко испечь, очистить от кожуры и размять вилкой.
Взбить яичный желток и добавить к кашице из яблок.
Все тщательно перемешать.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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