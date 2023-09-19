Спондилез: Упражнения для укрепления мышечного корсета

До сих пор среди врачей различных специальностей нет единого мнения о том, что именно является причиной спондилеза (или, как его еще называют, деформирующего спондилеза). Но большинство из них сходятся на том, что одной из основных причин является недостаточная физическая активность современного человека – гиподинамия.

Спондилез – хроническое заболевание позвоночника, сопровождающееся деформацией позвонков вплоть до их сращения, вызванной разрастанием костной ткани на их поверхности в виде выступов и шипов (остеофитов) и их дегенерацией, приводящей к сужению просвета позвоночного канала и межпозвонковых отверстий. Остеофиты – это своеобразный ответ организма на разрушение межпозвонкового диска, поэтому ряд специалистов называют спондилез конечной стадией развития остеохондроза. Редкие нагрузки на фоне гиподинамии (как, например, периодические выезды на дачу с копанием огорода или такие же периодические походы в тренажерный зал) приводят к микротравмам позвоночных связок, на месте которых впоследствии и возникают остеофиты. Кроме того, свою роль играют длительные статические перегрузки позвоночника, а также процессы старения организма.

Спондилез: Как жить без боли в спине

Первые признаки спондилеза могут проявляться уже к 30 годам, хотя принято считать, что это заболевание возникает у людей пожилого возраста.

Раннее развитие спондилеза может быть спровоцировано искривлением позвоночника в результате неправильной посадки за партой, за компьютером, во время чтения книг и других занятий, требующих длительного сохранения вынужденного положения. У мужчин это заболевание встречается в 3 раза чаще, чем у женщин.

Разновидности спондилеза связаны с локализацией патологических процессов. Принято выделять спондилез шейного, грудного и поясничного отделов.

Костные разрастания приводят к фиксации позвоночного сегмента, вызывая раздражение нервных корешков. Одновременно с этим происходит напряжение мышц вокруг пораженного сегмента, что в совокупности не дает позвоночнику выполнять амортизационную функцию, выпрямляя его физиологические изгибы.

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На начальном этапе спондилеза человек может не ощущать боли. Единственное проявление заболевания выражается в некотором ограничении движений.

По мере увеличения сдавливания нервных окончаний (компрессии межпозвонковых дисков) в пораженном отделе позвоночника возникают боль и ограничение его подвижности. Спина начинает болеть постоянно, независимо от того, двигается человек или находится в состоянии покоя. К вечеру боль усиливается, не стихая и ночью.

Чаще всего спондилез поражает шейный отдел позвоночника (рис. 109). Ему в большей степени подвержены люди, занимающиеся интеллектуальным видом деятельности, а значит, длительное время проводящие за компьютером, написанием бумаг, чтением документов и т. д.

Одним из симптомов этого заболевания являются различные сосудистые нарушения: головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, перепады давления.



Рис. 109. Спондилез шейного отдела позвоночника

Спондилез грудного отдела позвоночника встречается реже, но имеет более выраженную клинику. Он характеризуется болевым синдромом в среднем и нижнем отделах позвоночника, который зачастую проявляется только с одной стороны.

Если в процессе заболевания происходит сдавливание спинномозговых нервов, то боль может отдавать в грудину и грудную клетку. В случае воспаления при пальпации легко определяются участки отечных спазмированных мышц вдоль позвоночника и спереди грудной клетки.

Спондилез поясничного отдела, как правило, локализуется в области 4-го и 5-го поясничных позвонков. Он может быть как односторонним, так и двусторонним.

Костные разрастания в виде шпор и колец не сдавливают нервные корешки, а раздражают их, что проявляется в специфической симптоматике. В частности, может наблюдаться симптом ложной перемежающейся хромоты: жалобы на дискомфорт в ягодице, бедре, голени – ноги «немеют», «деревенеют», «делаются ватными» и т. д.

Этот дискомфорт появляется при ходьбе или вертикальной статической нагрузке, действующей довольно длительное время.

Почему симптом назван ложной хромотой? Потому что, в отличие от настоящей перемежающейся хромоты, боль проходит, стоит лишь больному лечь, свернувшись калачиком, или наклонить туловище вперед.

Все разновидности спондилеза носят хронический характер и развиваются в течение длительного времени. Нередко спондилез и остеохондроз возникают и развиваются одновременно.

Для благоприятного прогноза очень важно выявить заболевание на начальном этапе его развития. Это можно сделать с помощью рентгенографического исследования позвоночника, компьютерной и магниторезонансной томографии.

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Раннее выявление на снимках позвоночника остеофитов – отличительного признака спондилеза – позволяет своевременно принять меры по предотвращению его прогрессирования и сохранить подвижность (на финальной стадии позвонки срастаются друг с другом – конечно, при таком положении дел позвоночник не может выполнять своих двигательных функций).

Лечение обострений спондилеза направлено в первую очередь на устранение боли и воспаления.

Лекарственные препараты, назначаемые с этой целью, не устраняют причину нарушений, а лишь облегчают состояние больного. Это в первую очередь нестероидные противовоспалительные средства: ибупрофен, индометацин, диклофенак, кетонал, мовалис. Кроме того, используют новокаиновые блокады, парентеральное (внутримышечное) введение баралгина, кеторола. Как правило, в результате этих инъекций трудоспособность больного восстанавливается в течение нескольких дней.

Очень полезны в этот период щадящий массаж и физиопроцедуры (электрофорез с новокаином, диадинамические токи, ультразвук).

Но в дальнейшем, чтобы предотвратить прогрессирование болезни, необходимо регулярно заниматься лечебной гимнастикой и следить за осанкой при выполнении работ, требующих длительного сохранения вынужденного положения тела.

Поэтому, если у вас сидячая работа, надо каждый час в течение нескольких минут выполнять несложные упражнения, чтобы снять статическое напряжение. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы спина была ровная, а шея не выдавалась вперед.

Время от времени рекомендуется проходить курс профессионального лечебного массажа. Для укрепления мышечного каркаса спины имеются соответствующие комплексы лечебной гимнастики.

Среди современных методов лечения спондилеза следует особо выделить прикладную кинезиологию и остеопатию. В основе остеопатии лежит утверждение, что лечение должно быть направлено на мобилизацию внутренних ресурсов организма к самоизлечению.

С помощью кинезиологической диагностики врач обследует всю скелетно-мышечную систему, независимо от источника боли, и определяет мышцы с пониженным тонусом. Затем он выстраивает цепочку функциональных связей и находит причину возникновения боли. Далее врач-кинезиолог подбирает лечение, индивидуальное для каждого больного.

Оперативное лечение спондилеза производится только в крайних случаях, чреватых серьезными осложнениями, когда сросшиеся позвонки серьезно нарушают трудоспособность человека.

Независимо от набора выбранных врачом мероприятий лечение спондилеза должно носить комплексный характер, например лечебный массаж и мягкие остеопатические техники в сочетании с иглорефлексотерапией для снятия гипертонуса мышц или ударно-волновая терапия, электрофорез с фтористым кальцием и остеопатия.

Снять отек при остром приступе боли можно, прибегнув к гирудотерапии.

При спондилезе категорически нельзя использовать гимнастику для мобилизации позвоночника, а также интенсивный массаж, мануальную терапию и вытягивание позвоночника.

Упражнения для укрепления мышечного корсета позвоночника на ранних стадиях спондилеза

При шейной локализации спондилеза как можно шире следует использовать изометрические упражнения. Не рекомендуется выполнять вращения головы, поскольку возможна дополнительная травматизация остеофитов.

Упражнение 1 (рис. 110). Исходное положение – стоя, руки сцеплены в замок на задней поверхности шеи, спина прямая. Надавить руками на шею, при этом напрягая ее мышцы так, чтобы голова не смещалась вперед. Дыхание произвольное. Повторить 5–7 раз.



Рис. 110

Упражнение 2 (рис. 111). Исходное положение – лежа на животе, руки вытянуты перед собой. Вдох – напрячь мышцы ягодиц и живота, руки при этом поднять на несколько секунд вверх. Спина ровная, без прогибов. Выдох – вернуться в исходное положение.



Рис. 111

Упражнение 3. Исходное положение – лежа на животе, руки вытянуты перед собой. Вдох – поднять голову и верхнюю часть тела насколько возможно, не отрывая рук и ног от пола (рис. 112). Задержаться в этой позе на 3–4 секунды. Выдох – вернуться в исходное положение. Повторить 5–7 раз.



Рис. 112

Упражнение 4 (рис. 113). Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. Опираясь на голову, плечи, руки и ступни, поднять корпус вверх, спина ровная. Задержаться в этой позе на 1–2 секунды и вернуться в исходное положение. Дыхание произвольное. Повторить 5–7 раз.



Рис. 113

Упражнение 5 (рис. 114). Исходное положение – лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, руки вдоль туловища. Левую ногу согнуть в колене и перенести ее через правую, зафиксировав стопу на полу на 1–2 секунды, затем вернуть обратно. Повторить 7–8 раз. Затем выполнить упражнение правой ногой.



Рис. 114

Упражнение 6 (рис. 115). Исходное положение – стоя на полу, ноги на ширине плеч, спина прямая, руки подняты вверх. Выполнять наклоны вправо и влево поочередно, не опуская рук. Сделать по 5 повторов в каждую сторону.



Рис. 115

Упражнение 7 (рис. 116). Исходное положение – стоя на полу, ноги расставлены широко, спина прямая, руки на поясе (рис. 116, а). Выполнить присед, широко разведя колени и сгибая их не более чем под прямым углом. Таз можно слегка отвести назад. Задержаться в такой позе на несколько секунд (спина прямая). Затем вернуться в исходное положение. Повторить 5–7 раз.



Рис. 116

Упражнение 8 (рис. 117). Зафиксировать правильную осанку, встав спиной к стене и прикасаясь к ней в 5 точках. Затем отойти от стены и ходить по квартире, сохраняя правильную осанку, в течение 20 минут.



Рис. 117

Правильная осанка считается лучшим упражнением для позвоночника, поэтому старайтесь всегда держать спину прямой, голову – ровной, не принимайте неправильных поз как на работе, так и на отдыхе.опубликовано econet

Из книги "Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи без операции", Валентин Григорьев

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