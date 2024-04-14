Цистит, воспаление мочевого пузыря – очень распространенный женский недуг. Многим знакомы мучения от его несвоевременности, болезненности и сложности лечения.

Психосоматика цистита возможна. Вопрос психосоматики несколько сложней, нежели популярное представление о ней в интернете. О психосоматике цистита мы говорим при частом повторении болезни или неэффективном лечении. Разовый цистит может быть вызван инфекцией, снижением иммунитета. Привязка ко сну — это лишь реакция мозга на боли в этой области ночью, когда Вы спали. Если говорить о психосоматике цистита: есть два подхода.

Психосоматика ЦИСТИТА — возможно ли это?

Первый подход — стрессовый. Некое событие вызывает у Вас стресс, с которым Вы в силу своих психических особенностей справиться без вреда для организма не смогли.

Стресс может быть вызван внутренним конфликтом, который Вы никак не можете разрешить и эмоционально тяжело реагируете.

Это запускает цепочку гормональных изменений в организме. Одно из таких изменений – подавление иммунитета.

Низкий иммунитет – в организме активизируются воспалительные факторы и инфекция.

Второй подход используется в Новой германской медицине. По воспаленному органу определяется тип ткани формирования (в данном случае сквамозные клетки). Это говорит нам о месте «управления» органом в мозге. В данном случае кора.

Это в свою очередь дает понимание типа конфликта – в данном случае:

сексуальный (отвержение, неприятие);

потеря территории (как в прямом так и переносном смыслах), потеря идентичности.

Вот так выглядит психосоматика цистита.

Причины этих внутренних конфликтов и улучшение психической стойкости – определяются и отрабатываются на психотерапевтических сессиях.

Что будет, если ничего не делать?

Варианты различны: от «пройдет само», до осложнений и постоянного приема медикаментов.опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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